ДТП на Чернігівщині за участю позашляховика та мікроавтобуса: 9 з 11-ти постраждалих у тяжкому стані

Майже всі травмовані в ДТП на Чернігівщині за участю позашляховика та мікроавтобуса - у тяжкому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомили в лікарнях, куди їх доправили.

"Із 10 постраждалих в ДТП, яких привезли до нас, тільки двоє були відправлені на амбулаторне лікування. Вісім травмованих ми госпіталізували з тяжкими травмами й переломами. У дитини - забій мозку, вона теж у важкому стані. Дівчинка поки що в нас, вона у свідомості, але її, певно, доведеться, відправляти до Києва або Чернігова", - розповів генеральний директор Бахмацької центральної міської лікарні Сергій Чалий.

Ще одну травмовану в ДТП людину рятують в Ніжинській центральній міській лікарні. Там розповіли, що жінку прооперували вночі, зараз вона в реанімації, стан її тяжкий.

Щодо розбіжностей у кількості постраждалих в автопригоді, то в поліції, яка дає цифру дев'ять, пояснили, що такими є дані слідства. Воно рахує людей, яких госпіталізували. Загалом же в салонах обох автівок-учасниць ДТП було 11 осіб. У легковику - жінка-водій і 10-річна пасажирка, в мікроавтобусі - водій та 8 пасажирів.

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Як повідомлялося, дана автопригода сталася 9 січня о 21.26 біля с. Городище Батуринської громади Ніжинського району на 113 км автодороги Кіпті-Глухів-Бачівськ. Водійка автомобіля "Toyota RAV4" (45-річна мешканка Київщини) не впоралася з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з мікроавтобусом "Renault Master", яким кермував 26-річний чернігівець.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження) та почала досудове розслідування.