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суд (11505) ДБР (3301) Лерос Гео (383)

ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо нардепа Лероса: Його підозрюють у хуліганстві та невиконанні судового рішення

ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо нардепа Лероса: Його підозрюють у хуліганстві та невиконанні судового рішення

Обвинувальний акт відносно нардепа Гео Лероса скеровано до суду. Парламентар обвинувачується у вчиненні хуліганства та умисному невиконанні рішення суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

6 грудня 2021 року слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у хуліганстві та невиконанні рішення суду.

Ще раніше, 11 та 12 листопада 2021 року, за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора народному депутату України повідомлено про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України та за невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

"Слідчі ДБР у межах розслідування у кримінальному провадженні встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

У іншому епізоді слідчі ДБР встановили, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж.

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Одночасно вказаною постановою суду народного депутата України зобов’язано спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст", - йдеться в повідомленні.

Зазначене рішення суду 11 серпня 2021 року набрало законної сили та є чинним.

В ДБР зазначили, що нардеп умисно не виконав рішення суду, "хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості".

Кваліфіковано кримінальні правопорушення у першому випадку за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства); у другому – за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкції статей передбачають покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

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Топ коментарі
+27
Странно, что не в государственной измене и покушении на жизнь найвелычнишого лидора.
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10.01.2022 16:26
+23
Леросу-респект,Гео тримайся...
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10.01.2022 16:28
+23
Гео Лерос требует провести следственный эксперимент, чтобы еще раз показать Зеленскому "фак"
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10.01.2022 16:37
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Странно, что не в государственной измене и покушении на жизнь найвелычнишого лидора.
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10.01.2022 16:26 Відповісти
Зато он первый депутат, что "пошёл по бакланке"...
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10.01.2022 16:37 Відповісти
скоро Вовчику придурковатому вместо пальца ЗАСУНУТЬ Ф-1 и був Вова..печалька гуляй народ до дурости нема теперь над вами придурковатого лесопедного кретина -что типа был учителем у кино... а по жизни дуралей дуралеем...
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10.01.2022 18:07 Відповісти
Які шустрі! Проти критиків Зєлі.
Про незакриті справи Богатирьової, Єфремова Бєнядиктова та її ДБР "забули" і не згадують вже більше двох років.
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10.01.2022 16:27 Відповісти
Як і ініціатива з державними дачами - пшиком накрилося
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10.01.2022 17:34 Відповісти
Так. Богатирьова так і живе в маєтку, з якого її "виселив" Зєля.
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10.01.2022 17:38 Відповісти
Средний палец Лероса, как орудие преступления, изъять!
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10.01.2022 16:27 Відповісти
Гео Лерос требует провести следственный эксперимент, чтобы еще раз показать Зеленскому "фак"
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10.01.2022 16:37 Відповісти
Интересно, шо ему присудят- 10 лет расстрела и каждый день насмерть?)))) Ну прямо открытое глумление над законом людьми- мертветчуки сидят дома возле бассена с ******* и икрой за предательство родины, а тут как быстренько дело сварганили и уже усе расследовали оперативненько и бегом в суд, будут "страшного" и лютого преступника судить по всей строгости закона. Бл..., сэр
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10.01.2022 16:47 Відповісти
Леросу-респект,Гео тримайся...
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10.01.2022 16:28 Відповісти
Свободу Крехяну! Руки прочь от ............!
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10.01.2022 16:29 Відповісти
Курехян, вроде. Геворг Багратович.
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10.01.2022 16:36 Відповісти
Какое важное государственное дело!
***********!
Это по плечу только дбр.
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10.01.2022 16:36 Відповісти
Гора породила мишу.
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10.01.2022 18:34 Відповісти
Ідіоти, фак від лероса - це МАКСИМУМ 51 грн штрафу, це адміністративне ***********, а не кримінальне!
Він ж вас усіх потім через ЄСПЛ виї...е і змусить компенсацію платити!
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10.01.2022 16:36 Відповісти
поправочка - "не вас, а нас" (тм, "операция Ы"). лажают должностные лица, а штрафы платить будет государство украина.
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10.01.2022 16:48 Відповісти
Навіть не знаю що гірше - те, що на посаді президента дріб'язкове, самозакохане, тупе та мстиве чмо, чи те, що є істоти, готові лизати цьому створінню дупу.
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10.01.2022 16:37 Відповісти
Просыпается человек с будуна, а тут против его обидчика уже дело в суд передают....праздник продолжается..
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10.01.2022 16:38 Відповісти
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10.01.2022 16:39 Відповісти
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10.01.2022 16:39 Відповісти
Невже ДБР з непомірними зарплатами створювали для боротьби з громадянами, яким не подобається влада? Це конституційне право громадян і тоді ДБР на чиїй стороні? Не хочу щоб так витрачалис бюджетні кошти!
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10.01.2022 16:41 Відповісти
Какое ничтожество у власти, и явно с психическими отклонениями.Если так дальше пойдет к концу срока у припиЗедента уедет крыша и он закончит не на нарах как ему положено, а в дурке.
В президентах пихически больной,неужели окружающим не видно?
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10.01.2022 16:42 Відповісти
Когда Кива прилюдно (и на видео) обещал человеку голову отрезать - это не нарушение закона! Когда Трухин совершил аварию - это не нарушение закона! Офшоры Зеленского - не нарушение закона! Зарплата в конвертах - это не взятки! Игнорирование сверх-верх-верховным главнокомандующим угрозы со стороны РФ - это подвиг??? Покупка у Беларуси-РФ электроэнергии и угля - это подвиг??? Не стрелять в ответ - это подвиг??? Задавить в петле "фопов" - это подвиг???
Кортежи - есть! Самолеты президента - есть! Гос.дачи - есть!
Вова по 5 раз в год отдыхает, он устал и ничего вам не должен!
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10.01.2022 16:47 Відповісти
дурак и ничтожество тешит свое больное самолюбие ,тщеславие,и прячет свои фобии за маской Держиморды.Какого урода привели к власти любители плоских шуток, глупых сериалов и мыльных опер.
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10.01.2022 16:56 Відповісти
верно.
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10.01.2022 16:50 Відповісти
я думал за высказывания в парламенте судить нельзя.. А Зеленский в таком случае почему неподсуден?

Богоизбранный?
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10.01.2022 16:51 Відповісти
Зебобы, когда будете продуктовые карточки получать, не вздумайте разогнуть средний палец!
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10.01.2022 16:54 Відповісти
А был ли Трухин в этой жизни вообще - ДБР пока не может ответить !
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10.01.2022 16:55 Відповісти
Эти конченые месяц расследовали "дело о факе"...
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10.01.2022 16:57 Відповісти
А Ківа, який вже рік закликає до повалення держави Україна та спонукає до окупації не отримує, ані підозр, ані справ, ані запобіжних заходів.

От така вона влада державного зрадника зеленського
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10.01.2022 17:05 Відповісти
То така крута фірма, ціле ДБР займається зуліганкою і не виконанням судових рішень? 😲 А чим займається поліція і судвиконавці?
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10.01.2022 17:07 Відповісти
Так за кого "майдан" собирать будут , за Гея Лероса или за ПОП-а ? Или за обоих сразу , чтобьі сєкономить ?
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10.01.2022 17:19 Відповісти
Уже Майдан пытаетесь обгадить,зебилы? Кремлевские крысы.
У зеленых одни приоритеты с кацапами,угробить Украину, посадить на трон диктатора, нейтрализовать Порошенко, и опорочить Майдан.
За то Кива может нести что попало,его судить не станут, предатели у зеленых в почете.
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10.01.2022 17:31 Відповісти
Ковьічки не видите , мамзель ? Вам к глазнику...😛
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10.01.2022 17:34 Відповісти
Еще ты бы мне не указывало ,зеленое г ...,без ковычек.
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10.01.2022 17:38 Відповісти
цікаво, чи є серед уродів та 73/43%зебілів ті, хто був на Майдані Гідності? А, якщо є - чи вони стояли за те, щоб саме таким чином і з такого приводу переслідували майданівців?
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10.01.2022 17:28 Відповісти
страшное преступление, просто страшное..., а как четко сработала судовая система, как часы..., везде бы так, но, увы... и че-то вспомнилось: Видання "https://belsat.eu/ru/news/10-01-2022-vynesli-pervyj-prigovor-po-delu-zeltsera-dva-goda-lisheniya-svobody/ Белсат " зазначає, що засудили 45-річного мешканця Могильова. Його визнали винним у публічній образі представника влади під час виконання ним службових обов'язків. Чоловік нібито розмістив образливі коментарі на адресу застреленого співробітника КДБ Дмитра Федосюка та його колег. Джерело:
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10.01.2022 18:02 Відповісти
Діла ідуть, контора пише...
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10.01.2022 18:18 Відповісти
эти следопыты так называемые постеснялись хотябы показывать
свою дурость и безмозглость на весь мир,К стати он и так ржёт
от этих дураков.
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10.01.2022 18:29 Відповісти
С таким углом поднятия пальца дело надо шить за изнасилование , а не за хулиганство .
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10.01.2022 19:56 Відповісти
А за брехливі звинувачення Ріфа, Юлі і Яни коли Додіка будуть судити?
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10.01.2022 21:57 Відповісти
Сегодня спим спокойно. ГБР - на страже приличия и правопорядка. (Дурдом, курна)
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10.01.2022 22:13 Відповісти
Просто він хотів сказати,що президент перша людина в державі,а мікрофон вимкнули!До речі як цей жест переводять сурдопереводчики!?
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10.01.2022 22:23 Відповісти
Який сенс перекладати зрозумілий жест?
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11.01.2022 00:00 Відповісти
гбр - дело о хулиганстве... у меня все.
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10.01.2022 22:53 Відповісти
 
 