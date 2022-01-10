В Україні достатньо вакцин від коронавірусу для отримання бустерної дози, - МОЗ
Звернутися за бустерною дозою можна в будь-який пункт щеплення, якщо з моменту останнього щеплення минуло шість місяців.
Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Може бути ініціатива і людини, яка розуміє, що у неї минув цей термін - 6 місяців, а може бути ініціатива і сімейного лікаря, який відповідно і запрошує на щеплення. Звернутися людина може в будь-який пункт щеплення чи центр масової вакцинації. На сьогодні в Україні є достатня кількість вакцин і для того, щоб ревакцинувати, і люди могли отримати третю дозу", - сказала Карчевич.
Як повідомлялося раніше, 6 січня 2022 року Міністерство охорони здоров'я дозволило проводити в Україні бустерну вакцинацію проти COVID-19 для всіх осіб віком від 18 років. За даними МОЗ, третє щеплення вже зробило 20 462 людини, додаткову дозу – 6 224 людини.
Будь ласка, зачекайте...
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
https://moz.gov.ua/article/news/verhovna-rada-prijnjala-zakon-pro-vnesennja-zmin-do-dejakih-zakonodavchih-aktiv-ukraini-scho-reguljujut-pitannja-transplantacii-anatomichnih-materialiv-ljudini
весь сенс в тому щоб прив'язати ваші медичні дані до куаркоду, автоматизується підбор пари донор-рецепієнт,якщо ви не надали відмову, ваші органи вже не ваші, та й якщо надали то не факт що вони ваші.І головне ваші медичні дані в майже відкритому доступі, якщо комусь підходять, то ви можливо перейдете дорогу на червоний.
И премии министерским выписать в размере годового оклада...
Наверное только в Гондурасе прививочная компания организована хуже чем у нас.... Но там они за неё просто не брались...