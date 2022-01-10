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вакцина (4418) МОЗ (5362) щеплення (174)

Майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, - МОЗ

Майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, - МОЗ

На сьогоднішній день майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У лідерах Київська, Полтавська та Дніпропетровська області. Понад половина дорослого населення тут щеплена однією чи двома дозами.

Найменше мешканців вакциновано на Заході України – в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні достатньо вакцин від коронавірусу для отримання бустерної дози, - МОЗ

Майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, - МОЗ 01

Також читайте: МОЗ планує направити в села близько 800 мобільних бригад для вакцинації населення від COVID-19

Щепитися першою та другою дозою вакцини або отримати бустерну дозу, якщо ви вакцинувалися понад 6 місяців тому, можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Адреси та контакти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.
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Шож это мы так скромно с процента вооще перешли на процент взрослых? Поставленная задача никак не выходит? Кстате взрослых это скоко, когда уже можно воттку продавать?

ЗЫ: на кацапстане "коллективный иммунитет" щетают вместе с переболевшими, ещё выше процент идёт, рекомендую.
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10.01.2022 16:40 Відповісти
Если считать местную АлкоЗенеку, больше 90% выходит
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10.01.2022 16:59 Відповісти
Ага, тоже отметил.)
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10.01.2022 18:18 Відповісти
Это полный провал. За такое ЛЯШКО должен застрелиться (если бы имел честь). В феврале он обещал "полную вакцинацию 80% всех украинцев", в апреле многократно подтверждал АБСОЛЮТНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ "НАЦПЛАНА ВАКЦИНАЦИИ" (полная вакцинация 70% взросл. = 24 млн.чел. = 48млн.прививок до 31.12). Став министром, сразу всё забыл, снизил обещание, а сделал ещё меньше = ровно вдвое меньше цифр НАЦПЛАНА (вместо 5,6млн. обещал 3млн/мес., а сделал за 100дней 8млн., т.е., 2,5млн/мес. - вместо 5,6млн.). После Степанова он должен был делать летом по 6-7-8млн., чтобы нагнать степановское отставание от Плана. Но зеленым плевать, что НАЦПЛАН не выполнялся ни одного месяца. НИ ОДНОГО! Им Ляшко нравится... Хоть и с 2-кратным отставанием, но он хоть что-то делает... Хотя кто знает, сколько из 29млн. сделанных прививок (вместо 48млн. по "НАЦПЛАНУ"!) - липовых сертификатов с внесением в базу Хелси? Тут интересы мошенников совпадают с интересами Ляшко и зели...
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10.01.2022 23:39 Відповісти
В целом по всем странам (включая Африку!) полностью (ДВУМЯ ДОЗАМИ!) вакцинировано уже 50,4% ВСЕГО населения. Ляшко же постоянно облегчает себе задание: не всех, а только взрослых, не двумя дозами, а ОДНОЙ... Результат: в Украине полн. вакцинировано ВСЕГО 33,4% населения. Источник здесь - https://news.google.com/covid19/map?hl=uk&gl=UA&ceid=UA%3Auk&mid=%2Fm%2F07t21
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10.01.2022 23:45 Відповісти
Каким образом у Ляшко вышло 48% взрослых. В "НАЦПЛАНЕ ВАКЦИНАЦИИ" обещана вакцинация 70% взрослого населения = 24млн. чел. Легко подсчитать, что кол-во взрослых тогда = 34,3млн., а 48% от этого числа = 16,4млн.чел. Те 14,8млн., которые на вчера получили одну дозу, это всего 43%.
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10.01.2022 23:53 Відповісти
Датское исследование и не только датское, показало, что Omicron распространяется быстрее, чем Delta у полностью вакцинированных людей, и еще быстрее у тех, кто получил бустерные прививки.. Это доказательство того, что данный вариант уклоняется от иммунной системы вакцинированных людей.
В Израиле 12000 новых заражённых за один день. Это новый рекорд за всю пандемию.Так там *** же все привитые, и не по одному разу. Вопрос - откуда все они взялись?
Во Франции вообще 322 000 за сутки! Что, и бустерная не помогла? Что еще нужно, чтобы понять, что эти вакцины не работают?! Срочно нужна пятая ревакцинация и проколоть всех младенцев !!
Прививайтесь, Прививайтесь...Нужно срочно Украине догнать эти показатели ?!! Та Вы Все наркоманы уже, будете колоться до смерти, даже если и не захотите - ломка, она такая! + нет мозгов.. пздц идиоты !!!
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10.01.2022 23:57 Відповісти
 
 