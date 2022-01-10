Маємо бути готові, що Росія знову обере використання збройної сили замість співпраці, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що під час уже запланованих із Росією переговорів не можна вирішити всі наявні проблеми, але сподівається досягти домовленостей про низку наступних зустрічей.
Про це він сказав у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Комісії НАТО-Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як відомо, в понеділок у Женеві відбуваються переговори РФ-США, на середу заплановано засідання Ради НАТО-РФ, а в четвер засідатиме ОБСЄ у світлі загострення ситуації на кордоні РФ з Україною, спричиненого значним нарощуванням російської військової присутності.
Згадавши всі заплановані переговори, Столтенберг сказав: "Я не очікую, що ці зустрічі вирішать усі проблеми. На що ми сподіваємося, то це на те, що ми зможемо домовитися щодо просування вперед, щодо низки зустрічей і самого процесу. Нереалістично очікувати, що коли ми завершимо заплановані переговори, ми завершимо (наявні протиріччя - ред.) за цей тиждень, і проблеми буде вирішено. Але я справді сподіваюся, що є справжнє бажання всіх сторін, зокрема російської, бути задіяними в процесі, щоб запобігти новому збройному конфлікту в Європі. Тому ми націлені на домовленості щодо подальшого процесу і низки зустрічей".
Генсек назвав "важливими" зусилля, щоб "спробувати знайти політичне рішення і запобігти збройному конфлікту".
"Тому ми йдемо на ці переговори з надією і готовими слухати занепокоєність, яку має РФ. Я вірю, що Рада НАТО-Росія – важлива платформа для консультацій і для діалогу з Росією, особливо тоді, коли напруження дуже велике, коли ми бачимо загрози й виклики такі, які ми бачимо зараз. Ми схвалюємо цей факт і це - позитивний сигнал, що Росія зараз хоче зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія", - додав він.
При цьому Столтенберг розповів, що за часів його перебування прем'єрміністром Норвегії він проводив переговори з РФ і "завжди міг домовитися".
"Тому ми напружено працюємо над мирним політичним рішенням, і ми готові продовжувати працювати з РФ, щоб знайти мирне рішення. Водночас ми маємо бути готові, що РФ знову обере використання збройної сили, конфронтацію замість співпраці. Тому ми повинні направити дуже чіткий меседж Росії, що ми єдині і що будуть серйозні наслідки – політичні та економічні для Росії, якщо вона знову використає збройну силу стосовно України", - запевнив генсек НАТО.
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будь готов - всегда готов
наш тоже всегда со всеми договаривался.
и шо?
https://www.youtube.com/watch?v=TKwE-eJifUM
Деэскалация и отвод российских войск от границ Украины является обязательным условием для любых предметных переговоров.
Однако Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) вместо демонстрации доброй воли пока предпочитает «держать пистолет у виска Украины».
Об этом пишет Financial Times в редакционном материале «Нельзя вознаграждать путинскую агрессию», https://news.liga.net/politics/news/zapad-doljen-nadeyatsya-na-luchshee-gotovyas-k-hudshemu-ft передает сегодня LIGA.net.
Согласие на переговоры с воинственной державой, которая угрожает вторжением, всегда выглядит как уступка, но у США и их союзников по НАТО нет другого варианта, кроме переговоров с Россией, чтобы снизить опасность для Украины, пишет FT.
Газета допускает, что существуют даже возможности для компромисса, который предотвратил бы угрозу полномасштабных боевых действий, сняв ряд высказанных Москвой опасений начет ее безопасности.
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b5.html США приготовили для России санкции северокорейского масштаба
Однако не похоже, что Владимир Путин готов со своей стороны демонстрировать такую же добрую волю.
Опубликованные требования Кремля «как по стилю, так и по существу, не выглядели попыткой инициировать переговоры», - пишет газета.
Документы содержат «надуманные и односторонние требования, которые противоречат основополагающим принципам европейской безопасности», включая отказ от права каждой страны выбирать собственную внешнюю политику.
Запад никогда не примет такие требования, и Москва это знает.
FT отмечает, что было бы наивно полагать, будто отказ НАТО от перспективы вступления Киева в Альянс положит конец попыткам российской дестабилизации Украины.
При этом задачей дипломатов остается «определить точки соприкосновения», которые могли бы послужить основой для дальнейших переговоров по деэскалации.
Редакция видит в качестве таких «точек соприкосновения» пересмотр некоторых положений договоров, которые Россия ранее нарушала или игнорировала.
Речь, по мнению газеты, может идти о замене договора 1987 года о ракетах средней и меньшей дальности, «который рухнул в 2018 году из-за нарушений со стороны России».
Россия и НАТО могли бы договориться о новой системе взаимного контроля. НАТО исключает возможность снижения оборонительных мер для любых членов Альянса, но может пересмотреть вопрос об усилении военного контингента в ряде стран, если Москва «заключит мир с Украиной» и согласится с ограничениями на размещение своих вооружений в Беларуси или Калининграде.
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%82.html Байдена призвали согласиться на нейтралитет Украины
«Запад должен добиваться результата дипломатическими средствами, но при этом, готовясь к худшему, подчеркивать решимость ввести жесткие санкции и укреплять обороноспособность Киева», - пишет газета.
Разведки говорят об угрозе полномасштабной агрессии РФ против Украины.
Кремль шантажирует Запад войной, требуя от НАТО не брать Украину в Альянс и «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
Ответ НАТО: не Москве решать, кому быть в блоке. Запад грозит РФ беспрецедентными санкциями за вторжение.
По некоторым данным, эти санкции не конкретизируют, чтобы Москва не смогла к ним подготовиться.
В Женеве началась подготовка к переговорам РФ с США, НАТО и Западом в целом: они пройдут 13 января.
Москва назвала предварительную встречу 9 января в Женеве «потрясающей», в Госдепе же подчеркнули: страны имеют право выбирать союзы, США не будут обсуждать безопасность Европы без европартнеров.
Как пишет The Times, в НАТО сомневаются, что Россия готова к деэскалации вокруг Украины.
Киеву пора отказаться от идеи вернуть Крым и Донбасс. С таким заявлением выступил бывший министр обороны Украины, экс-кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко.
"Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернётся, и больше не морочить себе голову."
@BorisenkoBoris
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Ультиматум Путіна-ОРДЛО у складі України,на умовах автономії З правом ВЕТО на НАТО,ЄС Зі зміною КУ Амністія оркам+ У Путіна є вагомий компромат на ЗЕ,який роками жив у РФ,стукав там..по клавішам ЗЕ з "єрмаками" розробили "10 кроків виконання Мінськ\Угод"