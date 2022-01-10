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ДТП (4442) Чернігівщина (1580)

ДТП на Чернігівщині за участю позашляховика та мікроавтобуса: 9 з 11-ти постраждалих у тяжкому стані

ДТП на Чернігівщині за участю позашляховика та мікроавтобуса: 9 з 11-ти постраждалих у тяжкому стані

Майже всі травмовані в ДТП на Чернігівщині за участю позашляховика та мікроавтобуса - у тяжкому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомили в лікарнях, куди їх доправили.

"Із 10 постраждалих в ДТП, яких привезли до нас, тільки двоє були відправлені на амбулаторне лікування. Вісім травмованих ми госпіталізували з тяжкими травмами й переломами. У дитини - забій мозку, вона теж у важкому стані. Дівчинка поки що в нас, вона у свідомості, але її, певно, доведеться, відправляти до Києва або Чернігова", - розповів генеральний директор Бахмацької центральної міської лікарні Сергій Чалий.

Ще одну травмовану в ДТП людину рятують в Ніжинській центральній міській лікарні. Там розповіли, що жінку прооперували вночі, зараз вона в реанімації, стан її тяжкий.

Щодо розбіжностей у кількості постраждалих в автопригоді, то в поліції, яка дає цифру дев'ять, пояснили, що такими є дані слідства. Воно рахує людей, яких госпіталізували. Загалом же в салонах обох автівок-учасниць ДТП було 11 осіб. У легковику - жінка-водій і 10-річна пасажирка, в мікроавтобусі - водій та 8 пасажирів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мікроавтобус та легковик зіткнулися на Чернігівщині: 11 постраждалих, серед яких є дитина. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, дана автопригода сталася 9 січня о 21.26 біля с. Городище Батуринської громади Ніжинського району на 113 км автодороги Кіпті-Глухів-Бачівськ. Водійка автомобіля "Toyota RAV4" (45-річна мешканка Київщини) не впоралася з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з мікроавтобусом "Renault Master", яким кермував 26-річний чернігівець.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження) та почала досудове розслідування.
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Топ коментарі
+2
Сначала нужно хотя бы , перестать дарить права на день рождения.
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10.01.2022 14:38
+1
Потрібно щоб той з чиєї вини сталася аварія з тяжкими наслідками сидів довго , нудно і важко ; тоді таких аварій гіпотетично не було б ((( але для цього потрібна якась інша держава а не Україна , у нас ідіотам незалежно від статі закони не писані , особливо якщо є гроші або "связі"(((
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10.01.2022 14:33
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Надо , чтобы для женщин применяли тройную сдачу экзаменов и даже после этого ограничили им скорость , и отдельный знак на заднем стекле пожизненно . Согласен , есть исключения .
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10.01.2022 14:23 Відповісти
Сначала нужно хотя бы , перестать дарить права на день рождения.
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10.01.2022 14:38 Відповісти
уточню - перестать продавать права
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10.01.2022 17:12 Відповісти
та не п звізди ти 3,14дор, краще ти **** озаботься щоб дороги зробили нормальними, щоб не треба було виїзджати на зустрічну, щоб об'їхати ями!!! а ще краще щоб зовсім не було змоги виїхати на зустрічку - рознеси їх 6 лядь на уй через посадку щоб було!!!!!!!!!
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10.01.2022 16:29 Відповісти
Потрібно щоб той з чиєї вини сталася аварія з тяжкими наслідками сидів довго , нудно і важко ; тоді таких аварій гіпотетично не було б ((( але для цього потрібна якась інша держава а не Україна , у нас ідіотам незалежно від статі закони не писані , особливо якщо є гроші або "связі"(((
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10.01.2022 14:33 Відповісти
Не поможет, каждый будет думать, что уж он то водитель от бога и с ним такого не случится в принципе.
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10.01.2022 15:45 Відповісти
Вы все врете! Какой, нах, выезд на встречку! МВД говорит, что главная причина ДТП - это превышение скоростного режима. Поэтому больше камер хороших и разных!
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10.01.2022 14:44 Відповісти
Абсолютно правильно говорит.
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10.01.2022 15:41 Відповісти
Даже существующий завышенный лимит вы не соблюдаете. Пороть вас нужно денежными знаками.
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10.01.2022 15:44 Відповісти
Какой % ДТП произошел по причине превышения скорости?
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10.01.2022 15:53 Відповісти
Превышение безопасной скорости на 2 месте. Превышение разрешённой на 5. 1 место за маневрированием.
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10.01.2022 16:09 Відповісти
Но последствия от ошибок при маневрировании при разных скоростях разные!
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10.01.2022 16:11 Відповісти
Вот ехала она себе спокойно и бах, не справилась с управлением?
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10.01.2022 16:12 Відповісти
 
 