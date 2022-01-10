Україна планує запустити вісім супутників на орбіту до 2025 року, - голова Держкосмосу Тафтай

Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма на 2021-2025 роки передбачає виведення на орбіту 8 українських супутників.

Про це повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У програмі є три магістральні напрями – створення космічних систем спостереження Землі та потужної ракетної техніки, впровадження новітніх космічних технологій на ринку послуг та масштабний R&D. Конкретніше: вісім українських супутників на орбіті – один апарат середньої просторової розрізненості, шість апаратів – високої (1 метр) та один – надвисокої (0,5 метра)", – сказав керівник ДКАУ.

За його словами, передбачається також створення ракетно-космічних комплексів важкого класу (Зеніт-7Н), ракети-носія середнього ("Циклон-4М") та легкого ("Циклон 1") класів, розробка комплексу надлегкого класу.

Крім того, у межах реалізації програми планується серійне виготовлення складових ракет-носіїв "Антарес" та "Вега", створення космічних систем моніторингу навколоземного космічного простору, апаратів для дослідження іоносфери та атмосферного аерозолю, новітніх приладів для участі у міжнародних проєктах спільно з NASA та Європейським космічним агентством. Передбачається також розгортання командно-вимірювальної станції телеметричної інформації на антарктичній станції "Академік Вернадський".

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Тафтай зауважив, що заплановано також створення Місячного модуля, проєктування та розроблення засобів, систем і приладів для перспективної Місячної місії в межах міжнародного проєкту "Артеміда".