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Чехія (1561) Ліпавський Ян (92)

Чехія посилить військову співпрацю з Україною через дії Росії, - глав МЗС Ліпавський

Чехія посилить військову співпрацю з Україною через дії Росії, - глав МЗС Ліпавський

Чехія планує двостороннє посилення допомоги Україні у низці сфер, зокрема військовій, через загрозу нового вторгнення Росії до України.

На питання, чи мобілізує країна свої військові сили, якщо Росія вчергове порушить кордон з Україною, чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що уряд готує різні сценарії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Ліпавський зауважив, що Чехія, як країна-член НАТО, координує свої кроки разом з іншими союзниками. Стратегія, за його словами, полягає у посиленні стримування та оборони на східному крилі Альянсу, а також формуванні "чіткого повідомлення про масові наслідки для Росії", якщо військова агресія відбудеться, "незалежно від причин".

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Міністр закордонних справ додав, що Чехія також зосереджена на посиленні власної стійкості проти агресії Москви та посиленні допомоги Україні, до якої входитимуть і "ширші реформи, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі".

На питання, чому країна не коментує останні події навколо України, Ліпавський відповів, що "для заяв у Інтернеті немає місця", а позиція Чеської Республіки "тверда і незмінна".

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Ліпавський повідомив, що на початку лютого в Україні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Чехії, Австрії, Словаччини та України у Славківському форматі. Її метою буде підтримка країни в її складній ситуації, підсумував він.

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Когда Земан упал в детство, чехи перестали считаться с поклонниками мира рузьге. там все ясно. А как себя чувствует "посол мира" Сиярто,собиратель исконных земель, что то не слышно ни его. ни других представителей угрофинских племен. Или попрятались за кулисами истории.
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10.01.2022 13:12 Відповісти
Не надо питать иллюзий. Для чехов и поляков Украина - это буферная зона. Отсюда и помощь. Но, хоть так. Это лучше, чем история, когда Германия с СССР Польшу на две части разорвали. Украину хоть с запада соседи не терзают, а помогают, тем самым помогая себе в первую очередь.
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10.01.2022 13:23 Відповісти
Чехам-респект...
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10.01.2022 14:59 Відповісти
К стати Чехи и словаки - чуть ли не единственные кто помог ЗУНР в 1918-1919 годах продавая украинцам оружие и боеприпасы и покупая нефть из Стрыйских месторождений (да да, тех самых откуда потом Москва выкачала все до капли аж до 70-х годов когда на западные кредиты проложила трубу из Сибири).
P.s.:
И к стати в отличии от тех же поляков, Чехословакия за свою помощь не требовала уступок территорий.
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11.01.2022 00:09 Відповісти
 
 