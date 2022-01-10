До Ради не надходили передбачені законом документи щодо "підозри" Порошенку, - нардеп "ЄС" Геращенко. ДОКУМЕНТ
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що станом на 29 грудня до парламенту не надходило ніяких повідомлень щодо "підозри" Петру Порошенку.
Про це заявила нардеп "ЄС" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Чергова констатація брехні ДБР і ГПУ у так званій "справі Петра Порошенка" і грубого порушення закону. Наприкінці грудня ми звернулися до Голови ВР Руслана Стефанчука із запитом, чи отримував він офіційну інформацію щодо начебто вручення "підозри" п’ятому Президенту України. Шановний пан спікер поінформував нас з Артуром Герасимовим, що нічого подібного не отримував. В той же день репресивні органи видали брехливу інформацію, що начебто ГПУ ще 20 грудня відправив в ВР відповідного листа! І ось маємо офіційну відповідь від Голови ВР, що станом на 29 грудня!!! ніяких повідомлень від репресивних органів не отримував. Брехуни. Фальсифікатори. Служки Банкової. Це я про ГПУ і ДБР. Пану Голові дякуємо за чесну відповідь", - розповіла Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/hxv4xpcySV0
- але Петро Лексєїча цим не купиш - він сам майстер кидків
- так що хрін вам, а не нашого Гетьмана !
Приберіть свої гнилі руки від Петра Порошенка!
Він ще буде потрібен Україні як Президент України!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/459356772226753?__cft__[0]=AZWHimXb8r4Ceh09CY6qEFkgcSfNJ0zfhQ1D3BXaLbzGaRHnqDL50ftbcsYKk8j7hCn2-gi9mtdA-EuVDU9Wh1_OYQmpZgPhI4x0u1h93QlDxTD7kFDVsp2Wwe2CCKD5ZiqOmTo6XNqa3p0rpPW6_CW6NfvFe_8dU2XT5X54RgPxr6dQyUFOVZ9x6CeX2xQbMpo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZWHimXb8r4Ceh09CY6qEFkgcSfNJ0zfhQ1D3BXaLbzGaRHnqDL50ftbcsYKk8j7hCn2-gi9mtdA-EuVDU9Wh1_OYQmpZgPhI4x0u1h93QlDxTD7kFDVsp2Wwe2CCKD5ZiqOmTo6XNqa3p0rpPW6_CW6NfvFe_8dU2XT5X54RgPxr6dQyUFOVZ9x6CeX2xQbMpo&__tn__=*NK-R #ПершаДержавнаЗешкварня
Щоб спростувати чутки про відпустку в теплих краях у розпал міжнародних переговорів про Україну без України, Зеленський опублікував своє фото на робочому місці за... листопад 2021.
Зелені чоловічки:
Сьогодні Зеленський на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото зі свого кабінету з підписом: «Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році.»
Борислав Береза:
Давно уже Подоляк и компания так в шангу не били. )))
Вова, не забывай мазаться кремом. И Ермака мажь. ))
PS Ждём комментарии Тухлого Леща, что не все так однозначно и это другое. ))
Порохобот:
Уже навіть іноземні журналісти й дипломати пишуть коментарі під дописами Кулеби: "Де твій президент, чому його ніде не видно, де його реакція на події?" Наївні якісь... Він же не для цього в прєЗєдєнти пхався.
Если желающих будет +/- за 200000 человек...
Где среди них следователь найдёт искомое лицо???
Наше уставшее зелёное чмо уже больше недели отдыхает в Буковеле, а сегодня появились слухи что он вместе с зе-Ленкой и зе-Рмаком улетел в Индию, продолжить отдых среди слоников. Насчёт Индии может и слухи, но истина в том, что отпуск найвеличнішого на фоне наращивания российских сил, оккупации Казахстана, энергетического кризиса, всплеска эпидемии с новым штаммом и прочих проблем явно затянулся и раздражает уже всех. Ну, кроме особо упоротых, число которых стремительно падает с каждым опросом.
Но Зеленский всё равно старательно откладывает возвращение в Киев, словно чего-то боится. И здесь ничего нового, боится Зеленский ответственности.
Дело в том, что изначально Порошенко обещал вернуться в Украину в начале января - к "православному Рождеству" и годовщине получения Томоса, и здесь-то его должны были торжественно арестовать, поломав Порошенко статус с главного оппозиционера на "арестованного соратника Медведчука". Однако ответственность за выписывание подозрений, повесток и арест не хотела брать на себя ни Венедиктова, спихнувшая всю грязную работу на своего зама, ни собственно Зеленский, который свалил подальше от Киева. Типа "я в отпуске, по официальным каналам со мной связаться нельзя, а даже если доберётесь по неофициальным - так это не я арестовал Порошенко, это полностью независимая от меня генпрокуратура и такой же независимый Печерский суд, к ним и вопросы, а я в отпуске".
Схема несложная и в штабе Пороха её разгадали, после чего решили отложить возвращение ПАП на вторую половину января. Чем поставили зелёное кодло в растяжку - не может же Зеленский неделями где-то валандаться, придётся возвращаться и арестовывать Порошенко самому, и держать затем ответ перед посольствами и может быть даже народом, который как раз закончит праздновать. А это всё очень неприятно и поэтому принижень ссыт возвращаться в Киев, надеясь что Порошенко вернётся раньше.
Короче, ничего нового. То, что у Зели нет яиц мы и раньше знали. То, что в его штабе сидят в основном долбоёбы - тоже.
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