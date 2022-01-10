Дотримання карантинних обмежень: складено 1 225 адмінпротоколів за порушення під час пасажирських перевезень, - Нацполіція
З 21 жовтня органи Національної поліції України здійснили перевірку понад 160 тисяч регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень. З них понад 8 тисяч – за минулий тиждень. За результатами складено 1 225 адмінпротоколів за порушення під час пасажирських перевезень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Зокрема звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.
Перевірки проводилися на автотранспорті –140 605; на залізничних вокзалах – 25 063; на авіатранспорті – 1065.
За виявленими порушеннями складено 1225 адмінпротоколів.
Окрім того, під час перевірок поліцейські виявили 1415 нелегальних перевізників. Відтак всього було складено 1881 відповідний протокол – 931 протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 950 – за ст. 140 КУпАП.
Водночас з 03 по 09 січня, поліцейські склали 567 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Всього з початку карантину складено 123 223 адмінпротоколів.
Винесено постанов за ч. 2 ст. 44-3 – 5175. Всього з початку карантину – 511 101 постанова.
Будь ласка, зачекайте...
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56 ст.19 Конституції України ). Ніхто не зобов`язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_190/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#190 ст.60 Конституції України ). Із наведених норм вбачається, що акти і норми, які суперечатьhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції , заборонено видавати та виконувати. При чому відповідальність настає як за видання, так і за виконання незаконного розпорядження.
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Коли вже всі дурні вимруть?...
кожен з тих, хто склав ці протоколи має нести відповідальність згідно Кримінального Кодексу, тобто якщо у когось із потерпілих з явиться бажання - він може скласти заяву про вчинення кримінального правопорушення посадовою особою і така особа буде нести досить серйозну кримінальну відповідальність.