МОЗ планує направити в села близько 800 мобільних бригад для вакцинації населення від COVID-19
Міністерство охорони здоров’я має намір заохочувати сільське населення до вакцинації від коронавірусу. У села планується направити близько 800 мобільних бригад для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення.
Про це йшлось під час селекторної наради під головуванням президента України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доповів про заходи протидії поширенню штаму вірусу "Омікрон".
"Також під час наради було акцентовано на необхідності заохочення сільського населення до вакцинації, зокрема Міністерство охорони здоров’я планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які будуть пересуватися по селах для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення", - йдеться у повідомленні.
В свою чергу, очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль зазначив, що показники захворюваності на COVID-19 продовжують демонструвати позитивну динаміку, зокрема на сьогодні кількість хворих становить 92,3 тис. осіб, із них госпіталізовано 14,7 тис.
Крім того, учасники наради обговорили комплекс заходів для підвищення заробітних плат медичним працівникам. Президент зробив акцент на необхідності організації гарячої лінії для медиків та контролю з боку МОЗ питання зарплат у регіонах.
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Хто нам таке щастя подарує?
капец !!! их не судить уже нужно , а будут бить..ногами !!!
От за рахунок скорочення і забезпечать.
Официальный канал Франции вещает. Знаете, я сначала даже не поверил -
63% смертей от ковида в больницах - это привитые люди. И так ВЕЗДЕ где идет поголовная вакцинация !!! В чем тогда смысл вакцинации !?
Читати ці замовні огидні статті, це мракобісся - нестерпно боляче, що біомаса так розплодилася і бекає. Цим виродкам люди пишуть в коментах, що йдеться про розпалювання ворожнечі (за це є стаття, як я й даний ресурс попереджала).
Але є й критика, яка почалася нарешті, і судові позови.
Суддя дає вирок, що вакцінування вакціною, яка не пройшла всі випробування - це експеріменти над людиною і звільнення з причини відмови вакцінуватися є незаконними.
Чи щось змінилося ? Не знаєте ?
Тут актор подав позов на газетку, яка розтріпала, що він - "ізгой" і тепер він втратив контракти. Звинувачує писак-проститутів у розголошенні його персональної та конфіденційної медичної інформації без його дозволу. Сума - 1,85 млн.
А ще один чоловік (власник чотирьох приватних клінік протягом 30ти років, сам з юр.освітою) написав чудового відкритого листа і також сказав, що подає позов з кримінальними обвинуваченнями - то відповідь на статтю "журналіста", який закликає до ненависті до невколотих та їхньої дискримінації (тут ці 10%, яких насправді менше, бо є ще дітки до 5ти рочків, яких поки що не уколізують, звинувачують у всіх проблемах суспільства).
З нетерпінням чекаю продовження.
регистрацию! вакцинацию!