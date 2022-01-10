"Слуга народу" Ковальов про подробиці придбання "4 каналу": "Купив на батьків, а вони мені подарували. Я сам юрист, тому вирішив зробити так"

Народний депутат "Слуги народу" Олексій Ковальов підтвердив, що він фінансував покупку телевізійного "4 каналу", угоду було оформлено на батьків, далі батьки подарували Ковальову куплений актив.

Про це Олексій Ковальов розповів у інтерв'ю виданню Бабель, передає Цензор.НЕТ.

"Якби ми хотіли сховати реальний правочин, ми би його оформили на іноземну юрисдикцію, як це роблять усі інші канали. Усі центральні канали зазвичай мають походження з Кіпру. А це перша купівля у відкриту — без будь-яких сторонніх осіб. Тобто я купив на себе, точніше — на батьків, а батьки мені подарували. Дивіться, у нас є сімейний бізнес, який оформлений на батьків. Я сам юрист, тому вирішив зробити такий порядок правочину — батьки купили цей актив і подарували його мені", – пояснив особливості угоди нардеп.

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Він відмовився називати точну суму угоди, пославшись на умови договору про нерозповсюдження інформації.

Також Ковальов не уточнив, скільки саме він збирається інвестувати у розвиток каналу.

"Зараз ми тільки його купили, неможливо прораховувати якусь інвестицію, якщо в тебе немає цього активу. Зараз ідуть підрахунки, але те, що будуть зміни, — це однозначно. Наскільки ми бачимо, зараз в мовленні каналу не вистачає картинки, красивої студії тощо. Щодо напряму інформаційно-розважального каналу, він буде збережений. Канал залишиться проукраїнським і більшість колективу, думаю, збережеться", – сказав Ковальов.

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Гроші на розвиток каналу Ковальов має намір залучати з обігу сімейного бізнесу: "насамперед, я розраховую на себе, свою сім'ю та на своїх близьких". За прогнозом нового власника, 90% доходу канал отримуватиме від реклами.

Він додав, що переговори щодо купівлі каналу з його колишнім власником Дмитром Добродомовим тривали близько року.

"У нас є спільний знайомий, через нього я вийшов на Добродомова, і ми почали спілкуватися. Переговори були тяжкими, у нас була тривала пауза. Я б раніше купив цей канал, але потрапив у ДТП і фізично не міг супроводжувати цю угоду", – уточнив Ковальов.

Він підтвердив, що не має наміру втручатися у реакційну політику "4 каналу".

На даний момент менеджмент каналу залишається без змін, але кадрові перестановки можливі вже в січні.

Також Ковальов не виключив, що працівникам зменшать зарплату.

"Я з багатьма людьми спілкувався і до купівлі, і вже після. І реально журналісти та менеджмент готові піти на меншу заробітну плату, але бути більш об’єктивними. Тому є деякі досить класні ведучі, які готові працювати за менші гроші, але на проукраїнському каналі та робити український контент", – упевнений Ковальов.