Зеленський привітав Кравчука з днем народження: "Завжди велика честь звернутися до Вас по мудру й доречну пораду"
Президент Володимир Зеленський привітав першого главу держави Леоніда Кравчука з днем народження.
Як інформує Цензор.НЕТ, привітання глава держави опублікував у Facebook.
"Сьогодні свій день народження відзначає перший Президент України Леонід Макарович Кравчук.
Надзвичайно мудра й досвідчена людина. Завжди жвавий і дотепний, попри свій поважний вік.
На долю Леоніда Кравчука випало керівництво державою у найскладніші часи, коли Україна лише ставала на ноги та здобувала незалежність. Під його проводом Україна заявила про себе у світі й була визнана міжнародною спільнотою", - йдеться в повідомленні.
Зеленський згадав, що був вдячний першому президентові за те, що він погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі.
"Він багато зробив, щоб переговорний процес щодо мирного врегулювання просувався й Україна наближалася до відновлення територіальної цілісності, повернення своїх людей і територій. Зокрема, за його участю вдалося досягти припинення вогню на Донбасі в липні 2020 року", - наголосив президент.
"Леоніде Макаровичу, Ви дуже добре знаєте, що таке цінність кожного дня. Тому бажаю Вам, щоб кожен новий день додавав Вам сил та наснажував на нові звершення. Зичу міцного здоров’я та швидшого відновлення. Для мене завжди велика честь звернутися до Вас по мудру й доречну пораду", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
И я бы и дальше был бы в информационной дреме, но уж до 17 января осталась неделя - так что просыпаемся.
Во-первых, да - Порох прилетает 17 января. Это абсолютно точно, серьезно, и не будет меняться.
Во-вторых, да - мы будем его встречать. Встречать ярко, громко и шумно. Все мы, все вы, все вместе.
В-третьих, да - ЗЕленая шушера не понимает, что с этим всем делать дальше.
Так что берем с собой кофе/чай, хорошее настроение и встречаемся 17 января в Киеве. Забавный нюанс в том, что билет на поезд/автобус можно купить за "Вовину тысячу".
Вова, вот за это - спасибо, обязательно воспользуемся.
И репост, репост не будет лишним!💪👍🏼✊
Оффис
Сына первого президента Украины в Швейцарии...
Александр Кравчук занят аграрным бизнесом. В рейтинге журнала Фокус "200 самых богатых людей Украины"
55-летний Александр Кравчук занимал 167 позицию,
состояние бизнесмена оценивается в $45,7 млн.
Заработал,
Его компания "Нафком Агро" входит в десятку самых крупных землевладельцев Украины, арендуя около 200 тысяч гектаров сельхозугодий в Винницкой, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
По следам Бланка, ленина-
"Хатинка" в идейного коммуниста кравчука Швейцарии. Видно купленная за проданную Украинскую рыболовную флотилию . Дело " Бласко".
ЛЕОНІД КРАВЧУК: СТАРІ ГРІХИ ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА. ЧАСТИНА 1
http://povin.com.ua/51170-29-09.html https://www.youtube.com/watch?v=_tH4CFramu8&t=3s
1992 год.
Сдача ЯО стратегического и тактического в московии .
"Путь к спасению" (слова партийного обывателя.
Файлы не горят !