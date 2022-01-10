Водії-іноземці на Харківщині, які систематично порушують ПДР, можуть втратити посвідку на проживання, - поліція

Управління патрульної поліції у Харківській області має намір посилити контроль за іноземцями, які систематично порушують правила дорожнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника УПП в області Ярослав Денюк.

"Протягом 2022 року управлінням буде посилено контроль за іноземцями, які систематично порушують правила дорожнього руху. У разі виявлення таких осіб будуть надіслані відповідні звернення до Головного управління Державної міграційної служби у Харківській області для вирішення питання про скасування тимчасової посвідки на проживання", - сказав Денюк.

За його словами, патрульна поліція вже використала таку практику минулого року.

"У 2021 році таких звернень було надіслано 243", - уточнив Денюк.

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