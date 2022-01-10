За добу від COVID-19 у Києві померли 5 осіб, виявлено 398 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 398 хворих на коронавірус, 5 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За добу у Києві виявили 398 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 338 632). Так, захворіли 233 жінки віком від 18 до 92 років, 134 чоловіки віком від 18 до 94 років, 16 дівчаток від 3 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Зафіксовано 5 летальних випадків від вірусу (загалом 8302): 3 жінки від 61 до 74 років та 2 чоловіки 72 та 79 років

До лікарень столиці госпіталізували 28 хворих на коронавірус і 48 з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Одужали минулої доби 282 людей. . Загалом коронавірус подолали 318 444 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Подільському (84), Дніпровському (52) та в Деснянському (51).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термін дії COVID-сертифіката буде скорчено до 9 місяців, - МОЗ