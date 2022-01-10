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Білорусь (7836) кордон (4639) мігранти (1074) Польща (8255)

Група мігрантів знову намагалася прорвати кордон Польщі під прикриттям спецслужб Білорусі: травмовано прикордонницю

Група мігрантів знову намагалася прорвати кордон Польщі під прикриттям спецслужб Білорусі: травмовано прикордонницю

Минулої доби, 9 січня, 49 мігрантів намагалися нелегально потрапити до Польщі з території Білорусі, кидаючи у польських прикордонників каміння та колоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Прикордонної служба Польщі.

"Вчора, 9 січня, польсько-білоруський кордон намагалося нелегально перетнути 49 осіб",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, сьогодні вночі група іноземців штурмувала кордон. Вони разом з білоруськими спецслужбами кидали у польських прикордонників каміння та колоди.

Також читайте: Мігранти з петардами та камінням знову намагалися прорвати польсько-білоруський кордон

Wczoraj tj.09.01 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 49 osób.
Dzisiaj na odcinku ochranianym przez #PSGMielnik grupa kilku cudzoziemców siłowo forsowała granicę.W stronę polskich patroli rzucane były kamienie, kłody drzewa, również przez służby🇧🇾. pic.twitter.com/GiXvBLlBL6

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 10, 2022

Як повідомляє Укрінформ, речниця Прикордонної служби РП Анна Міхальська зазначила у коментарі Polsatnews, що від агресивних дій мігрантів зазнала травм прикордонниця. У потерпілої діагностовано перелом носа, вона перебуває на лікуванні.
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Они еще долго будут срать, пока наконец весь мир не проснется от вони.
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10.01.2022 13:16 Відповісти
Везите их в Казахстан, а то Токаев не может там террористов найти...
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10.01.2022 13:20 Відповісти
ипанутим нема спокою. Токаев затримав 8000 осіб - з обіцяних 20 000 . Киргизи пішли в "отказ".
Отож цих "беженців" з Іраку _ Ірану_ Сирії, і хер зна ще звідки = нехай їх підР@шка до Казахстану завозить самольотами - потім знімають відосіки, та демонструють побитими на весь світ - терористів.
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10.01.2022 13:29 Відповісти
Луке не хватает внимания. События в Казахстане, переговоры США-РФ. Как-то забывать стали "последнего диктатора Европы". Решил напомнить.
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10.01.2022 13:23 Відповісти
Пропускайте по одному и пусть пропадают без следа. А его корешам говорите, что уехал на велосипеде в Берлин, ждите смс.
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10.01.2022 13:23 Відповісти
 
 