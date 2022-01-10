Дотримання карантинних обмежень: складено 1 225 адмінпротоколів за порушення під час пасажирських перевезень, - Нацполіція

З 21 жовтня органи Національної поліції України здійснили перевірку понад 160 тисяч регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень. З них понад 8 тисяч – за минулий тиждень. За результатами складено 1 225 адмінпротоколів за порушення під час пасажирських перевезень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зокрема звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.

Перевірки проводилися на автотранспорті –140 605; на залізничних вокзалах – 25 063; на авіатранспорті – 1065.

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За виявленими порушеннями складено 1225 адмінпротоколів.

Окрім того, під час перевірок поліцейські виявили 1415 нелегальних перевізників. Відтак всього було складено 1881 відповідний протокол – 931 протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 950 – за ст. 140 КУпАП.

Водночас з 03 по 09 січня, поліцейські склали 567 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Всього з початку карантину складено 123 223 адмінпротоколів.

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Винесено постанов за ч. 2 ст. 44-3 – 5175. Всього з початку карантину – 511 101 постанова.