Майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, - МОЗ
На сьогоднішній день майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
У лідерах Київська, Полтавська та Дніпропетровська області. Понад половина дорослого населення тут щеплена однією чи двома дозами.
Найменше мешканців вакциновано на Заході України – в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Щепитися першою та другою дозою вакцини або отримати бустерну дозу, якщо ви вакцинувалися понад 6 місяців тому, можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Адреси та контакти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ЗЫ: на кацапстане "коллективный иммунитет" щетают вместе с переболевшими, ещё выше процент идёт, рекомендую.
В Израиле 12000 новых заражённых за один день. Это новый рекорд за всю пандемию.Так там *** же все привитые, и не по одному разу. Вопрос - откуда все они взялись?
Во Франции вообще 322 000 за сутки! Что, и бустерная не помогла? Что еще нужно, чтобы понять, что эти вакцины не работают?! Срочно нужна пятая ревакцинация и проколоть всех младенцев !!
Прививайтесь, Прививайтесь...Нужно срочно Украине догнать эти показатели ?!! Та Вы Все наркоманы уже, будете колоться до смерти, даже если и не захотите - ломка, она такая! + нет мозгов.. пздц идиоты !!!