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До Ради не надходили передбачені законом документи щодо "підозри" Порошенку, - нардеп "ЄС" Геращенко. ДОКУМЕНТ

До Ради не надходили передбачені законом документи щодо

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що станом на 29 грудня до парламенту не надходило ніяких повідомлень щодо "підозри" Петру Порошенку.

Про це заявила нардеп "ЄС" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова констатація брехні ДБР і ГПУ у так званій "справі Петра Порошенка" і грубого порушення закону. Наприкінці грудня ми звернулися до Голови ВР Руслана Стефанчука із запитом, чи отримував він офіційну інформацію щодо начебто вручення "підозри" п’ятому Президенту України. Шановний пан спікер поінформував нас з Артуром Герасимовим, що нічого подібного не отримував. В той же день репресивні органи видали брехливу інформацію, що начебто ГПУ ще 20 грудня відправив в ВР відповідного листа! І ось маємо офіційну відповідь від Голови ВР, що станом на 29 грудня!!! ніяких повідомлень від репресивних органів не отримував. Брехуни. Фальсифікатори. Служки Банкової. Це я про ГПУ і ДБР.  Пану Голові дякуємо за чесну відповідь", - розповіла Геращенко.

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До Ради не надходили передбачені законом документи щодо підозри Порошенку, - нардеп ЄС Геращенко 01

Автор: 
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Топ коментарі
+23
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10.01.2022 16:09
+19
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10.01.2022 16:04
+9
Наблюдаєцца бурлєніє зєльоного ґовна!😁
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10.01.2022 16:29
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10.01.2022 16:04 Відповісти
Зєбуїнам закон не писаний. Мертвечук також депутат.І що?
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10.01.2022 16:06 Відповісти
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10.01.2022 16:09 Відповісти

https://youtu.be/hxv4xpcySV0
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10.01.2022 16:20 Відповісти
Заманюють демони Петра Лексеїча на батьківщину

- але Петро Лексєїча цим не купиш - він сам майстер кидків

- так що хрін вам, а не нашого Гетьмана !
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10.01.2022 16:09 Відповісти
верим вам ЗЕбилам - как вам не поверить...?
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10.01.2022 16:20 Відповісти
Вообще то наоборот надеются,что не вернётся,но это ,судя по сегодняшнему президенту Украины,доходит не до всех)
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10.01.2022 16:39 Відповісти
Такі вони донецькі ДБР, такі вони "легенди" татарових, портнових і вовків - брехня і хуцпа. Не вірте їм, вони обдурять і сфальшують все чужими руками.
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10.01.2022 16:15 Відповісти
Зря тикал выходит? Можно домой теперь спокойно без «итить твою мать»?
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10.01.2022 16:21 Відповісти
в смысле тикал? человек имеет авторитет в мире, не то что нарко-шавка криворожская, и миллиарды денег, а он должен бежать к какому то обоссанному следователю по свистку? )))) ты в уме, дура? зайдет когда посчитает нужным.
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10.01.2022 16:56 Відповісти
Паєхалі @бтваю мать!
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10.01.2022 16:26 Відповісти
Наблюдаєцца бурлєніє зєльоного ґовна!😁
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10.01.2022 16:29 Відповісти
Зелебенські клоуни!!!
Приберіть свої гнилі руки від Петра Порошенка!
Він ще буде потрібен Україні як Президент України!
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10.01.2022 16:34 Відповісти
Я так понимаю ,что на праздники вы,зесрань,пили не шампанское,а мочу зекрысы)вам не привыкать...
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10.01.2022 16:41 Відповісти
Та то понятно,что Ира перелизала дуп больше,чем ледянцов,начиная от Кучмы)Ира на столько любит лизать,что с большой буквы пишет не только слово "президент"(хотя правильно-с маленькой),а даже слово "пятый")) Аж до Польши дотянулась))
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10.01.2022 16:41 Відповісти
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10.01.2022 16:53 Відповісти
Вы не понимаете. Это глава ОП Дерьмак стаканы и карандаши каждый раз расставляет по заранее утвержденной схеме.
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10.01.2022 17:56 Відповісти
Не знаю,что там Ира лижет,но мокает она вас,зесрань ,мордой в дерьмо отменно)
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10.01.2022 16:53 Відповісти
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Щоб спростувати чутки про відпустку в теплих краях у розпал міжнародних переговорів про Україну без України, Зеленський опублікував своє фото на робочому місці за... листопад 2021.

Зелені чоловічки:
Сьогодні Зеленський на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото зі свого кабінету з підписом: «Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році.»

Борислав Береза:
Давно уже Подоляк и компания так в шангу не били. )))
Вова, не забывай мазаться кремом. И Ермака мажь. ))
PS Ждём комментарии Тухлого Леща, что не все так однозначно и это другое. ))

Порохобот:
Уже навіть іноземні журналісти й дипломати пишуть коментарі під дописами Кулеби: "Де твій президент, чому його ніде не видно, де його реакція на події?" Наївні якісь... Він же не для цього в прєЗєдєнти пхався.
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10.01.2022 16:55 Відповісти
порохоскоти зрадофіли ссуть по всіх кутах
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10.01.2022 16:53 Відповісти
Ясно...ты в тех кустах прятался
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10.01.2022 16:55 Відповісти
А ти в кут не ховайся, вони й сцяти не будуть.
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10.01.2022 16:56 Відповісти
Ти з якої дурки втік , сірко?
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10.01.2022 16:56 Відповісти
срань обоссанная, чего в угол забилась? с переляку?
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10.01.2022 16:59 Відповісти
ботити сосіть *** петра і скигліть
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11.01.2022 09:33 Відповісти
пішлонах, гівно обісцяне...
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11.01.2022 09:34 Відповісти
що петрова моча не сподобалась?
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11.01.2022 09:38 Відповісти
Хуже чем в детском саду, цирк да и только!! Буду не буду, есть "пидозра" нет "пидоздры" Может была, может не было, мы не в курсе, ЕСЛИ БЫ ДА, ТАК НЕТ!!! Вы уже уморили писатели сраные!!! В любой нормальной стране за свой рот надо отвечать!!! Ляпнул что то, и все пофигу, ни какой ответственности. Надо наконец этих "писателей" наказывать за такие закидоны.
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10.01.2022 16:55 Відповісти
гатуйтесь питро ликсеич
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10.01.2022 16:58 Відповісти
Зебот , либу сховай , а то зуби вирву 🤣🤣🤣
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10.01.2022 17:01 Відповісти
очко не порви
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11.01.2022 09:34 Відповісти
Це що ж отримуємо, Петро в лікарню буде лягати?
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10.01.2022 17:11 Відповісти
А есть ограничения по количеству встречающих???
Если желающих будет +/- за 200000 человек...
Где среди них следователь найдёт искомое лицо???
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10.01.2022 17:14 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27810085.html Чего боится Зеленский?
Наше уставшее зелёное чмо уже больше недели отдыхает в Буковеле, а сегодня появились слухи что он вместе с зе-Ленкой и зе-Рмаком улетел в Индию, продолжить отдых среди слоников. Насчёт Индии может и слухи, но истина в том, что отпуск найвеличнішого на фоне наращивания российских сил, оккупации Казахстана, энергетического кризиса, всплеска эпидемии с новым штаммом и прочих проблем явно затянулся и раздражает уже всех. Ну, кроме особо упоротых, число которых стремительно падает с каждым опросом.
Но Зеленский всё равно старательно откладывает возвращение в Киев, словно чего-то боится. И здесь ничего нового, боится Зеленский ответственности.
Дело в том, что изначально Порошенко обещал вернуться в Украину в начале января - к "православному Рождеству" и годовщине получения Томоса, и здесь-то его должны были торжественно арестовать, поломав Порошенко статус с главного оппозиционера на "арестованного соратника Медведчука". Однако ответственность за выписывание подозрений, повесток и арест не хотела брать на себя ни Венедиктова, спихнувшая всю грязную работу на своего зама, ни собственно Зеленский, который свалил подальше от Киева. Типа "я в отпуске, по официальным каналам со мной связаться нельзя, а даже если доберётесь по неофициальным - так это не я арестовал Порошенко, это полностью независимая от меня генпрокуратура и такой же независимый Печерский суд, к ним и вопросы, а я в отпуске".
Схема несложная и в штабе Пороха её разгадали, после чего решили отложить возвращение ПАП на вторую половину января. Чем поставили зелёное кодло в растяжку - не может же Зеленский неделями где-то валандаться, придётся возвращаться и арестовывать Порошенко самому, и держать затем ответ перед посольствами и может быть даже народом, который как раз закончит праздновать. А это всё очень неприятно и поэтому принижень ссыт возвращаться в Киев, надеясь что Порошенко вернётся раньше.
Короче, ничего нового. То, что у Зели нет яиц мы и раньше знали. То, что в его штабе сидят в основном долбоёбы - тоже.
https://www.facebook.com/ibigdan?__cft__[0]=AZVrSk-AmQbvQ397jJlokjItySs0LoRyLxxWzkFLQ1ZkzcebkF2rZFdPhr4jCq3fZ6MYiK4H0tQMebYlp-2************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Игорь Бигдан
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10.01.2022 18:02 Відповісти
 
 