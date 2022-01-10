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Казахстан (855) МЗС (4022)

МЗС України засудило насильство в Казахстані і закликало до деескалації: "Іноземні війська мають поважати міжнародне право"

МЗС України засудило насильство в Казахстані і закликало до деескалації:

Міністерство закордонних справ України уважно слідкує за розвитком ситуації в Республіці Казахстан.

Про це йдеться у заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги. У цей критичний час для народу Казахстану зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку", - йдеться у заяві.

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В МЗС розповіли, що взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану: "Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну".

В МЗС завірили, що продовжать захищати інтереси українців в Казахстані, зокрема надавати їм сприяння у поверненні на Батьківщину: "Тримаємо на особливому контролі ситуацію із нашими громадянами в Алмати".

У відомстві нагадали, що рекомендують громадянам України наразі залишатися в місцях тимчасового проживання та тримати зв'язок із українським посольством, яке інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни.

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Топ коментарі
+9
"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв."

Джерело:

Не зрозуміло кого саме засуджують Кулєба та Ко.
Слово "спалахнуло" ********* на думку про те, що Кулеба та Ко засуджують протестувальників.
Як це робить і коломойсько-медведчуківське Г+Г.
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10.01.2022 14:17
+8
"Іноземні війська мають поважати міжнародне право" Это раша , какое право ?
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10.01.2022 14:06
+8
МЗС молчало 8 дней !!!! Е
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10.01.2022 14:16
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"Іноземні війська мають поважати міжнародне право" Это раша , какое право ?
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10.01.2022 14:06 Відповісти
МЗС молчало 8 дней !!!! Е
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10.01.2022 14:16 Відповісти
Чомусь згадалося відоме від Голлівуда "Молчание ягнят"...
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10.01.2022 14:22 Відповісти
феерическая фотка! два разжиревших уе. бана тянут старого казаха в буцегарню. Слегка недоумевая, казах-стажер-полицай думает, а нет ли тут кровной мести?
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10.01.2022 16:29 Відповісти
"Іноземні війська взагалі не мали права заходити в Казахстан та втручатись у внутрішній конфлікт"

мабуть ось так мала виглядати заява МЗС України
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10.01.2022 14:31 Відповісти
Идёт большой энергетический передел в мире .
раша мечтала подмять жирный кусок - Казахстан . И сделала это .

короче , пипец. Кланы кацапам не простят потери месторождений

в Казахстане добывается нефти вроде на 90 млн Барр в год
Добыча в ОАЕ по сравнению с Казахстаном просто мизерная
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10.01.2022 14:08 Відповісти
Китай по этому поводу очень беспокоится.
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10.01.2022 14:12 Відповісти
Да ,у китайцев тоже увеличилась граница с неадекватным кацапским соседом
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10.01.2022 14:18 Відповісти
Казахстан еще не отдан полностью Москве. Да и важен он Китаю с точки зрения ресурсов, а не границы. Будем смотреть, что выйдет. Событий в Казахстане думается не ожидали ни москали ни китайцы.
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10.01.2022 14:23 Відповісти
Головне навіть не вуглеводороди.
Казахстан за минулий рік видобув 21% від загальносвітового видобутку урану.. Плюс найбільше у світі родовище хромових руд, плюс поліметали, вугілля і т.ін.
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10.01.2022 14:29 Відповісти
Після "сходняка" та "розборок па панятіям" угруповання "ОДКБ" у 1992 році Казахстан це федеральний чи автономний округ РФ, так шо занепокоєння МЗС марні.
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10.01.2022 14:13 Відповісти
какое нах "международное право" , для паРаши?
разве ввод иностранных войск,
без мандата ООН
это не нарушение Устава ООН ???
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10.01.2022 14:13 Відповісти
"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв."

Джерело:

Не зрозуміло кого саме засуджують Кулєба та Ко.
Слово "спалахнуло" ********* на думку про те, що Кулеба та Ко засуджують протестувальників.
Як це робить і коломойсько-медведчуківське Г+Г.
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10.01.2022 14:17 Відповісти
Насильников осуждают и правильно делают.
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10.01.2022 14:38 Відповісти
Нехай прямо кажуть хто насильники.
Це режим Токаєва, їхні тітушки-зеки та інтервенти путіна, лукашенка, пашиняна.
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10.01.2022 14:42 Відповісти
Там все украдено до нас.
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10.01.2022 14:51 Відповісти
Навіщо вам бити, вбивати казахів?
Вони щось мали проти Білорусі?
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10.01.2022 14:53 Відповісти
Они сами себя не плохо бьют и убивают. Полно видео.
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10.01.2022 14:55 Відповісти
Ви навіщо туди лізете?
Лука вже і в Таджикістан збирається порядок наводити.
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10.01.2022 14:59 Відповісти
Лука все делает,лижбы под шумок призабыли его не легитимность.
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10.01.2022 15:37 Відповісти
литвин ***** ну ти і утирок, ти ж **** за кого мазу тягнешь?
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10.01.2022 17:35 Відповісти
Просто поддержал заявление вашего МИД.
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10.01.2022 17:43 Відповісти
А чего же ты не осуждал своего насильника?
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10.01.2022 14:45 Відповісти
Конечно осуждают протестующих, они же типа замутили. Все заявление пронизано угодничеством перед Токаевым-Путиным. Лучше бы и дальше молчали.
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10.01.2022 14:48 Відповісти
Окупаційні війська.
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10.01.2022 14:17 Відповісти
Неділя минула.. Хто розбудив зелене шапіто?
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10.01.2022 14:18 Відповісти
Опаааа, ОПа нарешті роздуплилася.... Головне вчасно, коли вже все скінчилося...
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10.01.2022 14:19 Відповісти
Класичне словоблудство нашого МЗС: боягузливо очікували і, нарешті "намололи повний мішок вовни" не сказавши ... нічого. Накшталт - " і вовки ситі, і вівці цілі". Поки Україна займатиме таку ******** сучу позицію (ні вашим - ні нашим) - поки нас трахатимуть у всі дірки "і наші і ваші".
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10.01.2022 14:21 Відповісти
Это они уже чисто по европейски - выразили озабоченность и призвали. Ну а ****, учимся у лучших.
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10.01.2022 15:59 Відповісти
А пам'ятаєте, як московити пропонували своїх миротворців ввести на Донбас і Лукашенко підтримував цю пропозицію. Тепер ви зрозуміли, яка саме приватна армія, тобто приватні миротворці у московитів
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10.01.2022 14:26 Відповісти
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10.01.2022 14:28 Відповісти
Казахське ханство існувало в https://uk.wikipedia.org/wiki/1465 1465 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1781 1781 ( !!! ) роках.

Ідеально вписується в терени ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстану .

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10.01.2022 14:36 Відповісти
Интересно -это он уже ответил на вопрос "Вы за большевиков ,али за интернационал?" или нет еще?
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10.01.2022 15:40 Відповісти
а чому гірськолижний віслюк мовчить?
Не хоче зіпсувати переможний настрій *****?
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10.01.2022 14:30 Відповісти
Яке міжнародне право? Вони і своє порушують на раз: введення миротворчих сил ОДКБ передбачає напад на члена цієї організації ззовні - хто ззовні напав на Казахстан? Ну, хіба що самі ОДКБ
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10.01.2022 15:06 Відповісти
Потерять ,якобы казахский, нефть,газ,уран и цвет.метал.Россия ну уж никак не могла. Она на все пошла бы.
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10.01.2022 15:33 Відповісти
кулебе щас не до мирской суеты, вин нову скмью строит, ячейку обчества
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10.01.2022 15:37 Відповісти
"После появления более-менее стабильного интернета в Казахстане начали появляться видео жестких действий силовиков.

На 47 секунде этого видео по мирным безоружным людям начнется прицельная снайперская стрельбы из окон резиденции Назарбаева в Алматы."

https://charter97.org/ru/news/2022/1/10/450533/
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10.01.2022 17:35 Відповісти
Без слёз читать о событиях из Казахстана не могу сейчас.
С теплом вспоминаю тех казахов, с которыми свела судьба - учителя-практиканта, с которым учили на казахском "Пусть всегда будет солнце" (до сих пор помню текст наизусть), студентов-однокурсников, коллег... Очень надеюсь, что все они живы и здоровы.

Казахи очень настрадались - и от Семипалатинска, и от Байконура (генофонд пострадал).
Их землю нещадно использовали десятилетиями.
И сейчас (за их ресурсы, все остальное - лицемерие) их убивают одни хищники-негодяи с молчаливого согласия других хищников.
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10.01.2022 17:47 Відповісти
 
 