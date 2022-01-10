МЗС України засудило насильство в Казахстані і закликало до деескалації: "Іноземні війська мають поважати міжнародне право"
Міністерство закордонних справ України уважно слідкує за розвитком ситуації в Республіці Казахстан.
Про це йдеться у заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги. У цей критичний час для народу Казахстану зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку", - йдеться у заяві.
В МЗС розповіли, що взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану: "Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну".
В МЗС завірили, що продовжать захищати інтереси українців в Казахстані, зокрема надавати їм сприяння у поверненні на Батьківщину: "Тримаємо на особливому контролі ситуацію із нашими громадянами в Алмати".
У відомстві нагадали, що рекомендують громадянам України наразі залишатися в місцях тимчасового проживання та тримати зв'язок із українським посольством, яке інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни.
Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
Будь ласка, зачекайте...
мабуть ось так мала виглядати заява МЗС України
раша мечтала подмять жирный кусок - Казахстан . И сделала это .
короче , пипец. Кланы кацапам не простят потери месторождений
в Казахстане добывается нефти вроде на 90 млн Барр в год
Добыча в ОАЕ по сравнению с Казахстаном просто мизерная
Казахстан за минулий рік видобув 21% від загальносвітового видобутку урану.. Плюс найбільше у світі родовище хромових руд, плюс поліметали, вугілля і т.ін.
разве ввод иностранных войск,
без мандата ООН
это не нарушение Устава ООН ???
Джерело:
Не зрозуміло кого саме засуджують Кулєба та Ко.
Слово "спалахнуло" ********* на думку про те, що Кулеба та Ко засуджують протестувальників.
Як це робить і коломойсько-медведчуківське Г+Г.
Це режим Токаєва, їхні тітушки-зеки та інтервенти путіна, лукашенка, пашиняна.
Вони щось мали проти Білорусі?
Лука вже і в Таджикістан збирається порядок наводити.
Ідеально вписується в терени ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстану .
Не хоче зіпсувати переможний настрій *****?
На 47 секунде этого видео по мирным безоружным людям начнется прицельная снайперская стрельбы из окон резиденции Назарбаева в Алматы."
https://charter97.org/ru/news/2022/1/10/450533/
С теплом вспоминаю тех казахов, с которыми свела судьба - учителя-практиканта, с которым учили на казахском "Пусть всегда будет солнце" (до сих пор помню текст наизусть), студентов-однокурсников, коллег... Очень надеюсь, что все они живы и здоровы.
Казахи очень настрадались - и от Семипалатинска, и от Байконура (генофонд пострадал).
Их землю нещадно использовали десятилетиями.
И сейчас (за их ресурсы, все остальное - лицемерие) их убивают одни хищники-негодяи с молчаливого согласия других хищников.