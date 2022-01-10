Зростання цін у 2021 році: газ та цукор подорожчали на понад 60%, електроенергія - на 34%

За 2021 рік ціни в Україні зросли на 10%, найбільше – на газ та електроенергію, а також на продукти харчування.

Про це повідомляє Держстат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Споживчі ціни в грудні 2021 року за місяць зросли на 0,6%, а загалом за рік – на 10% . Базова інфляція за місяць становила 0,4%, або 7,9% за рік в цілому.

Такий показник інфляції є рекордним в Україні з 2017 року.

Зміни за рік: що дорожчало найшвидше

Найбільше у порівнянні з 2020 роком зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо – на 23,2%.

Така динаміка зумовлена зростанням цін на природний газ (+65,8% за рік) та електроенергію (+34,1%).

Зауважимо, що зростання загального рівня цін на енергоносії спричинене передусім ринковими цінами, за якими газ та електроенергію купує бізнес. Натомість тенденцію стримували зафіксовані урядом ціни на газ та електрику для населення.

На 15% зросли ціни на товари та послуги освіти.

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Продукти харчування стрибнули за рік на 10,8%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% та 47% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% за рік.

Здешевлення за рік відбулося лише у категорії одягу та взуття, такі товари знизилися у ціні на 4,5%.

Також ціни зростали на хліб (15,8%), м’ясо (9,3%), макарони (9,1%) та масло (8,9%). Ціни на транспорт зросли на 10%.

У грудні серед усіх продуктів найбільше подорожчали яйця та овочі – на 10% та 9,1% відповідно. Загалом продукти харчування подорожчали на 1,2%, з яких олія, цукор та фрукти навіть подешевшали. Алкогольні напої подорожчали на 0,2%.

Ціни на хліб та макарони не перевищували +2% проти листопада, а на рибу та м’ясо дещо зросли на 0,2 та 0,7%.

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Інфляція наприкінці 2021 року сповільнилася – проти листопада ціни переважно зменшилися або сповільнили зростання. Наприклад, одяг і взуття подешевшав на 3,6%, комунальні послуги та енергоносії – на 0,1%, а транспорт – на 0,2%.