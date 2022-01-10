ЄС потрібні різні формати діалогу з РФ, але нове порушення суверенітету України матиме тяжкі наслідки, - глава МЗС ФРН Бербок
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок вважає, що Євросоюзу потрібні різні формати діалогу з Росією, вона знову наголосила на тому, що порушення суверенітету України спричинить серйозні наслідки.
"Нам потрібні різні формати переговорів", - сказала вона журналістам у Римі за підсумками зустрічі з італійським колегою Луїджі Ді Майо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, тут важливі двосторонні переговори між РФ та США та діалог із НАТО.
"Єдиний шлях виходу з кризи відбувається через діалог", - сказала вона, вкотре додавши, що "нове порушення українського суверенітету матиме тяжкі наслідки".
Говорячи про події у Казахстані, вона заявила, що Євросоюз не зацікавлений у широкому впливі РФ чи Китаю на країни Центральної Азії.
Будь ласка, зачекайте...
мы - защищаем свою Родину, кацапы лезут в чужой дом!
даже если мы отбросим, как вы выразились, 73% предателей, оставшиеся 27% - это больше 12 млн.человек! если взять 50% от их количества - это будет огромное число защитников!!!
но кацапы соснут даже у нынешней ЗСУ!!
_Нет, вам нужно в первую очедь с головой подружиться: воспринимать реальность и угрозы адекватно. С совестью: начать различать добро и зло. Называть вещи своими именами, без эвфемизмов и словоблудия. Вот тогда у вас в сознании сложится более-менее близкая к реальности картинка окружающей действительности - и мрачных перспектив. И вы ужаснётесь тому, что натворили.
ихняя озабоченность достигла предела и дальше будет еще больше озобачиваться, в пределах озабоченной озабоченности по поводу глубокой озабоченности....
ЕС вступая в диалог,должно это ясно осознавать.Шо с того момента как вы включаетесь в процесс,вы им перестаёте управлять и становитесь ведовыми.Все ваши дальнейшие действия,только усугубляют ваше положение.Вывод тут простой.С кидалами не вступают в диалог
а старая не в счет значит?
можно подождать что войска "белоруси" вторгнутся, тогда это тоже не считается?