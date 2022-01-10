Маємо бути готові, що Росія знову обере використання збройної сили замість співпраці, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що під час уже запланованих із Росією переговорів не можна вирішити всі наявні проблеми, але сподівається досягти домовленостей про низку наступних зустрічей.

Про це він сказав у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Комісії НАТО-Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як відомо, в понеділок у Женеві відбуваються переговори РФ-США, на середу заплановано засідання Ради НАТО-РФ, а в четвер засідатиме ОБСЄ у світлі загострення ситуації на кордоні РФ з Україною, спричиненого значним нарощуванням російської військової присутності.

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Згадавши всі заплановані переговори, Столтенберг сказав: "Я не очікую, що ці зустрічі вирішать усі проблеми. На що ми сподіваємося, то це на те, що ми зможемо домовитися щодо просування вперед, щодо низки зустрічей і самого процесу. Нереалістично очікувати, що коли ми завершимо заплановані переговори, ми завершимо (наявні протиріччя - ред.) за цей тиждень, і проблеми буде вирішено. Але я справді сподіваюся, що є справжнє бажання всіх сторін, зокрема російської, бути задіяними в процесі, щоб запобігти новому збройному конфлікту в Європі. Тому ми націлені на домовленості щодо подальшого процесу і низки зустрічей".

Генсек назвав "важливими" зусилля, щоб "спробувати знайти політичне рішення і запобігти збройному конфлікту".

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"Тому ми йдемо на ці переговори з надією і готовими слухати занепокоєність, яку має РФ. Я вірю, що Рада НАТО-Росія – важлива платформа для консультацій і для діалогу з Росією, особливо тоді, коли напруження дуже велике, коли ми бачимо загрози й виклики такі, які ми бачимо зараз. Ми схвалюємо цей факт і це - позитивний сигнал, що Росія зараз хоче зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія", - додав він.

При цьому Столтенберг розповів, що за часів його перебування прем'єрміністром Норвегії він проводив переговори з РФ і "завжди міг домовитися".

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"Тому ми напружено працюємо над мирним політичним рішенням, і ми готові продовжувати працювати з РФ, щоб знайти мирне рішення. Водночас ми маємо бути готові, що РФ знову обере використання збройної сили, конфронтацію замість співпраці. Тому ми повинні направити дуже чіткий меседж Росії, що ми єдині і що будуть серйозні наслідки – політичні та економічні для Росії, якщо вона знову використає збройну силу стосовно України", - запевнив генсек НАТО.