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газ (10269) Німеччина (7094) росія (63589) Північний потік (2446) транзит газу (978) Анналена Бербок (422)

Спроби використовувати постачання газу як зброю повинні мати наслідки, – глава МЗС ФРН Бербок

Спроби використовувати постачання газу як зброю повинні мати наслідки, – глава МЗС ФРН Бербок

Спроби використовувати газові постачання як спосіб тиску на країни, які його споживають, повинні мати наслідки.

Про це заявила в понеділок у Римі глава МЗС ФРН Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо енергетику використовують як зброю, то мають бути наслідки для всієї енергетичної інфраструктури, до якої належить "Північний потік 2", - сказала Бербок, виступаючи на заході у посольстві ФРН.

За її словами, саме це вона сказала раніше під час свого візиту до Вашингтону.

Бербок заявила, що "Північний потік 2" має "стратегічне значення" і що питання поділу постачальника газу та оператора газопроводу (анбандлінг) має бути прояснено повністю.

Також читайте: "Північний потік - 2" наразі не відповідає вимогам Євросоюзу, - глава МЗС Німеччини Бербок

"Тому нині процес сертифікації "Північного потоку 2" припинено, тому що це одна й та сама компанія", - нагадала Бербок.

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Топ коментарі
+15
почитал рашистскую говнопропаганду - рябков уже блеет про "прекрасный взаимопонимающий диалог! немного не сошлись в основополагающих принципах, но всё можно обсуждать"! это значит что кацапы - СОСУТ!
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10.01.2022 19:46
+10
Прощай оружие демонтировать Потоки и первый и второй !
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10.01.2022 19:50
+9
А нынешний скачок цены с 200 до 2000 разве не зброя?
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10.01.2022 19:55
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почитал рашистскую говнопропаганду - рябков уже блеет про "прекрасный взаимопонимающий диалог! немного не сошлись в основополагающих принципах, но всё можно обсуждать"! это значит что кацапы - СОСУТ!
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10.01.2022 19:46 Відповісти
Там на роже ватной было написано ,что поимели лаптей жёстко ..
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10.01.2022 19:51 Відповісти
Зелені в ФРН це добре. Однак головну скрипку грають прорюські есдеки.
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10.01.2022 19:52 Відповісти
немчура с одной стороны боиться ванек, что те прийдут и отымеют их за непослушание!
с другой, что ваньки-встаньки пойдут на них войной и опять отымеют за непослушание!
немчуре прийдется как-то начать разбираться в собственных страхах!
хотя бы с учётом того, что в фрг, за последние годы, переехало очень много украинцев, а те знают, как ваньке-встаньке открутить фитиль
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10.01.2022 19:56 Відповісти
)) - классно сказано - особенно про "фитиль"
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10.01.2022 21:52 Відповісти






распад и неуважение



"Встреча прошла потрясающе", - заявил известный российский тележурналист

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10.01.2022 21:32 Відповісти
"не сошлись в основополагающих принципах" - то есть не сошлись в ГЛАВНОМ - ради чего собрались ! ))))

И это не может не радовать !
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10.01.2022 21:49 Відповісти
Прощай оружие демонтировать Потоки и первый и второй !
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10.01.2022 19:50 Відповісти
Нет ,просто весь газ добываемый ватной бензоколонкой должен принадлежать Украине ,он её по праву .
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11.01.2022 10:33 Відповісти
По бензоколонке шорхается стадо баранов ,кто баранов спрашивать будет ..
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11.01.2022 11:43 Відповісти
Та какой там волк ,старый плешивый шакал ,он же по совместительству путин-***** ,всем насрать на старого ботексного дурачка ..
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11.01.2022 12:11 Відповісти
Ну Урал и Сибирь видимо китайцы заберут ,а Украина вернёт Крым и часть Донбасса ,вероятность возврата Кубани в состав Украины так-же очень велика ,ну а не понимать ,что Крым это наживка на которую старый педофил путин-***** клюнул и теперь на ней же и подохнет ,могут только идиоты ..
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11.01.2022 12:40 Відповісти
дівчатка , вам засунули цю трубу , як білорусам гумову палку а ви про наслідки розповідаєте ! тепер смокчить смердючий кацапський газ та висловлюйте занепокоєність !
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10.01.2022 19:50 Відповісти
А нынешний скачок цены с 200 до 2000 разве не зброя?
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10.01.2022 19:55 Відповісти
Бербок має рацію ! Если Германия додавит Газпром на предоставление 50% мощности трубьі независимьім европейским газовьім трейдерам для прокачки закупленного , например , у Туркменистана газа , то вся Путинская многоходовочка єнергетического шантажа ЕС обнулится !
Респект и удачи , Анналена !
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10.01.2022 20:06 Відповісти
А вот и нет ! У краник у кого в руках на выходе / выходе ?

Тут нужно ПОЛНОЕ закрытие этого "потока"
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10.01.2022 21:55 Відповісти
У Газпрома краник на входе в трубу , а у Германии - на вьіходе . И , что ?
Тем более , что СП-1 работает уже несколько лет.
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10.01.2022 22:29 Відповісти
А то, что как не крути краник в Германии - если краник в кацапии будет закрыт -то хер что через него пойдет...

А значит - нехер на него и рассчитывать !

Проще и правильней - запретить на всегда !
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10.01.2022 22:35 Відповісти
Німці такі наївні. Значить, тут Московія тяга танки на кордоні з ЕС, Україною, проводить підривну діяльність в світі - і тут же продає газ як добросовісний постачальник, не крутить кран в політичних цілях..Ну такі простачки доверчіві...
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10.01.2022 20:10 Відповісти
Украина потребовала от Германии разблокировать поставку оружия: Берлин ответил категорично. В правительстве ФРГ категорично ответили на призыв Мельника предоставить оборонное оружие.
На своей странице в социальной сети Twitter посол отметил, что власти Германии несут аналогичную Израилю историческую ответственность перед Украиной.
При этом власти Германии выступили с ответным заявлением и сообщили, что официальный Берлин уже помогает Украине в военной сфере и не собирается вносить изменения в собственную политику, отмечает информационное агентство Укринформ.
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10.01.2022 20:14 Відповісти
тобто в Берліні нічого не змінилось , справа старої комсомолки жива !
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10.01.2022 20:31 Відповісти
Бери выше. Дело молодого художника живее всех живых.
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10.01.2022 20:39 Відповісти
точно ні . був би живий художник газ не знадобився , топили б кацапами , наркоманами і лгбт !
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10.01.2022 20:58 Відповісти
Швидше старого Шредера. Та і совків в ФРГ дуже багато - русландферштєєн
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10.01.2022 20:50 Відповісти
там просто коалиция...лебедь,рак и щука
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10.01.2022 21:34 Відповісти
Ехал грека на "Трабанте", видит грека в реке щуку,
кинул ей кусок "Трабанта" и был послан накуй вмиг.
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10.01.2022 22:01 Відповісти
зато при аварии хорошо...удар-и ты уже в багги
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10.01.2022 22:07 Відповісти
Німеччина виражає ,як завжди, глибоку стурбованість та занепокоєння.
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10.01.2022 20:37 Відповісти
А неплохо бы американцам намекнуть на прекращение военной поддержки Германии. Бундесвер ограничен в своих военных возможностях, может быть у кого-нибудь из немецких чиновников включится инстинкт самосохранения, когда риск восстановления Берлинской стены станет не только теоретическим.
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10.01.2022 20:42 Відповісти
Трамп это делал . "Если вы платите росии за газ , то почему американцы дожны платить за вашу оборону ?" На него вылили ушаты грязи . Дескать саюзников обижает .
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10.01.2022 21:30 Відповісти
Це ж було зрозуміло ще 8 років тому. Не думав, що німці такі недалекоглядні і тупуваті. Хоча шредеризація, видно, зайшла далеко.
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10.01.2022 20:46 Відповісти
Своим шантажом Россия только ускоряет переход на возобновляемые технологии в Европе. А для начала сменят поставщиков газа на нормальных.
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10.01.2022 21:20 Відповісти
Да пох всем на этот паток, пока газ стоит 1000 баксов. И волки-кацапы довольны, и самолюбие европейских овец не страдает.
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10.01.2022 21:21 Відповісти
знаєте, це нагадує "Збори на лікеро-горілчаному" Жванецького:
- Жаль... жаль, что мы так и не услышали начальника нашего транспортного цеха!
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10.01.2022 21:23 Відповісти
Количество труб, которые идут на Европу с Востока, в 1.5 раза превышает
потребляемый Европой объём. Есть поток - нет потока - Европе поххх.
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10.01.2022 21:24 Відповісти
и во столько же превышают обьемы добываемого рахой газа
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10.01.2022 21:37 Відповісти
Гм. Главное для ФРГ - продать трубы,и на шару стать крупнейшим газовым хабом Европы.
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10.01.2022 21:45 Відповісти
Немного истории, которую так любит фюрер.
Готовя войну с Польшей, подписав 23 августа 1939 года соглашение со Сталиным, Гитлер предявил полякам ультиматум из 14 пунктов, основой было недопущение преследования немцеговорящих, разрыв с Англией и Францией и прочая чепуха. Уверен был, что поляки не согласятся. МИД Польши екстренно поручил послу Липскому сгладить ситуацию. На аудиенции Гитлер прямо спросил, есть ли у него полномочия от правительства. Услышав нет, он прогнал посла а своим сказал, я не позволю, чтобы какая то свинья украла у меня победу. Англия, которая имела договор с Польшей, также прислала свои предостережения и прямо указала о будущей войне. Когда Геринг начал уверять, что не посмеют, Гитлер ответил, дорогой Геринг, англичане никогда не выбрасывают бумаги, которые подписали. А 3 сентября ему была обьявлена война. Гитлер был в прострации.- он чувствовал, что проиграл. А Путин достает поляков тем. что именно их политика несоглашательства и привела к возникновению второй мировой и ставит ее началом именно 3 сентября 1939года. А своих несогласных с итогами августовской недели 1939 года обещает сурово покарать в мордовских лагерях.
Прошло 80 лет, и опять все тоже. Ультиматум, русскоязычные, отказ от сотрудничества, гарантии безопасности для агрессора. И обязательное безальтернативное согласие, другого мнения не нужно. Но в 1939 там не было Америки, в 2014 году танцор и смехотун Обама также отказался от любого вида вмешательства в дела России. А сейчас Америка - сдерживающий фактор для Путина и обскакать ее он не может. Кредо - а вы готовы умирать за Нарву и забирайте свои вещи и уматывайте - не сработало. Более актуально - держите меня семеро.
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10.01.2022 21:26 Відповісти
Спроба?! Балалайня використовує газ,як зброю, з часу придбаня ПСГ у ЕС!
А де наслідки?
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10.01.2022 21:43 Відповісти
К кремлі балалайок нема - там тільки скрипочки.
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10.01.2022 21:58 Відповісти
сейчас манька-аблигацыя рускага миду пробудится и задвинет речь... но Бербок ее все-равно будет вздрачивать до упаду...
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11.01.2022 06:39 Відповісти
 
 