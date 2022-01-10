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продукти (1068) цукор (296) ціни (3761) електроенергія (6014) подорожчання (74) Держстат (1593)

Зростання цін у 2021 році: газ та цукор подорожчали на понад 60%, електроенергія - на 34%

Зростання цін у 2021 році: газ та цукор подорожчали на понад 60%, електроенергія - на 34%

За 2021 рік ціни в Україні зросли на 10%, найбільше – на газ та електроенергію, а також на продукти харчування.

Про це повідомляє Держстат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Споживчі ціни в грудні 2021 року за місяць зросли на 0,6%, а загалом за рік – на 10% . Базова інфляція за місяць становила 0,4%, або 7,9% за рік в цілому.

Такий показник інфляції є рекордним в Україні з 2017 року.

Зміни за рік: що дорожчало найшвидше

Найбільше у порівнянні з 2020 роком зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо – на 23,2%.

Така динаміка зумовлена зростанням цін на природний газ (+65,8% за рік) та електроенергію (+34,1%).

Зауважимо, що зростання загального рівня цін на енергоносії спричинене передусім ринковими цінами, за якими газ та електроенергію купує бізнес. Натомість тенденцію стримували зафіксовані урядом ціни на газ та електрику для населення.

На 15% зросли ціни на товари та послуги освіти.

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Продукти харчування стрибнули за рік на 10,8%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% та 47% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% за рік.

Здешевлення за рік відбулося лише у категорії одягу та взуття, такі товари знизилися у ціні на 4,5%.

Також ціни зростали на хліб (15,8%), м’ясо (9,3%), макарони (9,1%) та масло (8,9%). Ціни на транспорт зросли на 10%.

У грудні серед усіх продуктів найбільше подорожчали яйця та овочі – на 10% та 9,1% відповідно. Загалом продукти харчування подорожчали на 1,2%, з яких олія, цукор та фрукти навіть подешевшали. Алкогольні напої подорожчали на 0,2%.

Ціни на хліб та макарони не перевищували +2% проти листопада, а на рибу та м’ясо дещо зросли на 0,2 та 0,7%.

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Інфляція наприкінці 2021 року сповільнилася – проти листопада ціни переважно зменшилися або сповільнили зростання. Наприклад, одяг і взуття подешевшав на 3,6%, комунальні послуги та енергоносії – на 0,1%, а транспорт – на 0,2%.

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Топ коментарі
+28
При сивочолому була активна фаза війни з пустою казною від попередника.
Зєля отримав економіку в стабільному стані, небувалі врожаї зерна, яке стало составами пропадати із держрезерву. І рекордний офіційний вивіз зерна та олії з України.
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10.01.2022 18:00
+27
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт

https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Все таки добре, що молодь по приколу обрала Зеленського.

Тепер побачать, як прикольно виглядають талони на цукор.
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10.01.2022 17:23
+24
Да хоть усрись от сравнения ,зебил)но я знаю одно -при Порохе я скупались нормально на 200гр,а при твоей зекрысе -500гр мало
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10.01.2022 18:01
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Продовольствие во всем мире подорожало изрядно.
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10.01.2022 18:10 Відповісти
не ври. в Италии 1 литр подсолнечное масло стоило в 19 году 1,2-1.5 евро, в октябре 2021г. такая же цена осталась. по курсу сегодня это 37,2 грн. -4,65 грн. у нас 850 гр. стоит от 65-85грн.
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10.01.2022 18:33 Відповісти
Это уже конец эпохи бидности? или нужно еще подождать, зелебобики?
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10.01.2022 18:19 Відповісти
Если бы была гарантия,что твой наркоман зеля сдохнет от передоза в течении полугода,то я б была к нему более терпимее )поэтому пусть "мое все" будет даже гудок,пока он мочит зекрысу)
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10.01.2022 18:24 Відповісти
Мне интересно где они нашли удешевление одежды и обуви. Второй год подряд.
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10.01.2022 18:20 Відповісти
синагога бредит о голодоморе в Украине, добрались до еды..
антиукраинская власть а Украине - крышует олигархов, которые творят беззаконие в Украине .. народ пока молчит..
чтобы не было как в Казахстане, проигрыша народа, надо народу заручиться поддержкой армии.. в Украине, армия всегда была с народом, в отличие от мусоров..
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10.01.2022 18:20 Відповісти
да здраствует страна идиотов и 73% баранов товарищи!
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10.01.2022 18:21 Відповісти
Інфляція зжерла одним махом всі ваші прибавки,надбавки,перерахунки і індексації,а ріст ВВП про який ви так довго піарились, залишився практично на нулю.
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10.01.2022 18:25 Відповісти
Никто не обещал,шо перестраиваться на европейские рельсы будет легко.Цены диктует рынок,а не постановление съезда КПСС о цене за 1 доллар 22 копейки
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10.01.2022 18:26 Відповісти
В Украине существует рыночная экономика?
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10.01.2022 18:40 Відповісти
Украина к ней идёт.Пока олигаполия.С Мордором мосты сожжены,тому дешёвого газа не будет.Ну можно всё вернуть и откатить инфляцию.Для этого треба капитулировать и поставить Медведчука смотрящим над Украиной.И тогда цены стабилизируются как при Пахло.Второй вариант еврорельсы и устранение олигополии
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10.01.2022 18:52 Відповісти
Мураевский нарратив.Никто ни перед кем не преклоняется.ЕС и США заинтересованы в сильной модерной и технологичной Украине с образованным свободным и демократическим народом.Бо Западу нужны партнёры и союзники именно такие.Другое дело Рашка и её союзники.Им такие союзники как Украина не нужны.Им нужны слабые и экономически не развитие с забитым населением рабы.
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10.01.2022 19:26 Відповісти
для чего Европе и США нужна модерная технологичная Украина?
Декларировать, конечно, можно всё, а вот реальные действия, на мой взгляд, совершенно расходятся с популистскими высказываниями западных политиков- ибо не они рулят, а бизнес группы, которые и поставили их охранять/продвигать собственные интересы.
Здесь, властвует та же олигополия, только в мировых глобальных масштабах, которая никогда не допустит на рынок конкурентов, тем более, не создаст их сама себе...))
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10.01.2022 19:42 Відповісти
Если бы было так,то Цуккерберг не Фейсбук открывал,а бухал в каком нибудь НИИ закрытого города Северодвинска,закусывая селёдкой с газеты Правда и здох бы от цирроза.Но в США у него всё вышло,благодаря созданной там правовой и конкурентной среде.И таких стремящихся ждёт успех,бо для этого на Западе есть все условия.Всё решает конкуренция,а не протекция.Там где конкуренция,там всё цветёт,а где протекция и блат то Рашка,Сябровка и Казахстан
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10.01.2022 19:56 Відповісти
это смена парадигмы- старые элиты уходят, новые приходят... конкуренции здесь не вижу, ибо, у Цукерберга, её и не было. он умный мужик, который добился своего, придумав/создав совершенно новое направление, а вот как добился, нам доподлинно не известно... меняются времена, меняются нравы, меняются технологии, приоритеты и методы/способы зарабатывания денег... коммунистическая/социалистическая система была разрушена и капиталистическая, казалось бы, победила... но, победив, начала изживать сама себя- имхо, в первую очередь, это были не сколько системы, сколько идеологии, которые использовали методы/способы/средства близкие по духу их исповедовавшим... а сейчас происходит самое интересное и, на мой взгляд, достаточно страшное- возможно Вы заметили, что на сегодняшний день, кардинально изменились приоритеты новых мировых элит- Что сейчас представляет наибольшую ценность и служит "капиталом"? Заметьте, это не золото, не природные ресурсы, не доллары и прочие материальные средства! На сегодняшний день, наибольшую ценность представляет ИНФОРМАЦИЯ и каналы её распространения! И, по факту, кто ею/ими владеет, тот и управляет миром...!)) Исчезли "Генри Форды" и прочие классические капиталисты... Вернее, они есть, но без средств информации, которые будут доносить до всех остальных люмпенов и убеждать их в необходимости купить именно эту модель автомобиля, именно эту одежду, именно эту колбасу и т.д., достичь успеха нереально... И вот здесь, собственникам материальных ресурсов, уже становится необходимо платить "новым элитам" владеющим средствами информации/коммуникации... Реклама самой продукции, это детская забава по сравнению с возможностями, которые открываются перед собственниками информационных ресурсов- здесь речь идет уже о возможности управлять людьми- их целеполаганием... на сегодняшний день, с помощью информации, можно как поднять любого человека, так и уничтожить его, что с большим успехом и делается! таким способом, можно уничтожить даже страну, народ... или взять их под своё управление... У Вас очень удачное, в данном контексте, упоминание Цукерберга - это как раз и есть один из представителей новой "элиты", у которых есть инструменты, в виде фейсбука/инстаграма и т.д., и соответственно возможность формировать целеполагание людей... А это уже новая форма власти...)) естественно, такие люди всем сейчас нужны...))
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11.01.2022 03:16 Відповісти
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10.01.2022 18:29 Відповісти
При Порошенко моя зарплата была 2880 гр это февраль 2018 года .Тогда минималка была 2660 гр.Я тогда уволился.Газ при Порошенко был 8550 гр 1000 кубов!Бензин при Пете уже был по 28-30 гр.Сахар был дешёвый,так как Порошенко нужно было дешевое сырьё.
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10.01.2022 18:31 Відповісти
Ким же ти працював? Квитки на квартал-95 розповсюджував?
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10.01.2022 18:34 Відповісти
Ты дворник?
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10.01.2022 19:46 Відповісти
а работать не пробовал? чтобы зарабатывать больше. по твоемому Порошенко ходил в супермаркет и скупал сахар, потому что тот был дешевый? ты один из тех 73% зебилов. получишь карточки на продукты от зеленой гниды и бухай дальше.
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10.01.2022 18:43 Відповісти
Кто не работает - тот, как правило, пьет Зебил, как правило, не платит за коммуналку...
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10.01.2022 19:20 Відповісти
Украинский Сталкер


@yapravvsegda

·
https://twitter.com/yapravvsegda/status/1480550890310410242 2 ч



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https://twitter.com/NDmytriiev @NDmytriiev

Якщо влада бездарна - то вона буде бездарна абсолютно у всьому, тому, повернення України до продуктового дефіциту та іноземних сурогатів 90-х років, це питання лише часу.
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10.01.2022 19:33 Відповісти
Закончилась эпоха бедности, можете себе это позволить! Что же вас не устраивает?!
Вангую, что больше всего скавчат зебилы, опять им, как и их предводителю, что то мешает, опять они не довольны!
Нет уж - Жрите!
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10.01.2022 21:41 Відповісти
Математики млять.
Цены выросли на 20-60% а инфляция 10%.
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11.01.2022 08:52 Відповісти
Пригадую як тут зебіли біснувались із-за цін..тепер жодної істоти...
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11.01.2022 15:55 Відповісти
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