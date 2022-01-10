ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо нардепа Лероса: Його підозрюють у хуліганстві та невиконанні судового рішення
Обвинувальний акт відносно нардепа Гео Лероса скеровано до суду. Парламентар обвинувачується у вчиненні хуліганства та умисному невиконанні рішення суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
6 грудня 2021 року слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у хуліганстві та невиконанні рішення суду.
Ще раніше, 11 та 12 листопада 2021 року, за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора народному депутату України повідомлено про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України та за невиконання рішення суду, що набрало законної сили.
"Слідчі ДБР у межах розслідування у кримінальному провадженні встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.
У іншому епізоді слідчі ДБР встановили, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж.
Одночасно вказаною постановою суду народного депутата України зобов’язано спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст", - йдеться в повідомленні.
Зазначене рішення суду 11 серпня 2021 року набрало законної сили та є чинним.
В ДБР зазначили, що нардеп умисно не виконав рішення суду, "хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості".
Кваліфіковано кримінальні правопорушення у першому випадку за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства); у другому – за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкції статей передбачають покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
Будь ласка, зачекайте...
Про незакриті справи Богатирьової, Єфремова Бєнядиктова та її ДБР "забули" і не згадують вже більше двох років.
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Это по плечу только дбр.
Він ж вас усіх потім через ЄСПЛ виї...е і змусить компенсацію платити!
В президентах пихически больной,неужели окружающим не видно?
Кортежи - есть! Самолеты президента - есть! Гос.дачи - есть!
Вова по 5 раз в год отдыхает, он устал и ничего вам не должен!
Богоизбранный?
От така вона влада державного зрадника зеленського
У зеленых одни приоритеты с кацапами,угробить Украину, посадить на трон диктатора, нейтрализовать Порошенко, и опорочить Майдан.
За то Кива может нести что попало,его судить не станут, предатели у зеленых в почете.
свою дурость и безмозглость на весь мир,К стати он и так ржёт
от этих дураков.