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ДТП (4442) Нацполіція (14880) Полтава (527)

Водій знепритомнів за кермом, в’їхав у мікроавтобус та загинув, - ДТП у Полтаві

Водій знепритомнів за кермом, в’їхав у мікроавтобус та загинув, - ДТП у Полтаві

Лікарі намагалися врятувати життя 62-річного чоловіка, але не змогли.

Про це повідомили у поліції Полтавської області, інформує Цензор.НЕТ.

Автомобіля "Toyota" під керуванням полтавця 1959 року народження зіткнувся з мікроавтобусом "Рута-25", яким керував місцевий 44-річний мешканець.

"За попередньою інформацією слідства, водієві автомобіля "Toyota" під час руху стало зле, він втратив свідомість та допустив зіткнення з мікроавтобусом", - йдеться у повідомленні поліції.

Лікарі, які прибули на місце події, намагалися врятувати життя водія легковика. Але це не вдалося - він помер в кареті екстреної медичної допомоги.

Дивіться: Мікроавтобус та легковик зіткнулися на Чернігівщині: 11 постраждалих, серед яких є дитина. ФОТОрепортаж

"Травмованих серед пасажирів мікроавтобуса та пасажирів легковика немає", - додали в поліції.

Зараз слідчі з’ясовують всі обставини ДТП, щоб визначити правову кваліфікацію.

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Результат щеплення від відомої "хвороби". Таких випадків буде дуже багато, нажаль.
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10.01.2022 21:42 Відповісти
поюбому я сам через два дні після другої дози в метро ледве не втратив свідомість, колега приїхав відвіз додому, це при тому що нікли не було зле і організм в порядку, нічим не зловживаю.
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11.01.2022 08:42 Відповісти
щодо газу думаю перебор, але те що вакцинація це непотрібня дічь то однозначно!
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12.01.2022 09:25 Відповісти
Водитель потерял сознание, вьехал в маршрутку и затем умер.
Так наверное правильно. Машины там практически не пострадали видел это дтп.
И надписи на джипе не было, о том что водитель вакцинирован.
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10.01.2022 23:04 Відповісти
 
 