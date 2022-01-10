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Інкубаційний період коронавірусу стає коротшим: симптоми інфікування "Омікроном" з'являються вже через три дні, - науковці

Інкубаційний період коронавірусу стає коротшим: симптоми інфікування

Інкубаційний період у разі інфікування штамом коронавірусу "Oмікрон" складає три дні, тоді як у разі інфікування штамом "Ухань" - п'ять днів, "Дельта" - чотири дні.

Такого висновку дійшли турецькі науковці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Згідно з поточними даними, інкубаційний період штаму "Омікрон" є коротшим. Цей період становить 5 днів у оригінального штаму "Ухань", штаму "Дельта" - 4 дні, "Омікрон" - 3 дні", - повідомив декан медичного факультету Університету Газі, член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Неджмі Ільхан.

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За його словами, кількість випадків інфікування коронавірусом зросла, але при цьому кількість смертельних випадків зменшилася. Особливо обережними слід бути громадянам старше 65 років.

Також науковець відзначив, що в порівнянні з минулим роком у цьому році зросла кількість випадків інфікування грипом, і через схожі симптоми його часто плутають з коронавірусом. Тому для встановлення вірусу та призначення лікування при появі симптомів слід робити ПЛР-тест, для захисту - щеплення.

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Топ коментарі
+4
Особливо обережними слід бути громадянам старше 65 років.

У нас не многие кто доживает до 65, вернее мало кто может это сделать...

Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 63 года, женщин - 73 года.

Так что мужикам можно не бояться коронавириса. Государство о нас уже позаботилос...
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10.01.2022 10:45
+3
Подкинут еще пару новых Штаммов с помощью частной лавочки ВОЗ...,и дело вылечится само собой к весне...
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10.01.2022 11:09
+3
та щаз! каждые 3 месяца уже прошли. теперь каждую неделю. а через год - по-утрам. иначе серобуромалинового сертификата для проезда в метро не видать.
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10.01.2022 11:34
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Ичо? Что это меняет?
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10.01.2022 10:35 Відповісти
https://www.capital.ua/ru/publication/125823-glavnyy-reyder-ukrainy
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10.01.2022 10:40 Відповісти
Особливо обережними слід бути громадянам старше 65 років.

У нас не многие кто доживает до 65, вернее мало кто может это сделать...

Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 63 года, женщин - 73 года.

Так что мужикам можно не бояться коронавириса. Государство о нас уже позаботилос...
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10.01.2022 10:45 Відповісти
Лучшее лекарство от головной боли это гильйотина!
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10.01.2022 11:00 Відповісти
Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 63 года не означает, что все мужчины умрут в 63 года. Это означает, что, например, на одного разбившегося насмерть 23-летнего мотоциклиста приходится 4 мужчины, умершие в 73 года.
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10.01.2022 11:22 Відповісти
Подібні тези приводь, будь-ласка, із посиланням на статистику - скільки померло 23-річних внаслідок ДТП на мотоциклі - і померлих в 73 роки від чого-небудь. Пол правий тут... ну і не без сарказму, звісно.
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10.01.2022 14:21 Відповісти
Доречі. Рекомендую "новий" вид профілактики респіраторних захворювань.
Піші прогулянки від 1,5 години на роботу і стільки ж - з роботи.
Прикинь... усі роки до цього - під Новий Рік хворів респіраторкою гарантовано. Від простуди до ентеровірусу... а тут!!! Радий як один з хом'яків дочки - коли перець бачить свіжий.
Вже 10 число і ... здоровий)))
Так що... маркетинг від фарми vs всього-навсього ОДИН компонент ЗОЖ: 0-1!))
З.І.: Ну хоч за щось можна цим клятим обмеженням дякувати. Допомогли, фіглі, хоч і не так, як планували їх організатори)))
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10.01.2022 14:26 Відповісти
Також науковець відзначив, що в порівнянні з минулим роком у цьому році зросла кількість випадків інфікування грипом, і через схожі симптоми його часто плутають з коронавірусом. Тому для встановлення вірусу та призначення лікування при появі симптомів слід робити ПЛР-тест, для захисту - щеплення.

Не от того лечитесь... Но прививовчку бустерную все-равно сделайте
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10.01.2022 10:45 Відповісти
Яку бустерну?! Кожен рік,кожен,по укольчику!😡
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10.01.2022 11:02 Відповісти
та щаз! каждые 3 месяца уже прошли. теперь каждую неделю. а через год - по-утрам. иначе серобуромалинового сертификата для проезда в метро не видать.
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10.01.2022 11:34 Відповісти
Подкинут еще пару новых Штаммов с помощью частной лавочки ВОЗ...,и дело вылечится само собой к весне...
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10.01.2022 11:09 Відповісти
Моя контора уже подхватила. 29-го отмечали в офисе окончание года, присутствовали больше 20 человек. 18 человек позитивные тесты. Началось у всех в новогоднюю ночь, как-раз инкубационный период 2-3 дня. У большинства легко или вообще незаметно, но были и с температурой 39. Причем, все или вакцинированные, или переболевшие. По степени заразности и скорости инкубации - Омикрон, не иначе.
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10.01.2022 14:01 Відповісти
 
 