Спроби використовувати постачання газу як зброю повинні мати наслідки, – глава МЗС ФРН Бербок
Спроби використовувати газові постачання як спосіб тиску на країни, які його споживають, повинні мати наслідки.
Про це заявила в понеділок у Римі глава МЗС ФРН Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо енергетику використовують як зброю, то мають бути наслідки для всієї енергетичної інфраструктури, до якої належить "Північний потік 2", - сказала Бербок, виступаючи на заході у посольстві ФРН.
За її словами, саме це вона сказала раніше під час свого візиту до Вашингтону.
Бербок заявила, що "Північний потік 2" має "стратегічне значення" і що питання поділу постачальника газу та оператора газопроводу (анбандлінг) має бути прояснено повністю.
"Тому нині процес сертифікації "Північного потоку 2" припинено, тому що це одна й та сама компанія", - нагадала Бербок.
Будь ласка, зачекайте...
с другой, что ваньки-встаньки пойдут на них войной и опять отымеют за непослушание!
немчуре прийдется как-то начать разбираться в собственных страхах!
хотя бы с учётом того, что в фрг, за последние годы, переехало очень много украинцев, а те знают, как ваньке-встаньке открутить фитиль
распад и неуважение
"Встреча прошла потрясающе", - заявил известный российский тележурналист
И это не может не радовать !
Респект и удачи , Анналена !
Тут нужно ПОЛНОЕ закрытие этого "потока"
Тем более , что СП-1 работает уже несколько лет.
А значит - нехер на него и рассчитывать !
Проще и правильней - запретить на всегда !
На своей странице в социальной сети Twitter посол отметил, что власти Германии несут аналогичную Израилю историческую ответственность перед Украиной.
При этом власти Германии выступили с ответным заявлением и сообщили, что официальный Берлин уже помогает Украине в военной сфере и не собирается вносить изменения в собственную политику, отмечает информационное агентство Укринформ.
кинул ей кусок "Трабанта" и был послан накуй вмиг.
- Жаль... жаль, что мы так и не услышали начальника нашего транспортного цеха!
потребляемый Европой объём. Есть поток - нет потока - Европе поххх.
Готовя войну с Польшей, подписав 23 августа 1939 года соглашение со Сталиным, Гитлер предявил полякам ультиматум из 14 пунктов, основой было недопущение преследования немцеговорящих, разрыв с Англией и Францией и прочая чепуха. Уверен был, что поляки не согласятся. МИД Польши екстренно поручил послу Липскому сгладить ситуацию. На аудиенции Гитлер прямо спросил, есть ли у него полномочия от правительства. Услышав нет, он прогнал посла а своим сказал, я не позволю, чтобы какая то свинья украла у меня победу. Англия, которая имела договор с Польшей, также прислала свои предостережения и прямо указала о будущей войне. Когда Геринг начал уверять, что не посмеют, Гитлер ответил, дорогой Геринг, англичане никогда не выбрасывают бумаги, которые подписали. А 3 сентября ему была обьявлена война. Гитлер был в прострации.- он чувствовал, что проиграл. А Путин достает поляков тем. что именно их политика несоглашательства и привела к возникновению второй мировой и ставит ее началом именно 3 сентября 1939года. А своих несогласных с итогами августовской недели 1939 года обещает сурово покарать в мордовских лагерях.
Прошло 80 лет, и опять все тоже. Ультиматум, русскоязычные, отказ от сотрудничества, гарантии безопасности для агрессора. И обязательное безальтернативное согласие, другого мнения не нужно. Но в 1939 там не было Америки, в 2014 году танцор и смехотун Обама также отказался от любого вида вмешательства в дела России. А сейчас Америка - сдерживающий фактор для Путина и обскакать ее он не может. Кредо - а вы готовы умирать за Нарву и забирайте свои вещи и уматывайте - не сработало. Более актуально - держите меня семеро.
А де наслідки?