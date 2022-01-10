Кабмін має отримати погодження від РНБО: у Раді запропонували змінити умови встановлення карантину

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №6508 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнм на "Укрінформ", текст документу оприлюднено на сайті парламенту.

Проєктом закону, зокрема, передбачається, що встановлення карантину на території, яка розташована у межах більш як шести областей, у тому числі, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, запроваджується Кабінетом Міністрів за погодженням із Радою національної безпеки і оборони.

Також пропонується визначити, що карантин встановлюється на строк, який не перевищує двох місяців. Водночас у разі несприятливої епідемічної ситуації Кабмін може ухвалити рішення щодо його продовження.

У тексті законопроєкту також зазначається, що рішення про встановлення, продовження карантину, а також про його скасування, негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації.

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Так, у рішенні про встановлення карантину мають міститися відомості про інфекційну хворобу, з метою протидії поширенню якої він запроваджується, про територію, на якій його запроваджено, про перелік профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, а також про перелік суб’єктів, на яких покладається здійснення контролю за виконанням цих заходів.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року.

В Україні за минулу добу, 9 січня, виявили 1 969 нових випадків коронавірусної хвороби.