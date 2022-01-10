Чехія посилить військову співпрацю з Україною через дії Росії, - глав МЗС Ліпавський

Чехія планує двостороннє посилення допомоги Україні у низці сфер, зокрема військовій, через загрозу нового вторгнення Росії до України.

На питання, чи мобілізує країна свої військові сили, якщо Росія вчергове порушить кордон з Україною, чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що уряд готує різні сценарії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Ліпавський зауважив, що Чехія, як країна-член НАТО, координує свої кроки разом з іншими союзниками. Стратегія, за його словами, полягає у посиленні стримування та оборони на східному крилі Альянсу, а також формуванні "чіткого повідомлення про масові наслідки для Росії", якщо військова агресія відбудеться, "незалежно від причин".

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Міністр закордонних справ додав, що Чехія також зосереджена на посиленні власної стійкості проти агресії Москви та посиленні допомоги Україні, до якої входитимуть і "ширші реформи, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі".

На питання, чому країна не коментує останні події навколо України, Ліпавський відповів, що "для заяв у Інтернеті немає місця", а позиція Чеської Республіки "тверда і незмінна".

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Ліпавський повідомив, що на початку лютого в Україні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Чехії, Австрії, Словаччини та України у Славківському форматі. Її метою буде підтримка країни в її складній ситуації, підсумував він.