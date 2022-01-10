Російський шантаж не вплине на підтримку "Кримської платформи" країнами НАТО, – Стефанішина

Союзники на засіданні Комісії Україна-НАТО були єдиними у тому, що погрози РФ розв’язати новий збройний конфлікт у Європі не мають відволікати увагу від форматів урегулювання питань щодо деокупації Донбасу та Криму, зокрема в межах "Кримської платформи".

Про це заявила віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на брифінгу за підсумками засідання у брюссельській штаб-квартирі Альянсу, відповідаючи на запитання, чи зможе РФ шляхом шантажу примусити західних партнерів відмовитися від підтримки зусиль України у межах "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорювали це під час засідання кілька хвилин тому. Багато країн НАТО порушували питання саме "Кримської платформи", говорили про те, що підтримують цей інструмент. Ми, зі свого боку, наголошували на тому, що вихідним елементом функціонування цієї інституції є декларація, що була підтримана країнами НАТО та самим Альянсом. Тому жодних питань щодо перегляду або поступок у цьому форматі немає", - сказала урядовець.

За її словами, всі країни Альянсу підтримали українську позицію щодо того, що не можна дозволити Росії шляхом погроз розв’язання нових збройних конфліктів змістити акценти та відвернути увагу від процесів деескалації на сході України, мирного врегулювання та повного виведення російських військ з тимчасово окупованих територій.

"Це була ключова та принципова позиція України. Вона була оголошена та підтримана всіма країнами Альянсу, в тому числі Францією і Німеччиною, які буквально зараз працюють у нормандському форматі", - наголосила Стефанішина.

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Відповідаючи на уточнююче запитання про терміни проведення наступної зустрічі в "нормандському форматі", присутній на брифінгу заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що робота у цьому напрямку триває, але терміни проведення зустрічі зараз залежать від РФ.

"І президент Франції, і новий канцлер Німеччини налаштовані на продовження діяльності "нормандського формату" у повному складі на вищому рівні. На жаль, не вдалося провести такий саміт у минулому році, до якого були готові і Німеччина, і Франція, і Україна. Буквально сьогодні у Києві відбудуться консультації на рівні політичних радників трьох сторін… Вони говоритимуть про те, що зустріч на найвищому рівні має відбутися. Коли вона відбудеться – ніхто не скаже вам точної дати, бо це залежить від ще однієї, четвертої сторони. Є підстави сподіватися, що такий саміт у повному складі все-таки відбудеться", - зауважив представник ОП.