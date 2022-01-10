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Переможець конкурсу на главу САП Клименко пояснив затримку із призначенням: Офіс Генпрокурора загубив мої документи, ще й проводить повторну спецперевірку

Переможець конкурсу на главу САП Клименко пояснив затримку із призначенням: Офіс Генпрокурора загубив мої документи, ще й проводить повторну спецперевірку

Кандидат на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко повідомив, що кадрові підрозділи Офісу Генпрокурора втратили його документи. Крім того можуть провести дві додаткові спецперевірки, які можуть тривати до 50 днів.

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Мені працівники кадрових підрозділів Офісу Генпрокурора зателефонували, що вони втратили довідку про очищення влади. Я цю довідку надав ще навесні 2021 року. Я їм привіз знову. Потім втратили мої дипломи", – розповів Клименко.

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"Я звернувся до комісії: хто відповідальний за зберігання моїх документів, і надайте мені весь список втрачених, щоб я одним разом їх всіх привіз. Комісія мені відповіла, що вона рішення про проведення повторної спецперевірки не приймала і що мої документи вони всі знайшли. Аналогічний лист я потім написав на Генерального прокурора: розберіться, хто прийняв рішення про проведення спецперевірки. Його може прийняти тільки комісія, вона не приймала. Але кадрові працівники мені телефонують і кажуть, що вони проводять. І посилаються на вказівку керівництва. Я кажу: якого керівництва. Вони: ой-ой, ми зараз передзвонимо. Потім передзвонюють і кажуть: ні, це рішення комісії.А після того, як роз’яснення НАЗК з’явилось, вони перестали мені телефонувати", - додав він.

Кандидат на посаду керівника САП повідомив, що перевірка має бути не більше ніж 25 днів, проте її можуть провести і після оголошення переможця.

"Можуть зараз провести (перевірку. – Ред.), потім визначити переможця та повторно по переможцю ще провести. Це вже 50 днів", – розповів Клименко.

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Він додав, що не знає, які ще підстави може вигадати комісія, щоб затягнути процес і не оголошувати його переможцем.

"Теоретично можливе все. Довідку я їм надав. Тому що почали говорити, що а раптом у мене закінчився допуск до державної таємниці. Я їм одразу відправив довідку про те, що в мене ще до 2023 року є допуск, того ж самого рівня, який і потрібний. Які можуть бути подальші підстави – не знаю", - зазначив Клименко.

Автор: 
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Топ коментарі
+39
Влада Зеленського вмикнула дурника, а вимкнути не може - тумблер поламався.)))
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10.01.2022 11:40
+16
Вот за що українці платять заробітну плату найманим прокурорам -
«Офіс Генпрокурора загубив мої документи»?????
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10.01.2022 11:42
+12
Я даже догадываюсь, кто мог украсть документы - уборщица баба Беня или сантехник Татаров!
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10.01.2022 12:33
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Влада Зеленського вмикнула дурника, а вимкнути не може - тумблер поламався.)))
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10.01.2022 11:40 Відповісти
Або настільки вмикнула, що зовсім здуріла
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10.01.2022 11:42 Відповісти
Очко то не желєзнє в зєбуїнів? Жим-жим. В суд то нє хочєтся?
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10.01.2022 11:47 Відповісти
Вони зрадники! Включити дурника для них вихід із скрутного становища.
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10.01.2022 11:44 Відповісти
там половина просто дурники по життю
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10.01.2022 11:47 Відповісти
....але злодії від народження.
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10.01.2022 11:55 Відповісти
они редко того дурника вимикають, дурником бути набагато простыше - ніякої відповідальності і народ любить - дурники вони ж нешкідливі...
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10.01.2022 12:05 Відповісти
Там навіть вмикати нічого не потрібно. То є режим "за замовчуванням"
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10.01.2022 12:08 Відповісти
Ты хочешь сказать, что ДО того как они стали владою, они были умные?
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10.01.2022 12:13 Відповісти
Хто сказав, що вони дурники? Вони дуже розумні, ці вороги України і українського народу!
Одним словом - сволота, підла і нахабна
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10.01.2022 13:16 Відповісти
Ну ясно ! Адже СН ніколи відповідальності не несуть за свої косяки.
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10.01.2022 11:42 Відповісти
Вот за що українці платять заробітну плату найманим прокурорам -
«Офіс Генпрокурора загубив мої документи»?????
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10.01.2022 11:42 Відповісти
Ви часом не пам"ятаєте скільки коштує ця прокурватура українцям на рік?
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10.01.2022 11:49 Відповісти
ЦІКАВЕ ПИТАННЯ
треба запитати у бюджетного комітета офіційно. А то вони десь гуляють на мальдивах 😀😀
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10.01.2022 13:19 Відповісти
То дрібниці. Десь в 2012-2014 роках в Нацбанку "загубили" росписку фірташа на 2 млрд долларів по рефінансу.

І подібні епізоди були не раз.

Ті "прокурори" за вказівкою свого мафіозного начальства можуть не тільки справки загубити, а й самого Клименка.
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10.01.2022 12:50 Відповісти
От ці комічні штучки і подобаються любителям сватів, це ж так смішно. А що гроші платників податків витрачають ці коміки, так це ж ще смішніше, бо можна багатьох противників земізера арештувати, а просто так, отримати міліарди загонів і далі сміятись
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10.01.2022 11:46 Відповісти
...міліарди залогів...
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10.01.2022 11:48 Відповісти
Бл*дота зелена.
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10.01.2022 11:51 Відповісти
праклятый кандитир Порах прикроти падстовлять вилечайшыго *********** всиленай!!!!1
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10.01.2022 11:58 Відповісти
если кандидат будет таким вот очень настырным, то он может, как и поляков, внезапно умереть от рюмки чая. нет кандидата - нет проблем.
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10.01.2022 12:03 Відповісти
Откуда у нелоха 40 млн. На офшорах. Почему нелох решил это не декларировать. Также как и продажу овгз. Почему нелох узурпировал власть. Свой прокурор, свой глава сбу, свой министр мчс, свой парламент. С этою мразью, никто уже не хочет встречаться. Без Украины ведутся переговоры. ******* все. Медицину, оборону, энергетику, внешнюю политику, Конституцию....
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10.01.2022 12:05 Відповісти
бред какой-то. бегунок с документами бежал, но не добежал.
чес для лохов
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10.01.2022 12:10 Відповісти
Уровень интеллекта для отмазок просто зашкаливает. Тьфу. Кто бы эту всю зелёную шоблу потерял где-то в лесу на осине.
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10.01.2022 12:10 Відповісти
Зелнонго урода зловили на новій брехні, він зранку опублікував фото, що він вже працює, але https://www.dymka.com.ua/suspilstvo/zelenskyj-opublikuvav-foto-pro-pochatok-roboty-v-op-yake-bulo-zrobleno-v-lystopadi-mynulogo-roku/ фото було зролено ще у минулому році, ця наволоч просто має всіх за дебілів!
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10.01.2022 12:13 Відповісти
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10.01.2022 13:50 Відповісти
Лучше бы они там все потерялись с концами.
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10.01.2022 12:23 Відповісти
Вот прицепились...
Обычное дело, секретарка из вольнонаёмных, на общественных началах, но ооочень рабочая, нечаянно забыла их в трамвае...
Спасибо , что трамвайщик оказался не из наших и просто отдал...
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10.01.2022 12:25 Відповісти
Венедикта уже давно замазана в спайке с акробатом, так что ей уже нечего терять, имидж и совесть, не про нее.
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10.01.2022 12:32 Відповісти
Я даже догадываюсь, кто мог украсть документы - уборщица баба Беня или сантехник Татаров!
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10.01.2022 12:33 Відповісти
Совесть и страх они потеряли,а не документы
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10.01.2022 12:34 Відповісти
уси, лапы и хвист-ось его документы, хотя уси и подделать можно
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10.01.2022 12:44 Відповісти
жулье зеленое извивается как бы ещё наманать...
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10.01.2022 12:49 Відповісти
Залишилось узурпувати САП.
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10.01.2022 12:51 Відповісти
Прокуроры на зарплате у коррупционеров , им зарплата из налогов украинцев только на Кофе
Может их зарплату отправить воинам ВСУ ? пусть прокуроры и Кофе за счёт коррупционеров пьют 😀😀
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10.01.2022 13:22 Відповісти
Там все попереду-втратять і паспорт і свідоцтво про народження. "Спасти нерядового татарова" новий серіал, як завжди по приколу
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10.01.2022 13:25 Відповісти
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10.01.2022 13:49 Відповісти
Прокуратура потеряла документы??
Генпрокурора на нары в общую камеру. Ответственного за документы - на соседние нары.
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10.01.2022 14:19 Відповісти
Гопники розуміють, що їх врятує тільки війна і окупація України Росією. Дружба з НАТО означає для них тюрму.
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10.01.2022 14:24 Відповісти
Документи всіх претендентів вони продали ОПі, і тут якось невдобно вийшло.
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10.01.2022 16:20 Відповісти
 
 