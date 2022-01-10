"Гарантії безпеки" від Росії суперечать принципам та цінностям НАТО, - заступник генсека Альянсу Джоане
У НАТО заявляють, що "гарантії безпеки" від Росії суперечать фундаментальним принципам та цінностям Альянсу.
Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.
"Заступник генсека НАТО зазначив, що подані пропозиції Російською Федерацією у зв'язку з так званими гарантіями безпеки охоплюють положення, що суперечать фундаментальним принципам та цінностям НАТО. Неприпустимим є спроби втручання у зовнішні справи та політику безпеки суверенних країн з боку третіх країн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вживатиме заходів, якщо США і країни НАТО не нададуть їй запитуваних "гарантій безпеки" та допустять вступ України до Альянсу.
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это старый совковый приём - не светится в темах, изначально понятных, как проигрышные!
так и тут, этого зачпоканного москаля отправят назад на выгребную яму, потом, после консультаций с ******, всплывёт унылая лошадь и начнёт стучать копытом кацапам в котлы, рассказывая на разный манер, "как они ща разбамбят омерику"
Мне вот интересно стало! Если вдруг рф начинает вторжение кто/что подписывает приказы, рассматривает донесения, и главствует в РНБО? Официально през не может быть в отпуске так как процедура передачи власти на момент отпуска не прописана.. П.С: как будут события разворачиваться?
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свічка
@svecha62
· 1 год
Taras Berezovets official Зеленский вылетел на отдых на чартере вместе с супругой и Андреем Ермаком - источники. Информацию знал ещё вчера. Сегодня подтвердили. Підписана сьогоднішнім числом зашкварна минулорічна фотка- зайве підтвердження того,що Приниження гайнуло з країни.
Але тоді навіщо оте побиття, коли й бити нікого було - усі розійшлися, а зранку мав початися Майдан з політиками…
Тепер, коли дивлюся на Казахстан, очевидно, що Банкова і Кремль проводили ціленаправлену провокацію мета якої була зміна державного ладу за казахським зразком…
Але тодішні відповідальні опозиціонери зуміли пройти по лезу - не створити для світу картинку вбивст і грабежів ніби безумного народу і як результат - введення миротворців з рашки…
Ви сміялись над Порошенком на тракторі, який стримував штурм Банкової, сміялись над Кличком, який стримував гарячі голови на Груші… сміялись, обурювались, але не виходили за рамки… довге і нудне мирне протистояння призвело до того, що вони, а не ми, не витримали…
Справді, була героїчна Небесна сотня, але була і перемога, була і є війна з РФ, але є лінія фронту, яку ми тримаємо і досі маємо союзників, яких розганяє Зеленський… Україна стікала кров'ю, але міцнішала!
… в Казахстані буде небесна тисяча, поразка і довга війна в середині країни без лінії фронту( Білорусь навпаки не дотисла і вони майже мирно потрапили у рабство…
Вкотре знімаю шапку перед інтелектом Майдану, який реально пройшов по лезу!
Вкотре переосмислюючи дії нинішньої влади бачу, що це не зашквари і помилки, а провокації на казахський сценарій - від вагнергейту до енергетичної кризи, від відвертих президентських брехонь до пререслідувань Порошенка…
Вихід? Він завжди є! Але спочатку думати, а потім діяти… а якщо хочеш діяти і не думати - довірся тим, що довели, що вміють думати, бо казки про майдани і революції без політиків завжди закінчуються однаково(
Олександр Бригинець
майдан организовала банковая? где то я уже это слышал...
Замість Кулеби - Україну представлятиме кацапка Стефанішина