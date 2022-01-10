Україна з початку опалювального сезону знизила запаси газу в підземних сховищах на 30,7%, - дані "Укртрансгазу"

Україна з початку опалювального сезону, який розпочався 2 жовтня 2021 року, до 9 січня 2022-го знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 30,7% (на 5 млрд 749,8 млн куб. м) - до 12 млрд 950,3 млн куб. м.

Про це свідчать дані оператора сховищ АТ "Укртрансгаз", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як інформує агентство, запаси газу в жовтні у ПСГ знизилися на 687,2 млн куб. м (середньодобовий відбір - 22,2 млн куб. м), у листопаді - на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м/добу), у грудні - на 2 млрд 511,3 млн куб. м (81 млн куб. м/добу), 1-9 січня - на 567 млн куб. м (63 млн куб. м/добу).

Відбір газу 1-9 січня 2022 року на 4,5% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року (594 млн куб. м). Максимальний добовий відбір із початку січня становить 71,9 млн куб. м (1 січня), мінімальний - 51,8 млн куб. м (6 січня).

Зазначається, що Україна минулого опалювального сезону використовувала свої "підземки" в режимі відбору понад півроку - з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021-го, знизивши запаси в них із 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

У 2021 році закачування газу в ПСГ України становило 3,589 млрд куб. м (у 2020 році - 13,621 млрд куб. м), відбір - 13,621 млрд куб. м (у 2020 році - 7,945 млрд куб. м).

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