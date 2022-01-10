В Україні достатньо вакцин від коронавірусу для отримання бустерної дози, - МОЗ

Звернутися за бустерною дозою можна в будь-який пункт щеплення, якщо з моменту останнього щеплення минуло шість місяців.

Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Може бути ініціатива і людини, яка розуміє, що у неї минув цей термін - 6 місяців, а може бути ініціатива і сімейного лікаря, який відповідно і запрошує на щеплення. Звернутися людина може в будь-який пункт щеплення чи центр масової вакцинації. На сьогодні в Україні є достатня кількість вакцин і для того, щоб ревакцинувати, і люди могли отримати третю дозу", - сказала Карчевич.

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Як повідомлялося раніше, 6 січня 2022 року Міністерство охорони здоров'я дозволило проводити в Україні бустерну вакцинацію проти COVID-19 для всіх осіб віком від 18 років. За даними МОЗ, третє щеплення вже зробило 20 462 людини, додаткову дозу – 6 224 людини.