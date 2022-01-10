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Дискусія щодо безпекових гарантій має починатися із виведення російських військ із території України, - Стефанішина

Дискусія щодо безпекових гарантій має починатися із виведення російських військ із території України, - Стефанішина

Дискусія щодо безпекових гарантій має починатися з виведення російських військ із території України. Росія як агресор перебуває не в тому положенні, щоб висувати умови.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо розуміти, що російські вимоги до союзників не можуть бути враховані як переговорна позиція. Агресор не в тому положенні, щоб висувати умови, поки російські танки стоять на кордоні з Україною", - зазначила вона.

Стефанішина зауважила, що Росія намагається змінити фокус розмови шляхом погроз, не здійснюючи жодних кроків до мирного врегулювання в рамках Мінського та Нормандського формату, а також просуває свій порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл перемовин.

"Тому повторюю, дискусія щодо безпекових гарантій має починатися з виведення російських військ з території України. По суті, Росія сьогодні вимагає безумовну капітуляцію, що підриває базові принципи функціонування демократичних країн та НАТО", - наголосила віцепремʼєр-міністр.

Вона відзначила, що той факт, що Україна має невід’ємне суверенне право обирати власні безпекові заходи, є найбільш принциповим положенням для нашої держави, нагадавши, що євроінтеграційний курс закріплений у конституції.

"Це не предмет переговорів чи торгів", - підкреслила Стефанішина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про підготовку до перемовин НАТО та РФ: Консультуємось із Україною та іншими партнерами

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Абсолютно точно.
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10.01.2022 13:36 Відповісти
Молодець. А куди подівся найвеличніший?
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10.01.2022 13:39 Відповісти
Умственно отсталого стараются не светить, он все портит.
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10.01.2022 13:40 Відповісти
после хорошего питания шапка Наполеона не налазит.
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10.01.2022 13:44 Відповісти
Лавиной пришибло?
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10.01.2022 13:51 Відповісти
Точно то точно... але тепер є шанс що янєлох42 за вказівкою д'єрмака її звільнити може. Щоб не "праваціравала ту сторону".... побачимо.
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10.01.2022 13:46 Відповісти
Ватное дерьмо в Крыму и на Донбассе на долго . После того , как ху@ло издохнет , не получится быстро от него избавиться .
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10.01.2022 13:37 Відповісти
Щось вона не те плете: які гарантії можуть бути для ядерної держави? Тобто: "стефанІшина" патякає про те, що якщо теоретично кацапія виведе свої війська з України, то тоді кацапії ще можуть надати якісь гарантії? Які? Невступу України до НАТО? То це ж шлях "фінляндії". кацапію таке цілком влаштує.
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10.01.2022 14:37 Відповісти
 
 