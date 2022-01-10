"Гарантії безпеки" від Росії суперечать принципам та цінностям НАТО, - заступник генсека Альянсу Джоане

У НАТО заявляють, що "гарантії безпеки" від Росії суперечать фундаментальним принципам та цінностям Альянсу.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.

"Заступник генсека НАТО зазначив, що подані пропозиції Російською Федерацією у зв'язку з так званими гарантіями безпеки охоплюють положення, що суперечать фундаментальним принципам та цінностям НАТО. Неприпустимим є спроби втручання у зовнішні справи та політику безпеки суверенних країн з боку третіх країн", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України, - Столтенберг

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вживатиме заходів, якщо США і країни НАТО не нададуть їй запитуваних "гарантій безпеки" та допустять вступ України до Альянсу.