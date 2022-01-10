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Троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом у Балаклії,- ДСНС. ФОТОрепортаж

У Балаклії Харківської області у приватному будинку знайдено тіла трьох осіб. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"10 січня о 11:55 на номер "101" надійшло повідомлення від Головного управління Національної поліції України у Харківській області про те, що в приватному домоволодінні на вул. Правди 42, м.Балаклія Ізюмського району Харківської області в виявлено троє загиблих: чоловіка 1958 року народження, жінки 1960 року народження та мати чоловіка 1933 року народження", - йдеться у повідомленні.

Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.

Підрозділи ДСНС не викликались. Пожежі не було.

"Наразі слідчою оперативною групою поліції з’ясовуються всі обставин трагедії", - додали у ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок вибуху газу на Харківщині постраждало двоє людей, - Нацполіція. ФОТО

Троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом у Балаклії,- ДСНС 01
Троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом у Балаклії,- ДСНС 02
Троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом у Балаклії,- ДСНС 03
Фото: ДСНС
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это вообще что, на цепях? бойлер косвенного нагрева?..
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10.01.2022 14:07 Відповісти
Горячая вода из крана это прошлый век, в буквальном смысле.
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10.01.2022 14:18 Відповісти
а наш притончик-
гонит
самогончик...
вернее ...гнал
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10.01.2022 14:20 Відповісти
Дизайн котла на высоте,но вытяжку и дымоход нужно проверять первую очередь!!!!!
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10.01.2022 15:49 Відповісти
ну здраствуй, мзч. ты же падло обещало, что не будет веерных отключений электроэнергии. теперь ты Зеленое Чмо, зуб даешь, что не будет продуктовых карточек?
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10.01.2022 16:32 Відповісти
 
 