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НАТО (6210) росія (63589) Луїджі Ді Майо (32) Анналена Бербок (422)

ЄС потрібні різні формати діалогу з РФ, але нове порушення суверенітету України матиме тяжкі наслідки, - глава МЗС ФРН Бербок

ЄС потрібні різні формати діалогу з РФ, але нове порушення суверенітету України матиме тяжкі наслідки, - глава МЗС ФРН Бербок

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок вважає, що Євросоюзу потрібні різні формати діалогу з Росією, вона знову наголосила на тому, що порушення суверенітету України спричинить серйозні наслідки.

"Нам потрібні різні формати переговорів", - сказала вона журналістам у Римі за підсумками зустрічі з італійським колегою Луїджі Ді Майо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, тут важливі двосторонні переговори між РФ та США та діалог із НАТО.

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"Єдиний шлях виходу з кризи відбувається через діалог", - сказала вона, вкотре додавши, що "нове порушення українського суверенітету матиме тяжкі наслідки".

Говорячи про події у Казахстані, вона заявила, що Євросоюз не зацікавлений у широкому впливі РФ чи Китаю на країни Центральної Азії.

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Топ коментарі
+5
украинцы навалают москалям! все истории про "армию номер 2" - это всё фуфел, основанный на количестве "советских танков"! у кацапов много танков - у нас много джавелинов!
мы - защищаем свою Родину, кацапы лезут в чужой дом!
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10.01.2022 16:03
+3
Формат диалога с кацапами может быть только один - МАССОВЫЕ ПОСТАВКИ ЛЕТАЛЬНОГО ОРУЖИЯ В УКРАИНУ ,тогда до ватноголовых дойдёт быстрее .
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10.01.2022 15:53
+2
Ця Бербок казала, що вступ України в НАТО є недоцільним.
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10.01.2022 15:59
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Формат диалога с кацапами может быть только один - МАССОВЫЕ ПОСТАВКИ ЛЕТАЛЬНОГО ОРУЖИЯ В УКРАИНУ ,тогда до ватноголовых дойдёт быстрее .
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10.01.2022 15:53 Відповісти
"" Тяжёлые последствия"" измеряются киллотоннами? Если нет, то это туфта
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10.01.2022 18:53 Відповісти
Ця Бербок казала, що вступ України в НАТО є недоцільним.
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10.01.2022 15:59 Відповісти
украинцы навалают москалям! все истории про "армию номер 2" - это всё фуфел, основанный на количестве "советских танков"! у кацапов много танков - у нас много джавелинов!
мы - защищаем свою Родину, кацапы лезут в чужой дом!
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10.01.2022 16:03 Відповісти
Радостно вас слышать, но из головы не выходят 73% скотов предавших Украину. Что то я не слышал ни про одного повесившегося от стыда.
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10.01.2022 18:56 Відповісти
защищать Украину с оружием в руках высказались больше 50 процентов Украинцев!
даже если мы отбросим, как вы выразились, 73% предателей, оставшиеся 27% - это больше 12 млн.человек! если взять 50% от их количества - это будет огромное число защитников!!!
но кацапы соснут даже у нынешней ЗСУ!!
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10.01.2022 19:44 Відповісти
Европа в полной зависимости от РФ по энергоресурсах, ее суверенитет чисто условен , посему все что они говорят можна смело пускать мимо ушей. Рассчитывать надо только на англо-саксонский и частично турецкий мир
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10.01.2022 16:06 Відповісти
Крємльовскій мєчьтатєль...
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10.01.2022 16:19 Відповісти
Бред сивой кобылы
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10.01.2022 19:31 Відповісти
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10.01.2022 16:23 Відповісти
Нужен аналог Моссада для казни этих выродков.
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10.01.2022 16:54 Відповісти
Выродки - это конечно сепаратисты
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10.01.2022 16:55 Відповісти
Только кацап может подумать иное.
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10.01.2022 17:06 Відповісти
Человеку разумному, кто там выродки уточнять не нужно
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10.01.2022 17:06 Відповісти
"Нам потрібні різні формати переговорів"

_Нет, вам нужно в первую очедь с головой подружиться: воспринимать реальность и угрозы адекватно. С совестью: начать различать добро и зло. Называть вещи своими именами, без эвфемизмов и словоблудия. Вот тогда у вас в сознании сложится более-менее близкая к реальности картинка окружающей действительности - и мрачных перспектив. И вы ужаснётесь тому, что натворили.
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10.01.2022 16:30 Відповісти
та слил запад уже Украину, слил...

ихняя озабоченность достигла предела и дальше будет еще больше озобачиваться, в пределах озабоченной озабоченности по поводу глубокой озабоченности....
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10.01.2022 17:20 Відповісти
Ихняя? Понятно, пшло отсюда падаль набутылочная
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10.01.2022 19:32 Відповісти
Мордор играет с ЕС в Лохотрон.Если лох ведомый и вступает в игру,тобто в диалог с кидалой,то сразу же лох включает режим манипуляций из арсенала кидалы в свой адрес.С первым словом,вы уже манипулируемы и идёте тем путём,который вам выстроит кидала.
ЕС вступая в диалог,должно это ясно осознавать.Шо с того момента как вы включаетесь в процесс,вы им перестаёте управлять и становитесь ведовыми.Все ваши дальнейшие действия,только усугубляют ваше положение.Вывод тут простой.С кидалами не вступают в диалог
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10.01.2022 17:58 Відповісти
новая оккупация?
а старая не в счет значит?
можно подождать что войска "белоруси" вторгнутся, тогда это тоже не считается?
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10.01.2022 19:22 Відповісти
 
 