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Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Пісків із СПГ, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, - штаб ООС

Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Пісків із СПГ, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, - штаб ООС

З початку доби станом на 11 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, у бік Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили у пресцентрі.
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Як цэ обстрыляли? А вы гырои ураины шо робытэ?
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10.01.2022 12:49 Відповісти
надо було в ответку газы сепарам пустить, местные генераторы меркаптанов, в отличие ото всего остального, знатно робят и в тылу и на передке
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10.01.2022 12:51 Відповісти
 
 