Троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом у Балаклії,- ДСНС. ФОТОрепортаж

У Балаклії Харківської області у приватному будинку знайдено тіла трьох осіб. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"10 січня о 11:55 на номер "101" надійшло повідомлення від Головного управління Національної поліції України у Харківській області про те, що в приватному домоволодінні на вул. Правди 42, м.Балаклія Ізюмського району Харківської області в виявлено троє загиблих: чоловіка 1958 року народження, жінки 1960 року народження та мати чоловіка 1933 року народження", - йдеться у повідомленні.

Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.

Підрозділи ДСНС не викликались. Пожежі не було.

"Наразі слідчою оперативною групою поліції з’ясовуються всі обставин трагедії", - додали у ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок вибуху газу на Харківщині постраждало двоє людей, - Нацполіція. ФОТО







Фото: ДСНС