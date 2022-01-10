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заворушення (106) Казахстан (855) протест (2377) Токаєв (85)

"Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включно з Афганістаном", - Токаєв про заворушення у Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про причетність до заворушень нібито бойовиків з країн Центральної Азії та Близького Сходу.

Про це він заявив під час відеоконференції з главою Європейської ради Шарлем Мішелем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Казахстану.

"Я не сумніваюся, що це теракт. Це добре організований, добре підготовлений акт агресії проти Казахстану. Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включаючи Афганістан. Є й бойовики з Близького Сходу. Задум полягав у формуванні нашій території зони контрольованого хаосу з наступним захопленням влади. Тому в Казахстані було розпочато антитерористичну операцію", - сказав Токаєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кемельджемирович Токаєв" і "Касим-Жомарт Токаєвич": Путін та Пашинян не можуть запам'ятати ім'я президента Казахстану. ВIДЕО

Він також підкреслив відданість Казахстану дотриманню всіх своїх міжнародних зобов'язань та підтвердив курс на подальший розвиток співпраці з інститутами Європейського Союзу та його державами-членами.
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Топ коментарі
+45
Да, Да , только говорили по русски и курили сигареты Друг.
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10.01.2022 17:52
+40
Двадцать тысяч террористов, Карл, специально обученных в иностранных лагерях снижать цены на газ. (с) Аркадий Бабченко

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10.01.2022 18:08
+29
Путин: протестовавшие в Казахстане прошли подготовку в лагерях террористов за рубежом.

Имейте в виду: если вы увидели в магазине бабушку, возмущённую ценами - это никакая не бабушка. Это матёрый террорист, прошедший подготовку в лагерях за рубежом.
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10.01.2022 17:58
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Да, Да , только говорили по русски и курили сигареты Друг.
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10.01.2022 17:52 Відповісти
ну таліби знають русьську від своїх інструкторів
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10.01.2022 18:13 Відповісти
Токаев врет как дышит. Эта операция была спланирована им же и Путиным задолго до этого события. Сначала он довел народ до протеста, потом вызвал карателей Путина и сдал свою территорию под интервенцию и оккупацию с благословения глобалистов, конечно. Вот доказательство https://www.youtube.com/watch?v=v4ToUNQvojw
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10.01.2022 19:34 Відповісти
Сигарет "Друг" не оказалось. В последний момент заменили на папиросы "Беломор-канал".
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10.01.2022 18:20 Відповісти
елбасе Токаеву стыдно врать в свои 70 лет !
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10.01.2022 18:52 Відповісти
Верим, ну...
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10.01.2022 17:55 Відповісти
Також було кілька негрів на абрамсі ...))
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10.01.2022 17:56 Відповісти
Да нет, был абрамс на неграх.
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10.01.2022 17:57 Відповісти
Абрам на неграх....
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10.01.2022 17:58 Відповісти
Да нет, негры на Абраме.
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10.01.2022 17:59 Відповісти
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10.01.2022 18:02 Відповісти
Судячи з вашого смайлика, у вас є підозри, що не тільки НА, але й В?

Можливо не весь негр, а так - частково.
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10.01.2022 19:19 Відповісти
И обратите ваше внимание, о неграх мы говорим в числе множественном.
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10.01.2022 19:49 Відповісти
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10.01.2022 20:36 Відповісти
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10.01.2022 17:56 Відповісти
Чому вони всі - Путін Лукашенко Токаев Зеленський - брешуть як собаки?
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10.01.2022 17:57 Відповісти
Ара, Пашняна забыл да.
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10.01.2022 17:58 Відповісти
Узбек, Мирзиеєва пропустив.
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10.01.2022 18:16 Відповісти
Біда в тому, що більшість населення сприймає ту брехню за чисту монету.
І ще одне. ту брехню стали називати "фейк". щоб народу засрать мозки.
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10.01.2022 18:13 Відповісти
Тому що президенти країн! А їм довіряти в наш час - себе не поважати!
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10.01.2022 21:43 Відповісти
они уже давно в зазеркалье
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10.01.2022 22:24 Відповісти
Путин: протестовавшие в Казахстане прошли подготовку в лагерях террористов за рубежом.

Имейте в виду: если вы увидели в магазине бабушку, возмущённую ценами - это никакая не бабушка. Это матёрый террорист, прошедший подготовку в лагерях за рубежом.
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10.01.2022 17:58 Відповісти
Вот те на! А про печеньки когда?
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10.01.2022 17:59 Відповісти
Печеньки это наше, печеньки не мацайте, а у них баурсаки от Госдепа.
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10.01.2022 19:03 Відповісти
Сразу прочёл как барсуки---аж спугался. Врядли вкусно. То мацу мацают, когда по пустыням шляются. Печенье люблю в жестяных банках красивых что в Голландии клепают издавна. Правда сладкое оно.
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10.01.2022 19:36 Відповісти
Баурсаки это вкусно. Тот же пончик.
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10.01.2022 19:51 Відповісти
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10.01.2022 18:00 Відповісти
Ну да, приказ на поражение оправдывать же надо..
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10.01.2022 18:04 Відповісти
Не зрозумів, а де Україна і Держдеп?
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10.01.2022 18:05 Відповісти
та невже Правого Сектору і Яроша там не було? Не було навіть Яценюка?
Парадокс...
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10.01.2022 18:06 Відповісти
...потрібно повторити.
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10.01.2022 18:15 Відповісти
Оно такое ж тупорылое, как и его подельники по ОДКБ.
Были боевики, их трупы потом выкрали другие боевики и т.п.
Ну, бред же ! Где оружие боевиков, где их фото, документы ?
Его с путлефюрером и бульбафюрером давно надо отправить на дурку !!!
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10.01.2022 18:06 Відповісти
https://www.znak.com/2022-01-10/sostoyalsya_vneocherednoy_sammit_odkb_po_situacii_v_kazahstane_glavnoe Токаев назвал боевиков в Казахстане «стаей гиен», а Путин рассуждал о «майданных технологиях». Главное с саммита ОДКБ
В атаке на Казахстан принимали участие «международные террористы», которые забирали тела своих бойцов с мест боев, а также вывозили их из моргов.
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10.01.2022 19:36 Відповісти
а потом с трупами на плечах "всю пустыню пройдут за один час" (с)

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10.01.2022 19:40 Відповісти
Сказки тысяча и одной ночи: пока рассказываешь, - жив.
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10.01.2022 18:08 Відповісти
Двадцать тысяч террористов, Карл, специально обученных в иностранных лагерях снижать цены на газ. (с) Аркадий Бабченко

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10.01.2022 18:08 Відповісти
Бийовики з ЦАзії хотіли терактами устроїти переворот і зняти обкуреного Токаєва,який попросив у кремлівського самодура вислати головорізів для натяжки колючого дроту після розстрілу бойовиків і остальних казахів.
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10.01.2022 18:14 Відповісти
А як же кольорова революція про яку говорив #уйло
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10.01.2022 18:14 Відповісти
Невже без візитки Яроша обійдеться?
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10.01.2022 18:15 Відповісти
Ну, собственно, он прав в основном, только в мелочи ошибся. Убийства действительно совершают обученные боевики-террористы. Только вот завозят их из страны-помойки, белорaшки и армении самолетами.
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10.01.2022 18:17 Відповісти
чурбан руснявый, сколько твоих собутыльников в Казахстан карателями поехало?
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10.01.2022 18:48 Відповісти
руснявое, ты со своими гомосячьими фантазиями не туда попал. Тебе на срусь.сру, ваши гомосеки все там.
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10.01.2022 19:02 Відповісти
животное, ты всегда сьезжаешь на вашу любимую гомосячью тему, как любое другое руснявое. Так шо можешь строчить свой бред дальше.
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10.01.2022 19:23 Відповісти
Ты не жри столько московитской говнопропаганды, холоп бульбофюрера, а то ты уже хором с русней хрюкаешь.
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10.01.2022 19:32 Відповісти
ОДКБ, которое формально как бы призвано защищать от внешенго врага, используется подавления протеста собственного народа.
Как удобно: в Украине "гражданская война", а в Казахстане "внешние враги". И там, и там кацапьё влезло.
В этот весь звездёжь плешивого на лабутенах никто уже давно не верит!
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10.01.2022 18:17 Відповісти
А де Ярош? Де Бандерівці? Де ВОНИ ??? КАк-єто-как-єто-пазвольті-пазвольті.... 12 ооо терорістаф осталось знайти... чи вже телепортувались з Казахстану?
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10.01.2022 18:19 Відповісти
если так, то токаев сам признал что митинги были мирными а погромы и безпорядок вызваны другими людьми
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10.01.2022 18:21 Відповісти
На твоей совнсти сотни,или тысячи убитых, северными "братьями", мирных граждан Казахстана, которых ты, гнида, позвал, у ткбя выход один, харакири, хоть сдохнешь мужиком.
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10.01.2022 18:22 Відповісти
на китайців звалить сцикотно , правда ?
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10.01.2022 18:22 Відповісти
правда
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10.01.2022 19:38 Відповісти
Так а куда делись эти террористы? Где они сейчас эти сотни тысяч пришлых?😁
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10.01.2022 18:27 Відповісти
Меле шо попало.
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10.01.2022 18:29 Відповісти
Как по фильмоклассике)) Были демоны, но самоликвидировались))
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10.01.2022 18:30 Відповісти
йому шо, не сказали шо брехати?
якась бездарна постанова
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10.01.2022 18:40 Відповісти
Народ восстал против Лондонских особняков Елбасы.

Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2006 году купила особняк на севере Лондона, чтобы получить британское гражданство. Как сообщает The Sunday Telegraph, приобретение стало одним из наиболее значимых покупок 41-летней Алии Назарбаевой после того, как она вывела с территории республики 300 млн долларов.
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10.01.2022 18:43 Відповісти
Цей інформаційний шум має на меті одне - виправдати подальше перебування в Казахстані військ "одкб".
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10.01.2022 18:46 Відповісти
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10.01.2022 18:48 Відповісти
если бы это были боевики, они бы захватили военный склад, набрали бы крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, минометов небольшого калибра, гранат, снайперок, и может даже пзрк. и так просто их бы не задавили. а так пришли автоматчики против людей с дрынами...
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10.01.2022 18:50 Відповісти
один іноземний боєвик даже признався в своїх терористичних гріхах..... прибув в казахстан з Киргизії під видом джазмена... хотів джазом розвалити режим Назарбаева і його прихвостня - Токаєва.
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10.01.2022 19:01 Відповісти
А из доказательств только один пианист?😁
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10.01.2022 19:17 Відповісти
20 000, але дуже швидкі, потікали. А ті що не вспіли, мертві. Але ми їх не покажемо, бо то є таємниця.
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10.01.2022 19:19 Відповісти
https://www.dymka.com.ua/za-kordonom/prezydent-kazahstanu-zayavyv-shho-z-morgiv-vykraly-tila-inozemnyh-bojovykiv/?fbclid=iwar336srk5h6ccqvqzv1vfmcoczcgarb7hdnuc_mibdhhnaovekjig20u9u0 Президент Казахстану заявив, що з моргів "викрали тіла іноземних бойовиків"

Могу себе представить, как "иностранные боевики", которых было аж 20 тысяч, бегали по моргам и забирали тела, при чем исключительно своих, и ни одного видео нету, а где ж эти боевики, а теперь еще и тела украли...Каие же они все клоуны, шо куйло, шо клохозный фюрер, что все остальные диктаторы.
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10.01.2022 19:27 Відповісти
странно что украинский след не нашли .
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10.01.2022 19:34 Відповісти
вова методичку пришлет от маши, найдут
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10.01.2022 22:27 Відповісти
думаю не долго токай бабаю осталось.
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11.01.2022 02:15 Відповісти
 
 