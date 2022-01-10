Група мігрантів знову намагалася прорвати кордон Польщі під прикриттям спецслужб Білорусі: травмовано прикордонницю

Минулої доби, 9 січня, 49 мігрантів намагалися нелегально потрапити до Польщі з території Білорусі, кидаючи у польських прикордонників каміння та колоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Прикордонної служба Польщі.

"Вчора, 9 січня, польсько-білоруський кордон намагалося нелегально перетнути 49 осіб",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, сьогодні вночі група іноземців штурмувала кордон. Вони разом з білоруськими спецслужбами кидали у польських прикордонників каміння та колоди.

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Wczoraj tj.09.01 granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 49 osób.

Dzisiaj na odcinku ochranianym przez #PSGMielnik grupa kilku cudzoziemców siłowo forsowała granicę.W stronę polskich patroli rzucane były kamienie, kłody drzewa, również przez służby🇧🇾. pic.twitter.com/GiXvBLlBL6 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 10, 2022

Як повідомляє Укрінформ, речниця Прикордонної служби РП Анна Міхальська зазначила у коментарі Polsatnews, що від агресивних дій мігрантів зазнала травм прикордонниця. У потерпілої діагностовано перелом носа, вона перебуває на лікуванні.