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порушення (602) Нацполіція (14874) протокол (58) автоперевезення (49) штраф (1808) коронавірус (19920)

Дотримання карантинних обмежень: складено 1 225 адмінпротоколів за порушення під час пасажирських перевезень, - Нацполіція

Дотримання карантинних обмежень: складено 1 225 адмінпротоколів за порушення під час пасажирських перевезень, - Нацполіція

З 21 жовтня органи Національної поліції України здійснили перевірку понад 160 тисяч регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень. З них понад 8 тисяч – за минулий тиждень. За результатами складено 1 225 адмінпротоколів за порушення під час пасажирських перевезень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зокрема звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.

Перевірки проводилися на автотранспорті –140 605; на залізничних вокзалах – 25 063; на авіатранспорті – 1065.

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За виявленими порушеннями складено 1225 адмінпротоколів.

Окрім того, під час перевірок поліцейські виявили 1415 нелегальних перевізників. Відтак всього було складено 1881 відповідний протокол – 931 протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 950 – за ст. 140 КУпАП.

Водночас з 03 по 09 січня, поліцейські склали 567 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Всього з початку карантину складено 123 223 адмінпротоколів.

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Винесено постанов за ч. 2 ст. 44-3 – 5175. Всього з початку карантину – 511 101 постанова.
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Топ коментарі
+5
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193 Суд считает карантин незаконным

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56 ст.19 Конституції України ). Ніхто не зобов`язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_190/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#190 ст.60 Конституції України ). Із наведених норм вбачається, що акти і норми, які суперечатьhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції , заборонено видавати та виконувати. При чому відповідальність настає як за видання, так і за виконання незаконного розпорядження.
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10.01.2022 12:20
+5
"1 225 адмінпротоколів за порушення " -
кожен з тих, хто склав ці протоколи має нести відповідальність згідно Кримінального Кодексу, тобто якщо у когось із потерпілих з явиться бажання - він може скласти заяву про вчинення кримінального правопорушення посадовою особою і така особа буде нести досить серйозну кримінальну відповідальність.
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10.01.2022 12:23
+5
Поліція немає права на такі перевірки, такі дії потрібно кваліфікувати, як кримінальний злочин з боку поліціянтів - вони втручаються в особисті медичні справи громадян!
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10.01.2022 12:26
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https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193 Суд считает карантин незаконным

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56 ст.19 Конституції України ). Ніхто не зобов`язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_190/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#190 ст.60 Конституції України ). Із наведених норм вбачається, що акти і норми, які суперечатьhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції , заборонено видавати та виконувати. При чому відповідальність настає як за видання, так і за виконання незаконного розпорядження.
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10.01.2022 12:20 Відповісти
вакцинация никак не нарушает конституцию. хватит врать
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10.01.2022 12:36 Відповісти
Вощето тут не про вакцинацию, не заметил?
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10.01.2022 12:37 Відповісти
карантинные ограничения тоже никак не нарушают. не заметил?
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10.01.2022 14:36 Відповісти
Да ну? А суд чойта с вами не согласен. Ты вахтёр? 356 статью ККУ начинай изучать.
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10.01.2022 15:01 Відповісти
Вакцинація - ні, а примусове введення Експерементальних препаратів під виглядом вакцини - не тільки конституцію, а й кримінальний кодекс.
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10.01.2022 12:42 Відповісти
очередное враньё. никто никого не заставляет. "экспериментальное" такой же громкий пук. экспериментальный аспирин тебя не пугает?
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10.01.2022 14:36 Відповісти
Ботів вже набирають серед людей з розумовими вадами?
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10.01.2022 14:44 Відповісти
а примусове введення
===
Коли вже всі дурні вимруть?...
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10.01.2022 14:58 Відповісти
"1 225 адмінпротоколів за порушення " -
кожен з тих, хто склав ці протоколи має нести відповідальність згідно Кримінального Кодексу, тобто якщо у когось із потерпілих з явиться бажання - він може скласти заяву про вчинення кримінального правопорушення посадовою особою і така особа буде нести досить серйозну кримінальну відповідальність.
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10.01.2022 12:23 Відповісти
если ты так считаешь, то пиши подавай в суд
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10.01.2022 14:37 Відповісти
Уже начали подавать. Сушите сухари!
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10.01.2022 15:04 Відповісти
Поліція немає права на такі перевірки, такі дії потрібно кваліфікувати, як кримінальний злочин з боку поліціянтів - вони втручаються в особисті медичні справи громадян!
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10.01.2022 12:26 Відповісти
балабольство
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10.01.2022 14:37 Відповісти
 
 