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В Антикорупційній прокуратурі потрібно провести аудит, - переможець конкурсу на главу САП Клименко

В Антикорупційній прокуратурі потрібно провести аудит, - переможець конкурсу на главу САП Клименко

Переможець конкурсу на посаду керівника САП, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко переконаний, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури працюють неефективно.

Про це він сказав в інтерв’ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Фактично 50 прокурорів і 60 направлених до суду за рік кримінальних проваджень. Одне провадження в рік – це, мені здається, не найкращий показник", - сказав Клименко.

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За його словами, не може прокурор працювати в прокуратурі і за два роки направити одну справу до суду.

"На нього надія є, він отримує досить велику зарплату, а результати роботи мінімальні. Скрізь є оцінка діяльності, а в антикорупційній прокуратурі чомусь немає. Детективів оцінюють, а прокурорів не оцінюють", - наголосив переможець конкурсу на посаду керівника САП.

Він вважає, що в САП потрібно провести аудит.

"...Я думаю, що в Антикорупційній прокуратурі потрібно, як мінімум, провести аудит проваджень, у тому числі, закритих за останній час. Заслухати їх в присутності і прокурора, і детектива. Особливо, в тих провадженнях, де є розбіжності думок, щоб впевнитись, що дійсно рішення там було прийняте законне і інших варіантів розвитку подій там немає", - зазначив Клименко.

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Він також зазначив, що справа Татарова частково вплинула на його рішення податися на конкурс на посаду керівника САП.

На запитання, чи дасть він нове життя цій справі, якщо очолить САП, Клименко сказав, що не може це коментувати, оскільки справа уже перебуває в провадженні іншого органу (Служби безпеки України), і процесуального шляху, як її можна реанімувати, він не бачить.

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Если бы Клименко был честным реформатором, а не человеком той самой "системы", то аудит бы он начал не с "60-и дел за год", а с личностей этих самых 50-и прокуроров. Начиная с личного автотранспорта и заканчивая бизнесом и недвижимостью родственников.

У казахов есть прикольная поговорка "Казах без понтов - безпонтовый казах". Перефразируя ее можно сказать: Прокурор без десятка квартир - вообще не прокурор.
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10.01.2022 14:57 Відповісти
Увы, Вы правы! "Прокурор без пент-хауса в центре Киева или в районе Монако", на зарплату купленного, не прокурор. Судья не танцующий на Венском балу с князьями - не судья... Как-то все так у нас, пока... Но как же затянулось это "пока"!!!!!
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10.01.2022 16:07 Відповісти
Победитель есть,а должности нет.
Для того ,что бы запустить судовую реформу,нужно всетаки узнать,принимает наркотики Зеленский,если да ,то забудте о судовой реформе,на ЗЕленского есть у кого то компромат.
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10.01.2022 15:03 Відповісти
Этот "цирк", когда прокуроры на крутых тачках из Киева приезжают в райцентры разоблачать "коррупционеров" на задрипанных "Жигулях" 1980 года выпуска, так задолбал!
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10.01.2022 16:37 Відповісти
Давайте уже этого балбеса назначайте сметуны куевы
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10.01.2022 20:26 Відповісти
 
 