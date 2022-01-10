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В Україні достатньо вакцин від коронавірусу для отримання бустерної дози, - МОЗ

В Україні достатньо вакцин від коронавірусу для отримання бустерної дози, - МОЗ

Звернутися за бустерною дозою можна в будь-який пункт щеплення, якщо з моменту останнього щеплення минуло шість місяців.

Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Може бути ініціатива і людини, яка розуміє, що у неї минув цей термін - 6 місяців, а може бути ініціатива і сімейного лікаря, який відповідно і запрошує на щеплення. Звернутися людина може в будь-який пункт щеплення чи центр масової вакцинації. На сьогодні в Україні є достатня кількість вакцин і для того, щоб ревакцинувати, і люди могли отримати третю дозу", - сказала Карчевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На бустерну дозу COVID-вакцини вже можна записатися онлайн, - МОЗ

Як повідомлялося раніше, 6 січня 2022 року Міністерство охорони здоров'я дозволило проводити в Україні бустерну вакцинацію проти COVID-19 для всіх осіб віком від 18 років. За даними МОЗ, третє щеплення вже зробило 20 462 людини, додаткову дозу – 6 224 людини.
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Цікаво, що придумають після бустерів:
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
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10.01.2022 15:11 Відповісти
Втягнуть народ у цю авантюру, прив"яжуть до сертифікатів, обкладуть різними заборонами, узаконять репресивні міри і через рік-два ... зроблять ці "ревакцинації" платними. Фармацевтичні концерни матимуть багатомільярдні закупки, чиновники - багатомільярдні відкати від закупок. А Людей будуть лякати, дурити і труїти, а ми за це ще й будемо платити...
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10.01.2022 16:32 Відповісти
Поверхнево дивитесь, нажаль багато людей не дивиться глибше(.

https://moz.gov.ua/article/news/verhovna-rada-prijnjala-zakon-pro-vnesennja-zmin-do-dejakih-zakonodavchih-aktiv-ukraini-scho-reguljujut-pitannja-transplantacii-anatomichnih-materialiv-ljudini

весь сенс в тому щоб прив'язати ваші медичні дані до куаркоду, автоматизується підбор пари донор-рецепієнт,якщо ви не надали відмову, ваші органи вже не ваші, та й якщо надали то не факт що вони ваші.І головне ваші медичні дані в майже відкритому доступі, якщо комусь підходять, то ви можливо перейдете дорогу на червоний.
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10.01.2022 16:53 Відповісти
Достаточно, достаточно, ещё и утилизировать останется.
И премии министерским выписать в размере годового оклада...
Наверное только в Гондурасе прививочная компания организована хуже чем у нас.... Но там они за неё просто не брались...
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10.01.2022 15:25 Відповісти
та доз - завались.... аж 600 000 утилизировать будут
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10.01.2022 16:05 Відповісти
Мені вчора у пункті щеплення в фойє Закарпатської ОДА відмовили у бустері, хоча якраз минуло 6 місяців. Сказали, що міністерство "по тєліку прокукарекало про бустер, а на місцях наказу ще немає, тому ми щепимо бустером поки медиків лише, по яким наказ був раніше. Приходіть може через тиждень".
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10.01.2022 16:32 Відповісти
 
 