Троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом у Балаклії,- ДСНС. ФОТОрепортаж
У Балаклії Харківської області у приватному будинку знайдено тіла трьох осіб. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"10 січня о 11:55 на номер "101" надійшло повідомлення від Головного управління Національної поліції України у Харківській області про те, що в приватному домоволодінні на вул. Правди 42, м.Балаклія Ізюмського району Харківської області в виявлено троє загиблих: чоловіка 1958 року народження, жінки 1960 року народження та мати чоловіка 1933 року народження", - йдеться у повідомленні.
Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.
Підрозділи ДСНС не викликались. Пожежі не було.
"Наразі слідчою оперативною групою поліції з’ясовуються всі обставин трагедії", - додали у ДСНС.
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гонит
самогончик...
вернее ...гнал