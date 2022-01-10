Стан українця Максименка, якого окупанти незаконно утримують у колонії на Донеччині, погіршується із кожним днем. Наполягаю на його звільненні! - Денісова

Громадянин України Богдан Максименко, який незаконно утримується в Західній виправній колонії № 97 на тимчасового окупованій території Донецької області, має вроджену ваду серця і його стан погіршується з кожним днем.

Про це пише у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадує, що 10 квітня 2020 року додому до 20-річного Богдана прийшли люди у військовій формі без розпізнавальних знаків. Після обшуків вони вилучили техніку, а хлопця забрали. 73 доби рідні не знали про його місце перебування.

За інформацією Денісової, згодом з’ясувалося, що Богдан перебуває у Макіївці, у СІЗО так званого "міністерства держбезпеки ДНР", яке розташоване на території колонії №97. Усі дні хлопець перебував без життєво необхідних ліків, при тому що має інвалідність II групи через вроджену ваду серця: критичний клапанний та підклапанний стеноз легеневої артерії, гіпертрофія і дилатація правого шлуночка, дилатація правого передсердя, недостатність трикуспідального клапана.

"У виправній установі кваліфікована медична допомога йому не надається", - наголошує омбудсмен.

Вона також зазначає, що Богдан ніколи не приховував своєї громадянської позиції та засуджував російську агресію проти України. За місяць до затримання він написав пост у Фейсбуці: "Є речі, заради яких можна витерпіти все, адже є ми - українці і є наша велика Родина - вся наша Україна".

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Вона також повідомила, що окупаційна "влада" обвинувачує Богдана за кількома статтями, зокрема у "закликах до екстремістської діяльності".

"Такі дії стосовно громадянина України Богдана Максименка є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - пише Денісова.

"Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Богдана Максименка, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою", - додала уповноважений ВР із прав людини.

Крім того, Денісова також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.

"Враховуючи критичний стан здоров'я Богдана Максименка, наполягаю на його негайному звільненні!", - резюмувала омбудсмен.



