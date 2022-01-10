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вакцина (4418) виплати (995) Зеленський (22416) підлітки (373) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Неповнолітні, які вакцинувалися від COVID-19, також зможуть отримати COVID-тисячу: Зеленський доручив розробити програму виплати

Неповнолітні, які вакцинувалися від COVID-19, також зможуть отримати COVID-тисячу: Зеленський доручив розробити програму виплати

Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми "єПідтримка" для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що наразі допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми.

На відповідні рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн. У межах програми громадяни скористалися 1 млрд грн.

"Наразі проти COVID-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози. 9 січня відкрилася можливість щеплення бустерною дозою. І на сьогодні додаткову дозу отримало 20 тисяч осіб", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що уряд також планує вакцинуватися бустерною дозою.

Читайте: В Україні достатньо вакцин від коронавірусу для отримання бустерної дози, - МОЗ

Автор: 
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Топ коментарі
+4
Как пенсам получать, у которых нет смартфона?
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10.01.2022 15:08
+4
главное в ДИЮ затянуть побольше ЛОХОВ за оставшееся время до выборов, что бы выборы были в телефоне, и наркоман с бабушкой могут не переживать за свою ОПу.
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10.01.2022 15:36
+2
Можно через интернет магазины тратить. А если нет смарта, предлагают ждать 3-й квартал 22 года, может что-то намутят придумают.
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10.01.2022 15:26
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Как пенсам получать, у которых нет смартфона?
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10.01.2022 15:08 Відповісти
Купить смартфон
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10.01.2022 15:12 Відповісти
у меня есть смартфонб но в нём нет NFC. И ДО ЗАДНИЦЫ ЭТА ТЫСЯЧА
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10.01.2022 15:20 Відповісти
А по он-лайн разве заплатить нельзя?
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10.01.2022 15:25 Відповісти
у меня в городе нельзя. только книги в интерне магазах
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10.01.2022 15:45 Відповісти
Можно через интернет магазины тратить. А если нет смарта, предлагают ждать 3-й квартал 22 года, может что-то намутят придумают.
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10.01.2022 15:26 Відповісти
и что там кроме книг можно купить?
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10.01.2022 15:44 Відповісти
После 60 лекарства вроде можно.
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10.01.2022 15:56 Відповісти
В ОП
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10.01.2022 15:46 Відповісти
Да, дайте обколотым деткам 1000 гривен, чтобы пораньше вступили
во взрослую жизнь, чтоб было что вспомнить.
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10.01.2022 15:29 Відповісти
зато парубкам та дивчинам класс - будут гроши на пивас
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10.01.2022 15:30 Відповісти
главное в ДИЮ затянуть побольше ЛОХОВ за оставшееся время до выборов, что бы выборы были в телефоне, и наркоман с бабушкой могут не переживать за свою ОПу.
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10.01.2022 15:36 Відповісти
А утром выступит Зе ублюдок и скажет что его избрали 86% лохов!
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10.01.2022 15:38 Відповісти
Самый прикол ,что на зекрысина тысячу кое кто покупает билеты в Киев на 17тое,чтоб встретить достойно Пороха)
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10.01.2022 15:39 Відповісти
смешно.....
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10.01.2022 15:40 Відповісти
30 баксов... Они такие халявные...
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10.01.2022 15:46 Відповісти
Это как серебренники...себя продать в ДИЮ с потрохами...А потом на выборах аукнется!
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10.01.2022 15:49 Відповісти
Сильно увеличивается наплыв иностранцев, приезжающих в Баку к ЯнЭрДагу(Горящий муж гора).Они тоже уже знают ЧТО ОДИН ИЗ 3 СОКРАЛЬНЫХ ОГНЕЙ ИНДОПЭРИДЖАНА,а именно ЯнЭр ВЫЛЕЧИВАЕТ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЛЮБОЙ КОВИД.Слава Древним Огням Страны Огней-ИндоПэриджана,огням =гербу Бахы(Баку) и Др.РИМа -3 ОГНЯ!
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10.01.2022 15:52 Відповісти
пусть ее себе в жипу воткнет все равно е потратить ее сволоч
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10.01.2022 17:17 Відповісти
Хоть 10тыс, мои дети ничем колоться не будут. В опу идите и на буй.
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10.01.2022 23:41 Відповісти
 
 