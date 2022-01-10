МОЗ планує направити в села близько 800 мобільних бригад для вакцинації населення від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я має намір заохочувати сільське населення до вакцинації від коронавірусу. У села планується направити близько 800 мобільних бригад для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення.

Про це йшлось під час селекторної наради під головуванням президента України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доповів про заходи протидії поширенню штаму вірусу "Омікрон".

"Також під час наради було акцентовано на необхідності заохочення сільського населення до вакцинації, зокрема Міністерство охорони здоров’я планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які будуть пересуватися по селах для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

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В свою чергу, очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль зазначив, що показники захворюваності на COVID-19 продовжують демонструвати позитивну динаміку, зокрема на сьогодні кількість хворих становить 92,3 тис. осіб, із них госпіталізовано 14,7 тис.

Крім того, учасники наради обговорили комплекс заходів для підвищення заробітних плат медичним працівникам. Президент зробив акцент на необхідності організації гарячої лінії для медиків та контролю з боку МОЗ питання зарплат у регіонах.

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