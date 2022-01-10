Інкубаційний період коронавірусу стає коротшим: симптоми інфікування "Омікроном" з'являються вже через три дні, - науковці
Інкубаційний період у разі інфікування штамом коронавірусу "Oмікрон" складає три дні, тоді як у разі інфікування штамом "Ухань" - п'ять днів, "Дельта" - чотири дні.
Такого висновку дійшли турецькі науковці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Згідно з поточними даними, інкубаційний період штаму "Омікрон" є коротшим. Цей період становить 5 днів у оригінального штаму "Ухань", штаму "Дельта" - 4 дні, "Омікрон" - 3 дні", - повідомив декан медичного факультету Університету Газі, член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Неджмі Ільхан.
За його словами, кількість випадків інфікування коронавірусом зросла, але при цьому кількість смертельних випадків зменшилася. Особливо обережними слід бути громадянам старше 65 років.
Також науковець відзначив, що в порівнянні з минулим роком у цьому році зросла кількість випадків інфікування грипом, і через схожі симптоми його часто плутають з коронавірусом. Тому для встановлення вірусу та призначення лікування при появі симптомів слід робити ПЛР-тест, для захисту - щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
У нас не многие кто доживает до 65, вернее мало кто может это сделать...
Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 63 года, женщин - 73 года.
Так что мужикам можно не бояться коронавириса. Государство о нас уже позаботилос...
Піші прогулянки від 1,5 години на роботу і стільки ж - з роботи.
Прикинь... усі роки до цього - під Новий Рік хворів респіраторкою гарантовано. Від простуди до ентеровірусу... а тут!!! Радий як один з хом'яків дочки - коли перець бачить свіжий.
Вже 10 число і ... здоровий)))
Так що... маркетинг від фарми vs всього-навсього ОДИН компонент ЗОЖ: 0-1!))
З.І.: Ну хоч за щось можна цим клятим обмеженням дякувати. Допомогли, фіглі, хоч і не так, як планували їх організатори)))
Не от того лечитесь... Но прививовчку бустерную все-равно сделайте