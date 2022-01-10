У березні 2022 року буде готова вакцина від штаму "Омікрон", - гендиректор Pfizer Бурла
Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла анонсував появу ефективної від штаму "Омікрон" вакцини. За його словами, вона з'явиться вже навесні 2022 року.
Про це він заявив в ефірі телеканалу CNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ця вакцина буде готова в березні", - сказав гендиректор Pfizer, додавши, що компанія вже почала виробництво перших доз.
Бурла зазначив, що ця вакцина буде ефективна не лише від "Омікрону", але й від інших штамів коронавірусу. Він не знає, яким саме чином уряди будуть використовувати дану вакцину, але Pfizer готова поставити препарат у разі потреби.
"Сподіваюся, що ми досягнемо чогось, що матиме набагато кращий захист, особливо від інфекцій", - додав Бурла.
Наразі дослідження свідчать про те, що вакцина Pfizer лише приблизно на 10% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванню при зараженні "Омікроном" через 20 тижнів після другого щеплення. Однак вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.
Будь ласка, зачекайте...
И может, многое поймешь.
Но вас, уколотых ничем не прошибешь.
Вам и светила меднаук ничего не докажут
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?!
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
Ксстате а испытывать на ком собираемся и как быстро? Время то не ждёт!
Так на тех кто на все согласен, ни во что не вникая, пока организм не даст сбой.
«COVID-19 может стать эндемиком, но не слишком серьезной угрозой для жизни. Вероятно, этот вирус будет больше похож на простуду», - считает профессор в Университете Дьюка и Нью-Йоркском университете Майкл Мерсон.
сейчас наплодят <******* вакцин всяких, пока коронобесы ширяться готовы, а то когда следующий случай срубить такого бабла представится...?!
До 90% пациентов с Covid в отделении интенсивной терапии не усилены дополнительными вакцинами, это говорит Борис Джонсон. Перевод на очень простой язык - более 90% пациентов с Covid в отделении интенсивной терапии вакцинированы.
Борис Джонсон призвал людей сделать ревакцинацию, поскольку, по его словам, до 90% пациентов интенсивной терапии не делали своих третьих прививок от Covid.
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/29/up-90-covid-patients-icu-unboosted-boris-johnson
Але " привілейованим" =гарантують=, що вони легко перехворіють і шпиталь не потраплять.
«Дельтакрон» может не существовать - ВОЗ. Новый штамм Covid-19 мог возникнуть в результате загрязнения образца во время секвенирования..