Ніяких проривів під час зустрічі радників "нормандського формату" не було, - Пєсков
У Кремлі повідомили про відсутність проривів під час нещодавніх консультацій радників у "нормандському форматі", у яких від російської сторони брав участь заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
Про це заявив сьогодні журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наскільки я розумію, там про жодні прориви або про якесь серйозне просування не йдеться. Сам по собі факт розмови, звісно, позитивний, але субстанція, зміст переговорів, як і раніше, швидше належить до категорії складних і буксувальних питань", - сказав він.
Зазначимо, 6 січня політичні радники лідерів країн-учасниць "нормандського формату" - зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Плетнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн побували в Москві, де зустрілися із заступником керівника адміністрації президента РФ Козаком. Після зустрічі з політрадниками "нормандського формату" Козак заявив, що "всі, і новий уряд Німеччини, і колишнє керівництво Франції, підтвердили свою відданість Мінським угодам, їхню безальтернативність". За його словами, "паралельні формати переговорів створювати шкідливо".
Говорячи про зустріч, Козак зазначив, що це були "короткі настановні переговори", зокрема для того, щоб ознайомити з проблематикою новий уряд Німеччини. "Обговорили цілу низку практичних кроків, домовилися про плани щодо подальших контактів за участю українського керівництва", - зазначив Козак.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив раніше, що Плетнер і Бонн цього тижня приїдуть до Києва.
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Генерал Уэсли Кларк, который командовал операцией западных союзников в Косово во время пребывания на посту Верховного главнокомандующего НАТО в Европе в 1997-2000 годах (Wesley Clark, former NATO Supreme Allied Commander Europe), вспоминает:
«В 1999 году премьер-министр России Владимир Путин отправился на вторую инаугурацию президента Украины Леонида Кучмы.
В своей речи он уже тогда говорил о реинтеграции Украины и других бывших советских республик. После инаугурации польский советник по национальной безопасности специально приехал ко мне в Брюссель и выразил сильную озабоченность стремлением воссоздать реформированный «СССР»…
«Думаю, он считает, - продолжает генерал Кларк, - что если он сможет провести успешную военную кампанию в Украине, используя свой новый военный инструментарий, то это парализует НАТО и заставит альянс расколоться, что подорвет роль США в Европе. В конечном итоге цель Путина - вытеснить Соединенные Штаты из Европы. А Украина для него - как боксерская груша. У него много потенциальных противников, но он бьет не их, а грушу, показывая им, насколько силен, чтобы они в конце концов решили: "О нет! Я на ринг с этим парнем не выйду!"»
«В Европе - Brexit, разногласия из-за «Северного потока-2»… Бывший президент Трамп действительно хотел вывести американских военных из Германии… Да и политическая жизнь внутри США последние годы отличалась поляризацией», - намекает Кларк на еще одно событие - атаку правых радикалов на Капитолий 6 января 2021 г., в годовщину которой проходила дискуссия.
«Путин мыслит по шаблонам холодной войны, а не международного права, - констатирует генерал. - Россия уважает только силу: это не западная дипломатическая школа. Поэтому встреча с дружеским рукопожатием, улыбкой и похлопыванием по плечу - мол, поднимем бокалы и договоримся - здесь не сработает.
Думаю, что если послать в Румынию авиационный экспедиционный корпус НАТО, в миссию которого войдет и обучение, и наблюдение за Черным морем в сотрудничестве с украинскими авиационными средствами, то это будет гораздо эффективнее, чем пытаться договориться о запретной для полетов зоне».
Ага, понятно. Вводили новый уряд Германии в курс дела и проводили настановку. Типо, мы посовещались и путен решил...