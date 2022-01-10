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залізниця (1469) Укрзалізниця (6681) Велике будівництво (741)

80 приміських потягів і сотні нових вагонів: "Укрзалізниця" розповіла про оновлення рухомого складу в 2022 році

Для пасажирських перевезень закуплять нові вагони, дизель-поїзди і запустять більше швидкісних поїздів денного руху. В розробці знаходиться новий застосунок для придбання квитків, а також є плани з впровадження харчування на поїздах далекого сполучення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Оновлення рухомого складу, яке почали минулого року за програмою "Велике будівництво", передбачає отримання 80 із 100 замовлених вагонів купе та СВ, проведення тендеру на закупівлю 30 плацкартних вагонів.

Також у 2022 році проведуть підготовчі процедури до замовлення 70 вагонів денного сполучення і придбання 500 нових вагонів через 3-річне замовлення. Вже оголошено тендер на закупівлю 80 нових приміських потягів.

Крім того, планують оновити парк дизель-поїздів, повернути на рейки ще одну Skoda City Elephant і закупити 10 нових швидкісних поїздів для розширення мережі денного швидкісного руху до 30% у загальній частці пасажирських перевезень.

"У 2022 році триватиме робота й над сервісною складовою, адже в розробці знаходиться новий застосунок для придбання квитків, розширюються можливості чат-бота, є плани з впровадження харчування на поїздах далекого сполучення, оновлення постільної білизни, ще більше цікавих партнерських пропозицій та екскурсійних турів, а також розширення мережі інформаційно-туристичних зон та вокзальних лаунжів по найбільших містах країни", - зазначили в "Укрзалізниці".

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В повідомленні наводять дані опитування, проведеного "УЗ" разом із агентством 4Service. Воно показало, що залізниця залишається найпопулярнішим видом транспорту. Його розглядають для подорожей 82% українців.

"Згідно з опитуванням, загальний рівень задоволеності послугами залізниці становить 5,47 балів з 10 можливих, а найбільш больовою точкою є застарілий рухомий склад. Саме поїздами найменше задоволені користувачі… До сильних сторін, згідно з опитуванням, можна віднести зручність способів оплати та зрозумілість процедури вибору потяга, типу вагона, місця тощо", - коментує "Укрзалізниця".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про повне оновлення пасажирського і вантажного складу Укрзалізниці, закупівлю нових потягів, електрифікацію колій та розвиток всієї інфраструктури УЗ за програмою "Велике будівництво".

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Топ коментарі
+3
Шо вони там курять? Тягають старі вагони, ще радянського союзу 1950 року виробництва.
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10.01.2022 17:51
+3
закажите тарпанов и дпкр3 крюковскому заводу! не покупайте белорашкинское дерьмо под видом штатдлера!
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10.01.2022 18:17
+2
Очередная пошлая шутка от 95-го квартала
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10.01.2022 18:01
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Шо вони там курять? Тягають старі вагони, ще радянського союзу 1950 року виробництва.
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10.01.2022 17:51 Відповісти
1850го, лапотник.
ты давно на поезде ездил? только не за 150 гривен, а за 600?
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10.01.2022 18:16 Відповісти
Шо за 150, долбень?
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10.01.2022 18:19 Відповісти
Если *сотни новых вагонов....*---это 80 из 100! То какой то древний Евклид тогда пастух с горы высокой! За Пифагора с какой то гипотенузой---совсем в коментах теряюсь. Хлопцы---валите быстрее. вам же лучше.
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10.01.2022 17:56 Відповісти
Очередная пошлая шутка от 95-го квартала
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10.01.2022 18:01 Відповісти
Чого завжди закуплять, запустять, оновлять , а не закупили, запустили, оновили? Наче пороблено
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10.01.2022 18:09 Відповісти
закажите тарпанов и дпкр3 крюковскому заводу! не покупайте белорашкинское дерьмо под видом штатдлера!
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10.01.2022 18:17 Відповісти
Та то все мечти Бубочки...Просто поржи по приколу і все.
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10.01.2022 18:21 Відповісти
а почему всё в будущем времени?
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10.01.2022 19:25 Відповісти
Це країна моєї мрії.
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10.01.2022 21:54 Відповісти
Нужно строить свой завод по производству локомотивов. Пусть даже и купить лицензию.Должна быть своя ремонтная база.А то купили два локоматива Шкода и оба сломались.Запчастей нет.Нужно заказывать ремонт из Чехии... А такмбыл бы свой завод и свои запчасти ....Желательно выпускать локомативы на водороде как у немцев.Ещё бы я хотел,чтобы все электрички были новые и два этажа.Второй этаж посадка по местам для людей кто едет на дальнее расстояние.Первый этаж как обычно.Ещё я бы запустил скоростные поезда по всей Украине такие как сейчас Хюндай.И желательно собственного производства .Есть хороший крюковский завод.Он может делать почти все!Ведь у нас в стране все для народа,а не для олигархов!Просто нужно власть не много попросить .Они мало чего делают для народа.Их нужно просто постоянно напрягать!Выходить на акции протеста и напрягать.Давайте сами строить свою страну и не быть равнодушными.Нельзя надеяться на президентов и верховну раду.Президенты приходят и уходят,и часто решают исключительно проблемы большого бизнеса.Это была моя идея про обновление пассажирского состава.Что-то меняется в лудшую сторону.Жаль,что медленно ....
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10.01.2022 21:49 Відповісти
щоб почати будувати локомотиви треба спочатку навчитись будувати танки та патрони, а потім коли від нас відчепиться самі знаєте хто - можна буде перейти і на локомотиви
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10.01.2022 22:31 Відповісти
 
 