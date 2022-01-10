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Кінець пандемії COVID-19 у нашому полі зору, але буде ще як мінімум три складні місяці і декілька хвиль, - ВООЗ

Кінець пандемії COVID-19 у нашому полі зору, але буде ще як мінімум три складні місяці і декілька хвиль, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозують, що складна ситуація з COVID-19 у світі триватиме ще як мінімум три місяці. Але водночас кажуть, що вже бачать кінець пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Guardian.

"Ми проходимо через марафон, і не можна сказати, що ми в кінці нього - цей кінець в нашому полі зору, але поки до нього далеко. І до того, як ми до нього доберемося, буде ще кілька хвиль", - зазначив спеціальний посланник ВООЗ з питань COVID Давид Набарро.

Він також підкреслив, що не може говорити про те, наскільки важкими будуть наступні хвилі.

"По-перше, цей вірус продовжує розвиватися - у нас є "Омікрон", але ми отримаємо й інші варіанти. По-друге, це дійсно впливає на весь світ. І якщо служби охорони здоров'я в Західній Європі ледь справляються, то в багатьох інших частинах світу вони повністю перевантажені", - додав Набарро.

Крім того, він прокоментував припущення, що серйозні спалахи коронавірусу можуть бути два або три рази на рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році, - глава ВООЗ Гебреєсус

"Я згоден з тим, що, як мені здається, з цим вірусом триватимуть спалахи, і жити з COVID означає бути в змозі підготуватися до них і реагувати дуже швидко, коли вони відбуваються", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу.
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у нас є "Омікрон", але ми отримаємо й інші варіанти

Это звучит как угроза по-моему
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10.01.2022 11:54 Відповісти
Ты с Сенатором не родственник, крейда гибсон?
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10.01.2022 11:55 Відповісти
Нет, а что?
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10.01.2022 11:57 Відповісти
Он говорит, что у него здесь пишут много его родственников.
Ну, извини.
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10.01.2022 11:58 Відповісти
А шо у пандемии есть конец?
И они даже могут его видеть!
Однако!.....
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10.01.2022 11:57 Відповісти
Фигле, народ звереть начинает, пора закругляться до следующего раза.
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10.01.2022 12:01 Відповісти
конец будет еще фееричнее!! внезапно ни у кого не будет фиксироваться никакого ковида! вот увидите
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10.01.2022 12:05 Відповісти
вооз оттягивает свой конец
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10.01.2022 12:06 Відповісти
 
 