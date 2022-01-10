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У березні 2022 року буде готова вакцина від штаму "Омікрон", - гендиректор Pfizer Бурла

У березні 2022 року буде готова вакцина від штаму
Фото: Омікрон

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла анонсував появу ефективної від штаму "Омікрон" вакцини. За його словами, вона з'явиться вже навесні 2022 року.

Про це він заявив в ефірі телеканалу CNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ця вакцина буде готова в березні", - сказав гендиректор Pfizer, додавши, що компанія вже почала виробництво перших доз.

Бурла зазначив, що ця вакцина буде ефективна не лише від "Омікрону", але й від інших штамів коронавірусу. Він не знає, яким саме чином уряди будуть використовувати дану вакцину, але Pfizer готова поставити препарат у разі потреби.

"Сподіваюся, що ми досягнемо чогось, що матиме набагато кращий захист, особливо від інфекцій", - додав Бурла.

Наразі дослідження свідчать про те, що вакцина Pfizer лише приблизно на 10% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванню при зараженні "Омікроном" через 20 тижнів після другого щеплення. Однак вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Випадки смертельного інфікування "Омікроном" зафіксовано у Польщі

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Топ коментарі
+11
Так не читай диванных вирусологов, Читай профессоров -иммунологов-вирусологов
И может, многое поймешь.

Но вас, уколотых ничем не прошибешь.

Вам и светила меднаук ничего не докажут
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10.01.2022 17:01
+7
Чо так долго то? Там же делов раз плюнуть!

Ксстате а испытывать на ком собираемся и как быстро? Время то не ждёт!
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10.01.2022 16:58
+7
Никак не уймутся. Уже несколько раз давал ссылку. Фон по миокардиту у вакцинированных больше от 100 раз, вероятность заболеть в 1,5-2 раза больше. За 9 месяцев "защита" падает до 0. https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
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10.01.2022 17:10
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Нєту нікакова віруса! Це вам будь-який диванний вірусолог з освітою в три класи та два коридори скаже!
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10.01.2022 16:56 Відповісти
Так не читай диванных вирусологов, Читай профессоров -иммунологов-вирусологов
И может, многое поймешь.

Но вас, уколотых ничем не прошибешь.

Вам и светила меднаук ничего не докажут
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10.01.2022 17:01 Відповісти
Потім, правда, виявляється, що тих "професорів" ніхто не знає, або, ще краще, вони працюють за гроші, отримані від антивакцинаторських активістів (як у випадку з британським лікарем Вейкфілдом), але то таке, головне, щоб з хворобливим світоглядом антиваксерів співпадало, за принципом "отета мені подобається, значить, то правда, а отета - не подобається, значить то неправда".
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10.01.2022 17:19 Відповісти
Одні ******* попадю, другі - попову дочку. До роботи вони однакові... Практика показує, що помирають, точно ті, хто помирав до всієї цеї пурги з короною... Треба "згортати" всю цю пандемію. Бо їх, скоро, почнуть бити, "возможно, ногами"...
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10.01.2022 17:39 Відповісти
У армянского радио спрашивают:
- зачем делать седьмую прививку, если первые шесть мне не помогли?!
армянское радио отвечает:
- зачем спрашивать про седьмую прививку, если вы сделали первые шесть и вас ничего не напрягло?!
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10.01.2022 18:56 Відповісти
Чо так долго то? Там же делов раз плюнуть!

Ксстате а испытывать на ком собираемся и как быстро? Время то не ждёт!
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10.01.2022 16:58 Відповісти
На ком испытать?
Так на тех кто на все согласен, ни во что не вникая, пока организм не даст сбой.
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10.01.2022 17:03 Відповісти
Найдём тут,местных,с Цензора.
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10.01.2022 18:31 Відповісти
Ученые назвали Омикрон предвестником окончания пандемии коронавируса

«COVID-19 может стать эндемиком, но не слишком серьезной угрозой для жизни. Вероятно, этот вирус будет больше похож на простуду», - считает профессор в Университете Дьюка и Нью-Йоркском университете Майкл Мерсон.
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10.01.2022 16:58 Відповісти
А сейчас он на что похож?
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10.01.2022 22:03 Відповісти
Хаха, в марте уже нужно будет искать вакцину от нового мутанта.))
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10.01.2022 17:05 Відповісти
Уже сейчас дельтакрон нашли. А к марту уже десяток новых штаммов будет.
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10.01.2022 17:37 Відповісти
та нет, нужно будет искать новый штамм под сделанную вакцину...
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10.01.2022 18:29 Відповісти
Лох не мамонт
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10.01.2022 17:07 Відповісти
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10.01.2022 17:08 Відповісти
Ну это надолго, фармкомпании так просто не упустят такую прибыль, будут все новые мутации и новое обкалывание так как прежние вакцины уже не эффективны.
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10.01.2022 17:09 Відповісти
Никак не уймутся. Уже несколько раз давал ссылку. Фон по миокардиту у вакцинированных больше от 100 раз, вероятность заболеть в 1,5-2 раза больше. За 9 месяцев "защита" падает до 0. https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
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10.01.2022 17:10 Відповісти
куй железо пока горячо...
сейчас наплодят <******* вакцин всяких, пока коронобесы ширяться готовы, а то когда следующий случай срубить такого бабла представится...?!
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10.01.2022 17:14 Відповісти
Директор пфайзера и предыдущие не колол, а эту и подавно не будет. Кстати, как то можно будет отличить эти вакцины друг от друга?
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10.01.2022 17:42 Відповісти
С одной бочки нальют, интересно еще применяют холод -80 для хранения?
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10.01.2022 17:55 Відповісти
"Дуже небезпечно пробувати забрати у тигриці тигря, а у деяких... д.білів (Я.С.) їхні ілюзії" (Древнє китайське прислів"я)
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10.01.2022 18:19 Відповісти
Борис Джонсон проговорился:

До 90% пациентов с Covid в отделении интенсивной терапии не усилены дополнительными вакцинами, это говорит Борис Джонсон. Перевод на очень простой язык - более 90% пациентов с Covid в отделении интенсивной терапии вакцинированы.

Борис Джонсон призвал людей сделать ревакцинацию, поскольку, по его словам, до 90% пациентов интенсивной терапии не делали своих третьих прививок от Covid.

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/29/up-90-covid-patients-icu-unboosted-boris-johnson
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10.01.2022 18:23 Відповісти
Третий укол от дельты . 95% заболеваний приходиться на омикрон .какой смысл ?
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10.01.2022 18:57 Відповісти
Я теж давала це посилання.

Але " привілейованим" =гарантують=, що вони легко перехворіють і шпиталь не потраплять.
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10.01.2022 19:18 Відповісти
Нічого. Перевакцинуємося.
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10.01.2022 22:22 Відповісти
Во чудят вакцинофилы ВОЗовские !!! уже сами запутались как же нас дальше запугивать !!!
«Дельтакрон» может не существовать - ВОЗ. Новый штамм Covid-19 мог возникнуть в результате загрязнения образца во время секвенирования..
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11.01.2022 00:17 Відповісти
 
 