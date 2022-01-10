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Казахстан (855) протест (2377) Токаєв (85)

Бандити ночами нападали на морги і забирали тіла своїх спільників, - Токаєв

Бандити ночами нападали на морги і забирали тіла своїх спільників, - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що у "терористи" забрали з моргів тіла "закордонних бойовиків", які буцімто брали участь у протестах.

Про це він сказав на нараді глав країн ОДКБ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Хабар 24".

"З упевненістю говорю про пряму участь терористів, зокрема закордонних бойовиків, в агресії проти Казахстану. Невипадково бандити нападали ночами на морги, забирали та відвозили тіла своїх загиблих спільників. Вони також забирали тіла бойовиків з поля бою. Це є практика міжнародних терористів відомого походження. Саме так вони замітають сліди", - заявив Токаєв.

Метою "закордонних бойовиків", за словами Токаєва, буцімто було захоплення влади.

Також президент Казахстану заявив, що бойовики "застосовують нову тактику" маскування, переодягаються в цивільний одяг, зголюють бороди тощо.

Читайте: "Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включно з Афганістаном", - Токаєв про заворушення у Казахстані

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Топ коментарі
+78
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10.01.2022 18:32
+52
пока террористов искали, трупы встали и ушли...
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10.01.2022 18:35
+47
"Бооооже!... Яке кончене!" ©
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10.01.2022 18:36
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А потом она украла в музее шкуру тигра, оделась в неё и по ночам грабила одиноких прохожих. ©
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11.01.2022 08:34 Відповісти
Я думав у нас в Україні кончений, а тут опоньки Токаєв під стать пара нашому ,, в'ялічайшому''. Це говорить не про професіоналізм, а про відданості своїм патронам , в Казахстані Назарбаєву , в Україні Бені Коломойському.
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11.01.2022 08:49 Відповісти
Вже остаточно зрозуміло, що події в Казахстані - це використання невдоволення населення економічними рішеннями влади задля встановлення маріонеточного підконтрольного РФ режиму та посилення військової присутності на території країни. І надумані "іноземні терористи" - це лише жалюгідна спроба хоч якось легітимізувати введення військ та розстріли казахів, які справді були проти диктаторського режиму. Відключення мобільного зв"язку та інтернету наочно довело, що навіть сьогодні можна легко ізолювати в інформаційному просторі цілу країну, яка займає територію рівну трьом Українам. Відсутність інформації призвела до бездіяльності міжнародних організацій та структур і це дозволило здійснити РФ фактичне захоплення влади в Казахстані.
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11.01.2022 09:29 Відповісти
Телеканал "Дождь" показував як охороняють силовики морги в Алма- Ати ,що родичі, які шукали своїх рідних не могли і близько підійти,щоб щось узнати- зразу стріляли. Так що, брехати Токаєв вміє, все життя тренувався.
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11.01.2022 18:54 Відповісти
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