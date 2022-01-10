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Казахстан (855) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (321)

Україна - не Казахстан, ми не дозволимо зовнішню військову інтервенцію на своїй території, - віцепрем'єрка Стефанішина

Україна - не Казахстан, ми не дозволимо зовнішню військову інтервенцію на своїй території, - віцепрем'єрка Стефанішина

Щоб не допустити зовнішньої військової інтервенції, як у Казахстані, Україна будує внутрішню стійкість, бореться з російською агресією та зберігає міжнародну єдність у засудженні незаконних дій РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина під час спільної з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції у Брюсселі.

"Україна не Казахстан, безумовно. По суті, кращою відповіддю України є побудова внутрішньої стійкості шляхом перетворень. ... Ми не частина жодних пострадянських структур, які б, як у випадку з Казахстаном, дозволили зовнішню військову інтервенцію на своїй території та захоплення критичної інфраструктури", - зазначила віце-прем'єр.

Стефанішина зауважила, що на відміну від Казахстану Україна має потужне громадське суспільство, експертну спільноту, а також сильну опозицію, доволі сильну міжнародну єдність щодо засудження російської агресії на території України.

Також читайте: Дискусія щодо безпекових гарантій має починатися із виведення російських військ із території України, - Стефанішина

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Топ коментарі
+19
Именно вы не позволите. Да Ермак спит и видит помощь ОДКБ.
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10.01.2022 13:42
+16
Доречі, а де Верховний Горнолижник? На роботу вже прийшов, чи ще прокапується?
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10.01.2022 13:44
+14
Стесняюсь спросить: Стефанишина 8 лет в летаргическом сне пребывала?
Мы, вообще-то, 8 лет как "не позволяем" ...
К чему этот популистский выссер был?
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10.01.2022 13:40
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10.01.2022 14:31 Відповісти
Стефанишина из той же банды что и шмаркля и может подстроить в любой момент свинью стране.
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10.01.2022 15:18 Відповісти
Молоть языком не мешки ворочать.
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10.01.2022 15:39 Відповісти
А я ребята в вас что то уже совсем не уверен, вдруг как зэк будете путлера с войсками к нам приглашать… вот не будет получаться второй срок и пойдёте вы все ва-банк и начнёте куйла звать на допомогу! даже могу сказать для чего и почему- потому, что вы прекрасно понимаете, как только бубочка пролетает, так сразу и вы слуги каломыйского автоматически (буквально через несколько часов) становитесь никем и ничем - без перспектив и с позорным клеймом участия в глупом проекте «Аля голобородько».
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10.01.2022 16:00 Відповісти
Ольга Стефанишина совместно с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сосете уй!!!!!!
Потому как хоч Украина і імєєт мощное гражданское общество, экспертное сообщество, а также сильную оппозицию, довольно сильное международное единство, но ні х уя не імеет средст защіти а іменно нема 6 лядь у людей з чого стріляти і щоб себе захищати!!!
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10.01.2022 16:21 Відповісти
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