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ДТП (4442) ПДР (466) Нацполіція (14879) Харківщина (6053)

Водії-іноземці на Харківщині, які систематично порушують ПДР, можуть втратити посвідку на проживання, - поліція

Водії-іноземці на Харківщині, які систематично порушують ПДР, можуть втратити посвідку на проживання, - поліція

Управління патрульної поліції у Харківській області має намір посилити контроль за іноземцями, які систематично порушують правила дорожнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника УПП в області Ярослав Денюк.

"Протягом 2022 року управлінням буде посилено контроль за іноземцями, які систематично порушують правила дорожнього руху. У разі виявлення таких осіб будуть надіслані відповідні звернення до Головного управління Державної міграційної служби у Харківській області для вирішення питання про скасування тимчасової посвідки на проживання", - сказав Денюк.

За його словами, патрульна поліція вже використала таку практику минулого року.

"У 2021 році таких звернень було надіслано 243", - уточнив Денюк.

Також читайте: За рік роботи камер автофіксації порушень ПДР кількість ДТП із загиблими або травмованими знизилася на 65%, - Єнін

Автор: 
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Топ коментарі
+10
если вспомнить как в Киеве, араб, на камеру патрульному, говорил что ему пох.....й протокол и вообще пох....й наши пдд. когда говорил что он будет ездить так как ему нравиться, то я вообще не понимаю что он делает в Украине.
нах...й, под жопу и на родину.
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10.01.2022 14:16
+4
Правильно. Нам и без них своих идиотов хватает на дорогах.
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10.01.2022 14:17
+3
Их действительно много. И ведут себя они по-хамски. Так что давно пора!
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10.01.2022 14:36
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Водії-іноземці

Статистику треба робить - з яких країн і кількість порушень
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10.01.2022 14:13 Відповісти
полицейские иногда к украинцам относятся, как к второму сорту. единственное, что в иностранцах они видят бабки, поэтому тут бабка надвое гадала. Главное, не остановить какую-нибудь Кондолизу Райс - ато негры в американской тюрьме расширят очко любому зеленому коррупционеру
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10.01.2022 16:26 Відповісти
Причина бєпрєдєла місцевих мажорів знайдена - іноземці.
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10.01.2022 14:16 Відповісти
если вспомнить как в Киеве, араб, на камеру патрульному, говорил что ему пох.....й протокол и вообще пох....й наши пдд. когда говорил что он будет ездить так как ему нравиться, то я вообще не понимаю что он делает в Украине.
нах...й, под жопу и на родину.
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10.01.2022 14:16 Відповісти
Правильно. Нам и без них своих идиотов хватает на дорогах.
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10.01.2022 14:17 Відповісти
Их действительно много. И ведут себя они по-хамски. Так что давно пора!
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10.01.2022 14:36 Відповісти
да гоните этих псевдостудентов на хауз ,найдутся тут свои которые людей калечат на дорогах и наркоманы за рулём .а тут понаехавшие наркоманы шизики иностранные всякие беженци студенты якобы ...какой от них тут толк? снимают квартиры, водят девах. курят траву да шаурмой торгуют и вот аварии устраивают, жизнь у них тут у (неверных) так они нас называют сложилась и нравится . дома то это всё делать нельзя....потому что сикир башка как говорят...а тут им рай...что хотят то и делают...и вера даже не мешает...
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10.01.2022 14:52 Відповісти
давно пора их бобиков к ногтю прижать, чтить зеленую братию не хотят и тем самым льют воду на мельницу нарративов терана
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10.01.2022 15:02 Відповісти
Полностью поддерживаю. Такая практика присутствует во большинстве нормальных государств. Дело в том, что ПМЖ (как бы оно не называлось) предоставляется при наличии оснований. Одно из основании - уважение законодательства соответствующего государства. Если этого нет, то какой смысл человеку его предоставлять?
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10.01.2022 15:31 Відповісти
От це зараз було про шо? От дуже образливо....
Ви 3,14дараси уже пабеділі п'яних судєй і депутатів за кермом?
Нет?
Так якого Уя ви з цим гівном вилазите в інтернеті?
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10.01.2022 17:52 Відповісти
 
 