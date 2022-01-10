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обстріл (27098) Донбас (22348) втрати (4285) найманці рф (2026) операція Об’єднаних сил (6725)

На Донбасі загинули два воїни внаслідок підриву на невідомому пристрої. Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ООС

На Донбасі загинули два воїни внаслідок підриву на невідомому пристрої. Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ООС

Двоє українських воїнів підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Захисники дістали поранення, несумісні з життям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - йдеться в повідомленні.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Читайте: З воїном 95-ї ОДШБр Ігорем Тичиною, який загинув внаслідок поранення від кулі російського снайпера, попрощалися у Коростені. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+34
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10.01.2022 17:16
+33
Будте прокляті усі рюсскіє хто почав та веде війну з Україною.
Будьте прокляті усі рюсскіє хто радів/є захопленню Криму та підтримує війну в Україні котри розв'язав *********!
Горіти в аду вбивцям ращисским!
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10.01.2022 17:16
+29
простіть і пробачте ГЕРОЇ
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з під шелесту крил....

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10.01.2022 17:46
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10.01.2022 17:16 Відповісти
Будте прокляті усі рюсскіє хто почав та веде війну з Україною.
Будьте прокляті усі рюсскіє хто радів/є захопленню Криму та підтримує війну в Україні котри розв'язав *********!
Горіти в аду вбивцям ращисским!
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10.01.2022 17:16 Відповісти
А ще хай будуть прокляті ті наші "землячки", котрі ну понад усе хотіли миру, за будь-яку ціну, ну от ПОНАД УСЕ! Котрі привели до влади зелену нечисть, ті, хто нічим не пожертвував, ні копієчки не вніс на допомогу армії, а натомість жирував, спускав дестки коли не сотні тисяч баксів на свої забаганки!. Оті самі, хто "нада проста пєрєстать стрєлять", кому "какая разніца" і т.ін.
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10.01.2022 22:06 Відповісти
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10.01.2022 17:35 Відповісти
Дебил ти, рОМА!
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10.01.2022 19:44 Відповісти
Ця хамовита і безтурботна зепарочка , вже гріються під сонцем на Сейшелах 😡

Світла пам'ять нашим Героям 😪😪😪
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10.01.2022 19:44 Відповісти
До чого ця картинка тут ?
Ти кацап козломордий чи просто **#нько?
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10.01.2022 21:35 Відповісти
Рома ты ДЕБИЛ!
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11.01.2022 09:56 Відповісти
І за бойові втрати це не зарахують...
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10.01.2022 17:46 Відповісти
Бо вони сам підірвались. тим паче на невідомому пристрої от як би на відомому... атак виходить самі винні
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10.01.2022 18:04 Відповісти
простіть і пробачте ГЕРОЇ
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з під шелесту крил....

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10.01.2022 17:46 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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10.01.2022 17:49 Відповісти
зачем зелох держит это фейковое перемирие?
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10.01.2022 17:52 Відповісти
Виконує інструкції ***** бункерного , бо є його агентом .
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10.01.2022 19:17 Відповісти
Світла Пам"ять загиблим...
Низький уклін вашим Мамам...
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10.01.2022 17:57 Відповісти
Найважче для рідних, коли близькі йдуть з життя на великі св'ята. У хаті - ялинка, щедрий стіл, коляда. І раптом - це все пропадає. Не лише не тішить, а й робить рану більш болючою. Кацапи - безбожники. Секта ідолопоклонників, яка періодично міняє ідолів. Але в і ідоли - чи Пьотр пєрвий, чи лєнін, чи сталін, чи пуцин були ворогами християнства, влаштовуючи псевдособори, як пьотр, чи політбюро, яке єтаким же псевдособором. У час, що символізує радість, прощення, любов вони приносять жертви своїм кумирам-упирям. Я щиро вірю, що пекло, д якого вони прагнуть, їх чекає ще на цій землі у цьому житті і щакінчать вони свій шлях, як і їхні ідоли - у стазу, власних екскрементах, без підтримки і допомоги з виряченими від жаху очима.
Християни вважають, що ті, хто залишає земне життя під час великих св'ят, потрапляють одразу на Небо. Я впевнений, що Україна втратила Героїв. Але знаю, що ці Воїни будуть охороняти її і нас на Небі. Герої не вмирають - Вони йдуть на Небо. Вічна пам' ять!
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10.01.2022 17:57 Відповісти
Неизвестны? Всем известны а вам неизвестны. Кацапа применяют запрещенные мины которые сбрасывают с беспилотников, а вы с ними играетесь в поддавки и незнайку. За каждого убитого нашего солдата должно сдохнуть 100 кацапов.
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10.01.2022 17:59 Відповісти
І зеленський
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10.01.2022 18:16 Відповісти
Свята, канікули довжелезні у депутатів, а там війна, але робиться вигляд, що це так собі, вона далеко, а нам відочити треба, тобто депутатам, а все решта -.. Царство небесне синочкам, вічна пам'ять.
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10.01.2022 18:09 Відповісти
Колись бачив репортаж де зеленський відвідував меморіал героїв, знаєте що він там робив дивлячись на фото полеглих ? Посміхався

Робіть висновки
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10.01.2022 18:15 Відповісти
Воно ж цілодобово під коксом , тому дивуватись , то є зайвим 🙁
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10.01.2022 19:50 Відповісти
як Вам одночасно ці новини?
1. зеленський відпочиває в Буковелі та викидає відосики.
ВР вже місяць на канікулах.
2. в ООС гинуть солдати.
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10.01.2022 18:25 Відповісти
кацапы мрази и этот "миротворец" им помогает
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10.01.2022 18:27 Відповісти
А Вовік на Мальдівах.
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10.01.2022 18:33 Відповісти
Щойно пан Береза повідомив , що вони на Сешельських островах 😠
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10.01.2022 19:47 Відповісти
Герої не вмирають.
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10.01.2022 18:36 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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10.01.2022 19:25 Відповісти
И зачем вам Байрактары?! Сдайте в металлолом, хоть польза будет. Джавелины тоже...Позорище...
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10.01.2022 20:07 Відповісти
горіть у пеклі москалі! всі!
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10.01.2022 21:50 Відповісти
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10.01.2022 21:50 Відповісти
Не говоріть обдовбаному,не портіть відпочинок,хоча йьому похер...
Царство Небесне хлопцям...
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10.01.2022 22:14 Відповісти
Перевтомлений хєрант на островах та буковелях, а захисники України …
От така херня малята за ті копійки для війська на фронті….,
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10.01.2022 23:05 Відповісти
Світла пам'ять вам, Захисники України.
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11.01.2022 01:20 Відповісти
а в это время "величайший" малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат берет за щеку в Буковели у своего хозяина, будьте вы прокляты ЗЕБилы!!!!
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11.01.2022 07:19 Відповісти
Героям слава! R.I.P
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11.01.2022 07:30 Відповісти
Єто біл мой друг, я пишу с его почті. Будьте прокляті руские, ********!
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11.01.2022 21:41 Відповісти
 
 