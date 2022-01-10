"Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включно з Афганістаном", - Токаєв про заворушення у Казахстані
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про причетність до заворушень нібито бойовиків з країн Центральної Азії та Близького Сходу.
Про це він заявив під час відеоконференції з главою Європейської ради Шарлем Мішелем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Казахстану.
"Я не сумніваюся, що це теракт. Це добре організований, добре підготовлений акт агресії проти Казахстану. Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включаючи Афганістан. Є й бойовики з Близького Сходу. Задум полягав у формуванні нашій території зони контрольованого хаосу з наступним захопленням влади. Тому в Казахстані було розпочато антитерористичну операцію", - сказав Токаєв.
Він також підкреслив відданість Казахстану дотриманню всіх своїх міжнародних зобов'язань та підтвердив курс на подальший розвиток співпраці з інститутами Європейського Союзу та його державами-членами.
Будь ласка, зачекайте...
Можливо не весь негр, а так - частково.
І ще одне. ту брехню стали називати "фейк". щоб народу засрать мозки.
Имейте в виду: если вы увидели в магазине бабушку, возмущённую ценами - это никакая не бабушка. Это матёрый террорист, прошедший подготовку в лагерях за рубежом.
Парадокс...
Были боевики, их трупы потом выкрали другие боевики и т.п.
Ну, бред же ! Где оружие боевиков, где их фото, документы ?
Его с путлефюрером и бульбафюрером давно надо отправить на дурку !!!
В атаке на Казахстан принимали участие «международные террористы», которые забирали тела своих бойцов с мест боев, а также вывозили их из моргов.
Как удобно: в Украине "гражданская война", а в Казахстане "внешние враги". И там, и там кацапьё влезло.
В этот весь звездёжь плешивого на лабутенах никто уже давно не верит!
якась бездарна постанова
Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2006 году купила особняк на севере Лондона, чтобы получить британское гражданство. Как сообщает The Sunday Telegraph, приобретение стало одним из наиболее значимых покупок 41-летней Алии Назарбаевой после того, как она вывела с территории республики 300 млн долларов.
Могу себе представить, как "иностранные боевики", которых было аж 20 тысяч, бегали по моргам и забирали тела, при чем исключительно своих, и ни одного видео нету, а где ж эти боевики, а теперь еще и тела украли...Каие же они все клоуны, шо куйло, шо клохозный фюрер, что все остальные диктаторы.