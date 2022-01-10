Переможець конкурсу на главу САП Клименко пояснив затримку із призначенням: Офіс Генпрокурора загубив мої документи, ще й проводить повторну спецперевірку

Кандидат на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко повідомив, що кадрові підрозділи Офісу Генпрокурора втратили його документи. Крім того можуть провести дві додаткові спецперевірки, які можуть тривати до 50 днів.

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Мені працівники кадрових підрозділів Офісу Генпрокурора зателефонували, що вони втратили довідку про очищення влади. Я цю довідку надав ще навесні 2021 року. Я їм привіз знову. Потім втратили мої дипломи", – розповів Клименко.

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"Я звернувся до комісії: хто відповідальний за зберігання моїх документів, і надайте мені весь список втрачених, щоб я одним разом їх всіх привіз. Комісія мені відповіла, що вона рішення про проведення повторної спецперевірки не приймала і що мої документи вони всі знайшли. Аналогічний лист я потім написав на Генерального прокурора: розберіться, хто прийняв рішення про проведення спецперевірки. Його може прийняти тільки комісія, вона не приймала. Але кадрові працівники мені телефонують і кажуть, що вони проводять. І посилаються на вказівку керівництва. Я кажу: якого керівництва. Вони: ой-ой, ми зараз передзвонимо. Потім передзвонюють і кажуть: ні, це рішення комісії.А після того, як роз’яснення НАЗК з’явилось, вони перестали мені телефонувати", - додав він.

Кандидат на посаду керівника САП повідомив, що перевірка має бути не більше ніж 25 днів, проте її можуть провести і після оголошення переможця.

"Можуть зараз провести (перевірку. – Ред.), потім визначити переможця та повторно по переможцю ще провести. Це вже 50 днів", – розповів Клименко.

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Він додав, що не знає, які ще підстави може вигадати комісія, щоб затягнути процес і не оголошувати його переможцем.

"Теоретично можливе все. Довідку я їм надав. Тому що почали говорити, що а раптом у мене закінчився допуск до державної таємниці. Я їм одразу відправив довідку про те, що в мене ще до 2023 року є допуск, того ж самого рівня, який і потрібний. Які можуть бути подальші підстави – не знаю", - зазначив Клименко.