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вибори (6593) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)

Вибори, що проводились у 2021 році – це великий крок назад і це схоже на часи Януковича, - Айвазовська

Вибори, що проводились у 2021 році – це великий крок назад і це схоже на часи Януковича, - Айвазовська

Вибори, які поводились в Україні минулого року, стали кроком назад щодо чистоти та демократичності їх проведення, вважає Голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Хоча на місцевих виборах, які завжди проходять складніше, бо їх дуже багато одночасно, території маленька, а конкуренти живуть поряд, і рівень чорного піару аж зашкалює, але навіть порівняно з ними вибори у березні і жовтні 2021 - як величезний крок назад", - зазначила Айвазовська.

Вона нагадала, що вже майже минув майже рік з моменту виборів у 87 окрузі (де змагались Василь Вірастюк та Олександр Шевченко, – ред.), але досі не розслідувано, чи були відразу внесені неправдиві відомості в протокол, чи були бюлетені викрадені.

Читайте: Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська

Найбільшою проблемою останніх виборів, на думку експертки стало фальшування протоколів.

Як приклад вона навела ситуацію в Харкові, коли кандидату Ігорю Терехову, який і так вже перемагав – хоч в першому турі, хоч в другому – були перекинуті голоси, щоб не проводити другий тур (ОПОРА вимагала перерахунку голосів, але суд їй відмовив).

"Практика фальшування протоколів не повинна мати хоч якогось порогу лояльності. Якщо протокол сфальшовано, то неважливо, скільки голосів вкрадено – 70, 6 чи 15. Останній випадок, коли таке відбулось, це був 2015 рік, це була обласна територіальна виборча комісія на виборах до Черкаської обласної ради. .. Там був замах на злочин. До цього повноцінно фальшування протоколів відбувалось у 2012 році, і в цьому плані 2021 на нього дуже схожий", - зауважила експертка.

Також читайте: "ОПОРА" просить не визнавати Терехова переможцем виборів мера Харкова через фальсифікації

Другим небезпечним моментом Айвазовська назвала підкуп. Третім – застосування кандидатами адміністративного і бюджетного ресурсу.

Із повною версією інтерв'ю Ольги Айвазовської можна ознайомитись за посиланням.

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Топ коментарі
+16
дайте им еще сто лет
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10.01.2022 21:43
+8
це не крок назад , а назад в 2004 рік !
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10.01.2022 21:51
+6
ти не знав , що Вася вареник став депутатом ?
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10.01.2022 21:50
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дайте им еще сто лет
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10.01.2022 21:43 Відповісти
які були вибори в 2021 році ? президента чи парламента ? може я в іншій Україні живу ? агов
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10.01.2022 21:46 Відповісти
ти не знав , що Вася вареник став депутатом ?
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10.01.2022 21:50 Відповісти
так вибрали знову, аж трьох уродів!
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10.01.2022 21:59 Відповісти
це не крок назад , а назад в 2004 рік !
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10.01.2022 21:51 Відповісти
Коло замикається, але палатки, сцени вже не актуально, тільки Українська хунта, з бидлячою владаю по іншому не можна
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10.01.2022 21:52 Відповісти
Янукович плохо кончил а мог кончить и ещё хуже а народ-то сейчас злой-призлой ,хреновенько народ живёт а ему всё брешут и брешут ...как-бы панове ,чего не вышло ...
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10.01.2022 21:54 Відповісти
заборонити мажоритарку в містах!
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10.01.2022 21:55 Відповісти
І це є найбільша небезпека для демократії. Якщо президент не може забезпечити чесні вибори, то має подавати у відставку і чесно признатися, що він не може гарантувати конституційні права громадян.
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10.01.2022 22:01 Відповісти
Порошено 7-й Президент України! Геть зебилів!
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10.01.2022 22:28 Відповісти
Надеюсь, это - сарказм?
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11.01.2022 00:00 Відповісти
зебіл, тебе коли востаннє деактивували? І нагадай попередній свій логін
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11.01.2022 01:11 Відповісти
А ти кого предлагаешь, очередную куклу олигархов?
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11.01.2022 08:06 Відповісти
"Опора" сравнивает 2021г с временами Януковича ? Дальше можно не читать , явная "джинса".
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10.01.2022 22:33 Відповісти
тоді нагадай коли ще СБУ вилучало бюлетені ?
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10.01.2022 22:38 Відповісти
Как минимум уровень IQ нынешнего гидранта ближе к уровню Януковича, это и времена роднит.
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11.01.2022 05:52 Відповісти
Ви всьо врьотє порохрботи праклятиє! Наєлся Рашена а патом бузит вон оно как. Сяйво не ясна та?
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10.01.2022 23:08 Відповісти
Не пойман -не вор.Языком чесать,не мешки ворочать.Есть Судебные решения,поэтому жалуйтесь в ООН.
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10.01.2022 23:51 Відповісти
Дважды несидевший тоже так говорил.
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11.01.2022 04:59 Відповісти
питання ще і в повній недовірі владі Зеленського. (на сьогодні 66% українців не довіряють Зеленському)
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11.01.2022 08:57 Відповісти
Це нагадує електронний перепис населення, що збирався проводити Зеленський на початку каденції. Без усякого перепису Дубілет намалював цифру 38 млн от і весь перепис.
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11.01.2022 09:03 Відповісти
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11.01.2022 09:05 Відповісти
 
 