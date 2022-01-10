Кінець пандемії COVID-19 у нашому полі зору, але буде ще як мінімум три складні місяці і декілька хвиль, - ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозують, що складна ситуація з COVID-19 у світі триватиме ще як мінімум три місяці. Але водночас кажуть, що вже бачать кінець пандемії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Guardian.
"Ми проходимо через марафон, і не можна сказати, що ми в кінці нього - цей кінець в нашому полі зору, але поки до нього далеко. І до того, як ми до нього доберемося, буде ще кілька хвиль", - зазначив спеціальний посланник ВООЗ з питань COVID Давид Набарро.
Він також підкреслив, що не може говорити про те, наскільки важкими будуть наступні хвилі.
"По-перше, цей вірус продовжує розвиватися - у нас є "Омікрон", але ми отримаємо й інші варіанти. По-друге, це дійсно впливає на весь світ. І якщо служби охорони здоров'я в Західній Європі ледь справляються, то в багатьох інших частинах світу вони повністю перевантажені", - додав Набарро.
Крім того, він прокоментував припущення, що серйозні спалахи коронавірусу можуть бути два або три рази на рік.
"Я згоден з тим, що, як мені здається, з цим вірусом триватимуть спалахи, і жити з COVID означає бути в змозі підготуватися до них і реагувати дуже швидко, коли вони відбуваються", - додав експерт.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу.
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Это звучит как угроза по-моему
Ну, извини.
И они даже могут его видеть!
Однако!.....