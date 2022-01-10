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Новини Коронавірус і карантин
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вакцина (4418) МОЗ (5362) щеплення (174) село (87) Ляшко Віктор (1504)

МОЗ планує направити в села близько 800 мобільних бригад для вакцинації населення від COVID-19

МОЗ планує направити в села близько 800 мобільних бригад для вакцинації населення від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я має намір заохочувати сільське населення до вакцинації від коронавірусу. У села планується направити близько 800 мобільних бригад для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення.

Про це йшлось під час селекторної наради під головуванням президента України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доповів про заходи протидії поширенню штаму вірусу "Омікрон".

"Також під час наради було акцентовано на необхідності заохочення сільського населення до вакцинації, зокрема Міністерство охорони здоров’я планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які будуть пересуватися по селах для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні достатньо вакцин від коронавірусу для отримання бустерної дози, - МОЗ

В свою чергу, очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль зазначив, що показники захворюваності на COVID-19 продовжують демонструвати позитивну динаміку, зокрема на сьогодні кількість хворих становить 92,3 тис. осіб, із них госпіталізовано 14,7 тис.

Крім того, учасники наради обговорили комплекс заходів для підвищення заробітних плат медичним працівникам. Президент зробив акцент на необхідності організації гарячої лінії для медиків та контролю з боку МОЗ питання зарплат у регіонах.

Також читайте: Термін дії COVID-сертифіката буде скорчено до 9 місяців, - МОЗ
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Топ коментарі
+16
Правильнее айзанцгруппы . В США в начале ноября начали колоть детей старше 5 лет и по странной случайности теперь через полтора месяца пошел вал заболевших детей , хотя раньше болели единицы .
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10.01.2022 15:55
+14
Замість того, щоб зробити селянам, можливо вперше за багато років, ЕКГ та рентген, їх тупо ширнуть незрозумілою речовиною. На це значить гроші є, а на ементарні оглядові заходи нема?
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10.01.2022 16:25
+12
не бригады, Зондер команды
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10.01.2022 15:51
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не бригады, Зондер команды
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10.01.2022 15:51 Відповісти
Правильнее айзанцгруппы . В США в начале ноября начали колоть детей старше 5 лет и по странной случайности теперь через полтора месяца пошел вал заболевших детей , хотя раньше болели единицы .
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10.01.2022 15:55 Відповісти
Айнзацгрупы , телефон коверкает по своему
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10.01.2022 20:03 Відповісти
не просто заблевших а получивших миокардит . то есть на всю жизнь инвалидом сердечником .
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10.01.2022 20:45 Відповісти
Продотряды
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10.01.2022 19:19 Відповісти
Омикрон это шанс покончить с этим коронобесием - иммунитет после него природный распространяется на все штаммы вируса , болезнь протекает как насморк , но чё то не желают несмотря на предупреждение , что и он мутирует если опять всех колоть
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10.01.2022 15:59 Відповісти
Омикрон это шанс покончить с этим коронобесием

Хто нам таке щастя подарує?
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10.01.2022 16:16 Відповісти
навіщо? села й так вимруть скоро...
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10.01.2022 16:14 Відповісти
им тварям нужно чтобы побыстрее - в турборежиме мля...
капец !!! их не судить уже нужно , а будут бить..ногами !!!
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10.01.2022 16:24 Відповісти
ну для того і медреформа затівалась ... " оптимізувалась " !
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10.01.2022 16:18 Відповісти
Ну таки у нас в городе уже объявили , что 50% медиков под сокращение , денег нет . И вроде так им и надо -85% в городе проголосовали за зебильное будущее но таки я при чём , да и опять как в 14-15 годах рускомирные ублюдки повылазили как тараканы на зелёный свет
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10.01.2022 20:12 Відповісти
Так блазень же підвищення зарплати пообіцяв.
От за рахунок скорочення і забезпечать.
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11.01.2022 01:36 Відповісти
Сёла - это клондайк - от чего кто умер - от возраста.
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10.01.2022 16:24 Відповісти
или от жизни...
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10.01.2022 16:47 Відповісти
Замість того, щоб зробити селянам, можливо вперше за багато років, ЕКГ та рентген, їх тупо ширнуть незрозумілою речовиною. На це значить гроші є, а на ементарні оглядові заходи нема?
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10.01.2022 16:25 Відповісти
+++++++++
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11.01.2022 01:36 Відповісти
Консультант хирург-ортопед Ахмад Малик говорит о том, что обязательная вакцинация создает очень опасный прецедент относительно того, как мировые правительства обращаются с людьми: «Ящик Пандоры открылся. К кому он будет применен в следующий раз? И если сегодня это «вакцины», то........
Официальный канал Франции вещает. Знаете, я сначала даже не поверил -
63% смертей от ковида в больницах - это привитые люди. И так ВЕЗДЕ где идет поголовная вакцинация !!! В чем тогда смысл вакцинации !?
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10.01.2022 16:34 Відповісти
Тут останній тиждень - просто шалений, неймовірний пресинг за обов'язкову - тобто примусову - уколізацію.

Читати ці замовні огидні статті, це мракобісся - нестерпно боляче, що біомаса так розплодилася і бекає. Цим виродкам люди пишуть в коментах, що йдеться про розпалювання ворожнечі (за це є стаття, як я й даний ресурс попереджала).

Але є й критика, яка почалася нарешті, і судові позови.
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11.01.2022 01:41 Відповісти
В нас вчітеля стали вигравати суди.
Суддя дає вирок, що вакцінування вакціною, яка не пройшла всі випробування - це експеріменти над людиною і звільнення з причини відмови вакцінуватися є незаконними.
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11.01.2022 18:09 Відповісти
Але мені писали, що не присуджують відшкодування збитків за той час, що людина не працювала.
Чи щось змінилося ? Не знаєте ?

Тут актор подав позов на газетку, яка розтріпала, що він - "ізгой" і тепер він втратив контракти. Звинувачує писак-проститутів у розголошенні його персональної та конфіденційної медичної інформації без його дозволу. Сума - 1,85 млн.

А ще один чоловік (власник чотирьох приватних клінік протягом 30ти років, сам з юр.освітою) написав чудового відкритого листа і також сказав, що подає позов з кримінальними обвинуваченнями - то відповідь на статтю "журналіста", який закликає до ненависті до невколотих та їхньої дискримінації (тут ці 10%, яких насправді менше, бо є ще дітки до 5ти рочків, яких поки що не уколізують, звинувачують у всіх проблемах суспільства).

З нетерпінням чекаю продовження.
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12.01.2022 01:11 Відповісти
З приводу ціх лікарів, мене не відомо. Але з особистого довіду, та інших людей, що вигравали суди, зараз вудді масово, скоріш за все виконуючи наказ з гори, в принятті вироку суду, як би забувають що треба повернути судовий збір, витрати на послуги адвоката. Так що скорішь за все можно припускати, що тым вчителям сыдды не все присуждають повернути, але якщо і є такий пункт у вироку, то міністерства не виплачують, як наприклад мені вже більш ніж півроку не повертають судовий збір.
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12.01.2022 15:11 Відповісти
нехотят сельские колоться высылайте сразу зондер-команды
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10.01.2022 16:47 Відповісти
Ahtung! Жители деревни ! Виходи фсе на регистрацию! вакцинацию!
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10.01.2022 16:53 Відповісти
Так. Привезіть туди короновірус.
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10.01.2022 16:49 Відповісти
А раньше где то в это время года партия посылала тоже в села мобильные бригады ( 90 лет тому)
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10.01.2022 16:50 Відповісти
Ну тобто,где вы не находились,в каком то отдалённом хуторе,острове,горах или космосе,мы обязательно найдём вас и вмажем
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10.01.2022 16:57 Відповісти
****, и туда добраться хотят...
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10.01.2022 17:22 Відповісти
... и 40 выездных кинотеатров, чтобы было куда зелину тысячу потратить....
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10.01.2022 18:54 Відповісти
Передвижной бассейн можно возить..
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10.01.2022 21:01 Відповісти
 
 