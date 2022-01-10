Україна планує запустити вісім супутників на орбіту до 2025 року, - голова Держкосмосу Тафтай
Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма на 2021-2025 роки передбачає виведення на орбіту 8 українських супутників.
Про це повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У програмі є три магістральні напрями – створення космічних систем спостереження Землі та потужної ракетної техніки, впровадження новітніх космічних технологій на ринку послуг та масштабний R&D. Конкретніше: вісім українських супутників на орбіті – один апарат середньої просторової розрізненості, шість апаратів – високої (1 метр) та один – надвисокої (0,5 метра)", – сказав керівник ДКАУ.
За його словами, передбачається також створення ракетно-космічних комплексів важкого класу (Зеніт-7Н), ракети-носія середнього ("Циклон-4М") та легкого ("Циклон 1") класів, розробка комплексу надлегкого класу.
Крім того, у межах реалізації програми планується серійне виготовлення складових ракет-носіїв "Антарес" та "Вега", створення космічних систем моніторингу навколоземного космічного простору, апаратів для дослідження іоносфери та атмосферного аерозолю, новітніх приладів для участі у міжнародних проєктах спільно з NASA та Європейським космічним агентством. Передбачається також розгортання командно-вимірювальної станції телеметричної інформації на антарктичній станції "Академік Вернадський".
Тафтай зауважив, що заплановано також створення Місячного модуля, проєктування та розроблення засобів, систем і приладів для перспективної Місячної місії в межах міжнародного проєкту "Артеміда".
Будь ласка, зачекайте...
Укро-Голливуд и ДиснейЗЕленд жеж как-то уживаются с космодромами и аэродромами (по 2-3 в каждой области) и миллиардом деревьев...или как скумбрия по 8 с мясом по 50 ))) и 400 баксами у учителей)))
Туфтай?
🤣🤣🤣
Звичайно, вірю!
У Голобородько должны же быть соратники, как Робин у Бэмена!