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газ (10265) сховище (186) Укртрансгаз (876) опалювальний сезон (1734)

Україна з початку опалювального сезону знизила запаси газу в підземних сховищах на 30,7%, - дані "Укртрансгазу"

Україна з початку опалювального сезону знизила запаси газу в підземних сховищах на 30,7%, - дані

Україна з початку опалювального сезону, який розпочався 2 жовтня 2021 року, до 9 січня 2022-го знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 30,7% (на 5 млрд 749,8 млн куб. м) - до 12 млрд 950,3 млн куб. м.

Про це свідчать дані оператора сховищ АТ "Укртрансгаз", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як інформує агентство, запаси газу в жовтні у ПСГ знизилися на 687,2 млн куб. м (середньодобовий відбір - 22,2 млн куб. м), у листопаді - на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м/добу), у грудні - на 2 млрд 511,3 млн куб. м (81 млн куб. м/добу), 1-9 січня - на 567 млн куб. м (63 млн куб. м/добу).

Відбір газу 1-9 січня 2022 року на 4,5% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року (594 млн куб. м). Максимальний добовий відбір із початку січня становить 71,9 млн куб. м (1 січня), мінімальний - 51,8 млн куб. м (6 січня).

Зазначається, що Україна минулого опалювального сезону використовувала свої "підземки" в режимі відбору понад півроку - з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021-го, знизивши запаси в них із 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

У 2021 році закачування газу в ПСГ України становило 3,589 млрд куб. м (у 2020 році - 13,621 млрд куб. м), відбір - 13,621 млрд куб. м (у 2020 році - 7,945 млрд куб. м).

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Топ коментарі
+5
Зима - это не по календарю, а по термометру.
Обычно морозы начинаются (последние годы) во второй половине января и в феврале - до начала марта.

23.02 (бывший день СА) - последние годы градусов 20 мороза обычно.
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10.01.2022 14:30
+4
... а это ж морозов еще не было.

Спасибо родимому бубачке.
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10.01.2022 14:19
+4
Та все будет ок, надо же зрадофилам о чем то шуметь, вот они и шумят, летом перейдем на закачивание газа из Европы, наконец реально а не, на словах, как раньше.
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10.01.2022 14:23
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... а это ж морозов еще не было.

Спасибо родимому бубачке.
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10.01.2022 14:19 Відповісти
30% - это даже не 1/3. А половина зимы позади.
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10.01.2022 14:24 Відповісти
Зима - это не по календарю, а по термометру.
Обычно морозы начинаются (последние годы) во второй половине января и в феврале - до начала марта.

23.02 (бывший день СА) - последние годы градусов 20 мороза обычно.
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10.01.2022 14:30 Відповісти
Дело в том, что газ- не варенье в банке, чтобы ложкой до дна выгрести. Давление упадет даже при наличии определенного остатка газа в хранилище (какого именно- к специалистам). И тогда его уже не достать без дополнительной закачки за о-го-го какие деньги.
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10.01.2022 15:48 Відповісти
Сегодня уже 10 января. Всё ОК.

Хотя, ещё возможны сильные морозцы.
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10.01.2022 14:20 Відповісти
Та все будет ок, надо же зрадофилам о чем то шуметь, вот они и шумят, летом перейдем на закачивание газа из Европы, наконец реально а не, на словах, как раньше.
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10.01.2022 14:23 Відповісти
ага, а еще мильярд дэрэв, бесплатную коммуналку и по 4000 у.е.! (каждому)
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10.01.2022 14:31 Відповісти
Хорошо, сколько понадобится лет чтоб высадить этот мильярд деревьев, если не снижать темп по посадке деревьев который был в 2021 ?
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10.01.2022 15:28 Відповісти
Да ты шо? Прям из Европы?😮
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10.01.2022 14:35 Відповісти
Ну ты себе можешь сам в трубу это самое.
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10.01.2022 14:40 Відповісти
Идиот.🤷
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10.01.2022 16:11 Відповісти
Ой, а что-то реально изменилось? Или в методичке написали?
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10.01.2022 15:04 Відповісти
Мне в отличии от тебя методички не нужны. Есть своя голова на плечах, повестку ютуб блохеров, зомбоящика и чужие идеи по публикую.
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10.01.2022 15:07 Відповісти
И как реально будем теперь качать газ из Европы? Что голова говорит?
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10.01.2022 16:22 Відповісти
Никак, аминь.
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10.01.2022 16:30 Відповісти
Соврал.
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10.01.2022 23:54 Відповісти
Написал то что ты хотел прочитать.
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11.01.2022 00:59 Відповісти
По какой цене? Потянешь,оптимист?
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10.01.2022 15:38 Відповісти
Ага, в минулому теж закачали? Нарколига і здоровий глузд, це дві несумісні речі. Жопа ще по переду. В мене на роботі самі упороті зелебобіки вже зараз заявляють, що за виродка не голосували. Так що чекаємо коли мегаупороті почнуть вить.
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10.01.2022 17:24 Відповісти
Когда начнут выдавать талоны на газ !?
П.С.
Бизнесу, с ценой в 2000 у.е. за 1000 куб., скоро каюк !
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10.01.2022 14:21 Відповісти
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10.01.2022 14:27 Відповісти
РИНОК, ЧИ ГАЗОВІ СПЕКУЛЯНТИ?
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10.01.2022 14:30 Відповісти
Бизнесу надо было думать в 19 г.

Но раз не захотели - значит, каюк.
Никто под руку не пихал голосовать за безмозглого клована.
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10.01.2022 14:32 Відповісти
Бизнесу можно было законтрактировать себе газа до нехочу
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10.01.2022 14:33 Відповісти
Фигня вопрос. Могут и сейчас купить. Цена в ЕС сейчас около 1050$ .
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10.01.2022 14:45 Відповісти
Никто не запрещал заключать фьючерсы еще года так с 2018-го. А не не слышали, рынок есть рынок.
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10.01.2022 14:49 Відповісти
В 2018 Украина и ЕС предсказывали вечные 200$ за 1000 кубов.
Зачем гнать ЖГ в ЕС если в Азии платят в 1.5 раз больше и американский пока только в Азию - т.к сказать по закону рынка.
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10.01.2022 15:06 Відповісти
Що маємо, то маємо. Свободный рынок существует только в головах немецких озабоченцов которые в упор не замечают манипуляции мацковии, как говорится за что боролись на то и напоролись.
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10.01.2022 15:10 Відповісти
КЛОУН ЗНИК

Volodymyr Omelyan


@V_Omelyan

·
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1480501767318249474 55 мин



Сьогодні Зеленський на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото зі свого кабінету з підписом: «Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році.» Але як виявилося фото було взято з наради, яка відбулась ще у листопаді місяці 2021.
Де Зе?

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10.01.2022 14:25 Відповісти
Переживаешь?
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10.01.2022 14:28 Відповісти
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10.01.2022 16:04 Відповісти
После короткой встречи в отеле олигарха с олигархом/своим шефом - зализывает раны.
В Индийском океане....
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10.01.2022 14:28 Відповісти
Говорят, в Омане опять что-то с путинскими перетирает.
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10.01.2022 14:33 Відповісти
У нас опалювальний сезон десь до середини квітня, тако якось в притик.
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10.01.2022 14:30 Відповісти
Там процентов 30 неподъёмный запас, чтоб поднимать и качать....
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10.01.2022 14:33 Відповісти
Якщо відкинути 5 млрд. кубів мертвого залишку, то зниження обсягів склало 42%.
Без врахування обсягів, які підняти неможливо, зараз у ПСГ лише близько 8 млрд. за 3 місяці до закінчення опалювального сезону.
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10.01.2022 14:33 Відповісти
За первые 3 месяца потратили 5 миллиардов, осталось 8 миллиардов. Думаешь, на 3 месяца не хватит?
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10.01.2022 14:45 Відповісти
Його вже за кілька днів може не вистачити під час морозів, якщо припиниться газпромівський транзит. Який вже знижений у 2,33 рази проти рівня, що тримався до 20 грудня.
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10.01.2022 15:00 Відповісти
Конечно-конечно.
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10.01.2022 15:05 Відповісти
Идёт -19. Не примерзни к клаве
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10.01.2022 15:06 Відповісти
Помню кацапские мантры 2014-15 годов о том, как мы все замёрзнем.
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10.01.2022 15:09 Відповісти
Так ото и есть индикатор кацапов. Если кричат что газе нет, смёрзнем. 100% кацап.
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10.01.2022 15:30 Відповісти
Отож.
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10.01.2022 15:36 Відповісти
Тоді в Європі був газ. Зараз - йок. Різницю відчуваєш?
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10.01.2022 16:08 Відповісти


Так ото и есть индикатор кацапов. Если кричат что газе нет, смёрзнем. 100% кацап.

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10.01.2022 16:20 Відповісти
Веришь Зе?
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10.01.2022 16:23 Відповісти
Нет кацап, не верю.
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10.01.2022 16:48 Відповісти
Ты не веришь Зе, что газа хватит? Да ты туп
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10.01.2022 23:55 Відповісти
А Фьючерсы в ЕС болтаются около 1000-1100$. Те американские/австралийские газовозы пока на цену не влияют.
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10.01.2022 14:43 Відповісти
Вліяют, без газовозів ціна підходила до 2К...
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10.01.2022 15:10 Відповісти
ЖГ дает около 12% gas европе. В декабре при 1000$ было 15 газовозов в месяц в ЕС, а при 2000$ стало 20 газовозов, a цена упала до 1000. Но сейчас опять 15 газовозов. А цена не растет. Наивно думать, что добавка 5 газовозов в месяц в ЕС сильно меняет цену. Газ в Азии стоит дорого 1400 - 1500$.

Это когда ветряки стоят (безветрие, жгут газ) и фрау Бербок из Германии ляпнет о задержке СП2, то встанет вопрос: чем заполнять полупустые хранилища летом? А здесь трубный газ незаменим.

Газ энергозаменитель нефти. И красная цена газа сейчас около 300 - 400$ за 1000кубов, не больше.
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10.01.2022 15:43 Відповісти
Москалю, не розповідай казки про не заміннісь москальського трубного газу, теперішній ситуації з газом можна дякувати виключно дедеерівській шльондрі путєна фрау меркель яка блокувала будівництво альтернативних шляхів постачання...
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10.01.2022 16:10 Відповісти
Спасибо за 100% профессиональный анализ на тему кто виноват в высоких ценах на газ в Европе. Канцлер Германии и обыватели будут в восторге от такого простого вывода. Подкрепите фактами, что Меркель блокировала, пожалуйста.

А какая альтернатива России сейчас?
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10.01.2022 17:26 Відповісти
Я би здивувався якщо б Україна збільшила запаси газу у опалювальний сезон...))
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10.01.2022 15:08 Відповісти
фигня усе, господь бог и святой петр подмогнут украине, она не останется без их душевного тепла
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10.01.2022 15:12 Відповісти
А морально устаревшие теплосети продолжают тратить 40-60% газа на обогрев земли и воздуха.
И чем больше народ экономит на отоплении, тем потери выше.
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10.01.2022 16:28 Відповісти
 
 