"Миротворці" ОДКБ не беруть участі у бойових операціях на території Казахстану, - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що представники "миротворчого" контингенту країн-членів ОДКБ не беруть участі у бойових операціях на території країни.

Про це він сказав під час відеоконференції з главою Європейської ради Шарлем Мішелем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Казахстану.

"Хочу наголосити, що вони ("миротворці" сил ОДКБ - ред.) не беруть участі у бойових операціях. Їхнє головне завдання полягає у забезпеченні охорони стратегічних об'єктів в Алмати та столиці Казахстану. Це дозволило казахстанським силовим структурам протидіяти терористам", - заявив Токаєв.

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Він також додав, що сили ОДКБ були розміщені відповідно до статей 2 та 4 Договору про колективну безпеку ОДКБ. "Вони пробудуть у Казахстані до повної стабілізації ситуації", – зазначив президент Казахстану.