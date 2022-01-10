Зростання цін у 2021 році: газ та цукор подорожчали на понад 60%, електроенергія - на 34%
За 2021 рік ціни в Україні зросли на 10%, найбільше – на газ та електроенергію, а також на продукти харчування.
Про це повідомляє Держстат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".
Споживчі ціни в грудні 2021 року за місяць зросли на 0,6%, а загалом за рік – на 10% . Базова інфляція за місяць становила 0,4%, або 7,9% за рік в цілому.
Такий показник інфляції є рекордним в Україні з 2017 року.
Зміни за рік: що дорожчало найшвидше
Найбільше у порівнянні з 2020 роком зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо – на 23,2%.
Така динаміка зумовлена зростанням цін на природний газ (+65,8% за рік) та електроенергію (+34,1%).
Зауважимо, що зростання загального рівня цін на енергоносії спричинене передусім ринковими цінами, за якими газ та електроенергію купує бізнес. Натомість тенденцію стримували зафіксовані урядом ціни на газ та електрику для населення.
На 15% зросли ціни на товари та послуги освіти.
Продукти харчування стрибнули за рік на 10,8%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% та 47% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% за рік.
Здешевлення за рік відбулося лише у категорії одягу та взуття, такі товари знизилися у ціні на 4,5%.
Також ціни зростали на хліб (15,8%), м’ясо (9,3%), макарони (9,1%) та масло (8,9%). Ціни на транспорт зросли на 10%.
У грудні серед усіх продуктів найбільше подорожчали яйця та овочі – на 10% та 9,1% відповідно. Загалом продукти харчування подорожчали на 1,2%, з яких олія, цукор та фрукти навіть подешевшали. Алкогольні напої подорожчали на 0,2%.
Ціни на хліб та макарони не перевищували +2% проти листопада, а на рибу та м’ясо дещо зросли на 0,2 та 0,7%.
Інфляція наприкінці 2021 року сповільнилася – проти листопада ціни переважно зменшилися або сповільнили зростання. Наприклад, одяг і взуття подешевшав на 3,6%, комунальні послуги та енергоносії – на 0,1%, а транспорт – на 0,2%.
Будь ласка, зачекайте...
антиукраинская власть а Украине - крышует олигархов, которые творят беззаконие в Украине .. народ пока молчит..
чтобы не было как в Казахстане, проигрыша народа, надо народу заручиться поддержкой армии.. в Украине, армия всегда была с народом, в отличие от мусоров..
Декларировать, конечно, можно всё, а вот реальные действия, на мой взгляд, совершенно расходятся с популистскими высказываниями западных политиков- ибо не они рулят, а бизнес группы, которые и поставили их охранять/продвигать собственные интересы.
Здесь, властвует та же олигополия, только в мировых глобальных масштабах, которая никогда не допустит на рынок конкурентов, тем более, не создаст их сама себе...))
Кто не работает - тот, как правило, пьетЗебил, как правило, не платит за коммуналку...
@yapravvsegda
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https://twitter.com/yapravvsegda/status/1480550890310410242 2 ч
В ответ
https://twitter.com/NDmytriiev @NDmytriiev
Якщо влада бездарна - то вона буде бездарна абсолютно у всьому, тому, повернення України до продуктового дефіциту та іноземних сурогатів 90-х років, це питання лише часу.
Вангую, что больше всего скавчат зебилы, опять им, как и их предводителю, что то мешает, опять они не довольны!
Нет уж - Жрите!
Цены выросли на 20-60% а инфляция 10%.