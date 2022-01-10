Ніяких проривів під час зустрічі радників "нормандського формату" не було, - Пєсков

У Кремлі повідомили про відсутність проривів під час нещодавніх консультацій радників у "нормандському форматі", у яких від російської сторони брав участь заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Про це заявив сьогодні журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки я розумію, там про жодні прориви або про якесь серйозне просування не йдеться. Сам по собі факт розмови, звісно, позитивний, але субстанція, зміст переговорів, як і раніше, швидше належить до категорії складних і буксувальних питань", - сказав він.

Зазначимо, 6 січня політичні радники лідерів країн-учасниць "нормандського формату" - зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Плетнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн побували в Москві, де зустрілися із заступником керівника адміністрації президента РФ Козаком. Після зустрічі з політрадниками "нормандського формату" Козак заявив, що "всі, і новий уряд Німеччини, і колишнє керівництво Франції, підтвердили свою відданість Мінським угодам, їхню безальтернативність". За його словами, "паралельні формати переговорів створювати шкідливо".

Говорячи про зустріч, Козак зазначив, що це були "короткі настановні переговори", зокрема для того, щоб ознайомити з проблематикою новий уряд Німеччини. "Обговорили цілу низку практичних кроків, домовилися про плани щодо подальших контактів за участю українського керівництва", - зазначив Козак.

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив раніше, що Плетнер і Бонн цього тижня приїдуть до Києва.