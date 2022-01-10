"Миротворці" ОДКБ не беруть участі у бойових операціях на території Казахстану, - Токаєв
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що представники "миротворчого" контингенту країн-членів ОДКБ не беруть участі у бойових операціях на території країни.
Про це він сказав під час відеоконференції з главою Європейської ради Шарлем Мішелем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Казахстану.
"Хочу наголосити, що вони ("миротворці" сил ОДКБ - ред.) не беруть участі у бойових операціях. Їхнє головне завдання полягає у забезпеченні охорони стратегічних об'єктів в Алмати та столиці Казахстану. Це дозволило казахстанським силовим структурам протидіяти терористам", - заявив Токаєв.
Він також додав, що сили ОДКБ були розміщені відповідно до статей 2 та 4 Договору про колективну безпеку ОДКБ. "Вони пробудуть у Казахстані до повної стабілізації ситуації", – зазначив президент Казахстану.
Будь ласка, зачекайте...
Междуннародные террористы требуют снизить цены на газ,а завезенные рашстские каратели расстреливают людей на улицах.
Вони тільки проводять каральні акції,розстрілюючи людей на вулицях!
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він хоть розуміє що таке "бойова операція"?
та чому "бойова"?
розстріляли кучу незадоволеного народа
"по - быстрячку" тай усе...
але волю до свободи та перемоги
розстріляти як ???
Никогда не пойму иностранцев, с риском для жизни проникших в Казахстан, чтобы требовать от его правительства снижения цены на газ для его граждан.
Им не нужен независимый сильный Казахстан - богатый, интеллектуально развитый и способный постоять за себя.
Он нужен только тысячам казахских патриотов, которых добивают там сейчас негодяи с молчаливого согласия "сильных мира сего".
Чтобы была стабильность, и вложенные ими в Казахстан деньги приумножались и текли рекой...