На Донбасі загинули два воїни внаслідок підриву на невідомому пристрої. Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ООС
Двоє українських воїнів підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Захисники дістали поранення, несумісні з життям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.
"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - йдеться в повідомленні.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Топ коментарі
+34 Чайка Київ
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+33 Aleksiey Ykropovich
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+29 Вася Шевченко f77d76ba
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Будь ласка, зачекайте...
Будьте прокляті усі рюсскіє хто радів/є захопленню Криму та підтримує війну в Україні котри розв'язав *********!
Горіти в аду вбивцям ращисским!
Світла пам'ять нашим Героям 😪😪😪
Ти кацап козломордий чи просто **#нько?
політ ваш найтяжчий з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з під шелесту крил....
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Низький уклін вашим Мамам...
Християни вважають, що ті, хто залишає земне життя під час великих св'ят, потрапляють одразу на Небо. Я впевнений, що Україна втратила Героїв. Але знаю, що ці Воїни будуть охороняти її і нас на Небі. Герої не вмирають - Вони йдуть на Небо. Вічна пам' ять!
Робіть висновки
1. зеленський відпочиває в Буковелі та викидає відосики.
ВР вже місяць на канікулах.
2. в ООС гинуть солдати.
Царство Небесне хлопцям...
От така херня малята за ті копійки для війська на фронті….,