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Україна планує запустити вісім супутників на орбіту до 2025 року, - голова Держкосмосу Тафтай

Україна планує запустити вісім супутників на орбіту до 2025 року, - голова Держкосмосу Тафтай

Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма на 2021-2025 роки передбачає виведення на орбіту 8 українських супутників.

Про це повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У програмі є три магістральні напрями – створення космічних систем спостереження Землі та потужної ракетної техніки, впровадження новітніх космічних технологій на ринку послуг та масштабний R&D. Конкретніше: вісім українських супутників на орбіті – один апарат середньої просторової розрізненості, шість апаратів – високої (1 метр) та один – надвисокої (0,5 метра)", – сказав керівник ДКАУ.

За його словами, передбачається також створення ракетно-космічних комплексів важкого класу (Зеніт-7Н), ракети-носія середнього ("Циклон-4М") та легкого ("Циклон 1") класів, розробка комплексу надлегкого класу.

Крім того, у межах реалізації програми планується серійне виготовлення складових ракет-носіїв "Антарес" та "Вега", створення космічних систем моніторингу навколоземного космічного простору, апаратів для дослідження іоносфери та атмосферного аерозолю, новітніх приладів для участі у міжнародних проєктах спільно з NASA та Європейським космічним агентством. Передбачається також розгортання командно-вимірювальної станції телеметричної інформації на антарктичній станції "Академік Вернадський".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український супутник "Січ-2-30" запустять з мису Канаверал 10 січня 2022 року, - Тафтай. ФОТОрепортаж

Тафтай зауважив, що заплановано також створення Місячного модуля, проєктування та розроблення засобів, систем і приладів для перспективної Місячної місії в межах міжнародного проєкту "Артеміда".

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Топ коментарі
+29
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10.01.2022 21:58
+22
выдачу продуктовых карточек отслеживать будут?
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10.01.2022 22:04
+13
Интересно как зешобло пытается объеденить продуктовые карточки с запуском 8 спутников ?
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10.01.2022 22:19
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Та да ,то ли осёл сдохнет то ли падишах ...
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10.01.2022 21:55 Відповісти
Так его поставили чтобы ишаку в уши лить,…
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10.01.2022 22:30 Відповісти
краще пару бойових супутників .
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10.01.2022 21:57 Відповісти
все восемь будут боевыми - будут бамбить клавишами от пианин по всем врага
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10.01.2022 23:02 Відповісти
Очень смешно ) Разрабатывать такую технологию кто будет? Кто будет содержать сотни инженеров разработчиков и где их взять? А ракету где взять для запуска и вы видели сколько это денег и сколько другого более полезного на эти деньги можно сделать. Многие уже уехали к Маску, которые что то знали и там работают. Тут обычного газа предприятия в стране по конским ценам не могут купить и закрываются, то какой космос? Экономику нужно развивать, бизнес строить, заводы, фабрики и потом с налогов уже будет и космос и другие траты. Ланос электрический свой не могут помочь сделать, а заводы закрывают. Но люди у нас нормальные, у нас нет возможностей, свое тяжело что то открыть, а инвесторы не хотят приходить, что бы потом их бизнес не отжали, примеров хватает и об этом знают. Не возможна наука в нищей стране, это в книгах написано многих, на науку нужны деньги и люди, нужны инженеры, а не аферисты и пилильщики налогов с картинками. Делаем тротуары, а трубы и кабели под ними гнилые, их же не видно и плевать. Жаль ...
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10.01.2022 23:14 Відповісти
в нас є гроші на все де можно мати відкат . нормальні люди голосують за нормальну владу ! якщо ні чого не робити то й не буде! що зараз важливіше гарні тротуари чи виграти війну ?
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11.01.2022 00:07 Відповісти
У нас нет выбора, и никогда не было, выбор всегда "лучшее из плохого", а лучшее из плохого не всегда хорошее, что и доказано за все время независимости. Вам предлагают кандидатов из тех то есть, "хавай что дают", и они все на подбор, чтобы люди сделали заранее нужный выбор. Кто "нормальна влада" и где её взять? Всё на кумовстве и реально знающих не пускают во власть. По закону судьей может стать помощник судьи, а судья сам себе назначает помощника - круг замкнулся. Так же и в других сферах. Работаю в энергетике и на руководящие должности никогда левых не пустят, там только для своих деток места, а знают детки энергетику или нет, то это уже не интересует никого. В депутаты и другие руководящие должности еще более жесткий контроль. Как говорил один депутат, если я пущу других, то куда я своих детей буду пристраивать, им тоже место нужно.
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11.01.2022 13:48 Відповісти
Если нет денег на банальные тротуары, то оружие это на порядки дороже траты, содержание армии это очень дорого. А для хорошей армии нужны деньги, а деньги нужна - работающая экономика. Экономика платит налоги, на налоги содержится армия. У нас предприятия закрываться от цен на энергоносители (некоторые временно до весны, некоторые навсегда), не будут платить налоги, на что содержать армию. Голодная армия без бензина, техники и вооружения не боеспособна, особенно если с другой стороны всё ок, это не секрет. Наймите себе личную охрану и поймет что такое армия и сколько на это нужно денег. Вы лично собираетесь выигрывать войну или по кнопкам стучать только, как и многие, нужно выиграть другие пускай умирают, а я буду дома. Если начнется, то вытащат из домов всех, и кривых и слепых и с веткой пойдете воевать, если не будет оружия, как было во вторую, упал спереди, взял его оружие и дальше. Война это страшно, но диванные вояки кнопками легко воячат.
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11.01.2022 14:05 Відповісти
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10.01.2022 21:58 Відповісти
выдачу продуктовых карточек отслеживать будут?
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10.01.2022 22:04 Відповісти
Будут разбрасывать эти карточки по всему миру. Над Украиной продуктовые, над рабссеей отчеты о выполненной работе, над остальным миром билеты на Квартал и в кино на Сватов.
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10.01.2022 22:21 Відповісти
Лучше набейте их радиоактивными отходами с Чернобыльской АЭС и запустите по параше.
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10.01.2022 22:11 Відповісти
Ну да, 30 лет ничего а потом за 3 года прям столько планов, правда все на бумаге.)
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10.01.2022 22:14 Відповісти
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10.01.2022 22:18 Відповісти
Единственно, что из этого выполнено- это по 1000 грн вакцинированным)
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10.01.2022 22:28 Відповісти
Красивая коллекция, но далеко НЕ ПОЛНАЯ. Можно добавить: 1) "10млн. тестов ПЛР из Китая к 22.03.20г." Реально привезли 50 тысяч или ПОЛПРОЦЕНТА - реальный рекорд для Гиннесса по масштабам през-вранья; 2) полная вакцинация 70% взросл. в Украине до 31.12.21г (НАЦПЛАН ВАКЦИНАЦИИ), т.е., 24млн*2=48млн.прививок (сделано меньше 29млн., при этом Ляшко у них - "успешный министр"); 3) ЗЕЛЯ (лично): "(Взяточник) ЮРЧЕНКО ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ СИДЕТЬ"; 4) ЗЕЛЯ (лично): "Мы построим в Украине десятки тысяч новых мостов" (оказалось, что в планах ВЕЛ/КРАД-ЦТВА - не постройка, а всего лишь "обновление 1,4тыс. старых мостов", реально сделают ещё меньше)...
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10.01.2022 22:46 Відповісти
Чого тільки не планується під колумбійським порошком)
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10.01.2022 22:17 Відповісти
Це якось допоможе уникнути хлібних та інших продовольчих карток імені Зєлєнского?
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10.01.2022 22:18 Відповісти
Интересно как зешобло пытается объеденить продуктовые карточки с запуском 8 спутников ?
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10.01.2022 22:19 Відповісти
никак ))) главное прокукарекать - а там хоть не рассветай...
Укро-Голливуд и ДиснейЗЕленд жеж как-то уживаются с космодромами и аэродромами (по 2-3 в каждой области) и миллиардом деревьев...или как скумбрия по 8 с мясом по 50 ))) и 400 баксами у учителей)))
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10.01.2022 22:23 Відповісти
Это ужасное ощущение когда в родном доме запраляют сумасшедшие .
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10.01.2022 22:28 Відповісти
Как мы вас понимаем..(
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10.01.2022 22:44 Відповісти
4000 баксов)
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10.01.2022 22:29 Відповісти
точно...точно!!!! ))))
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10.01.2022 22:41 Відповісти
Не обижайте учителей! У них зеленые зарплаты не по 400, а 4000 долларов.
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10.01.2022 22:47 Відповісти
да-да! то я ошиблось ))))) канешна - 4000...!!! (шо мне жалко шоли?))))
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10.01.2022 22:52 Відповісти
Научный прогресс не остановить.
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10.01.2022 22:26 Відповісти
Давай за твой счет? Мы корабли и спутники запустим, деревья высадим , войну выиграем, а тебе продуктовую карточку ?
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10.01.2022 22:31 Відповісти
Очень просто: скумбрия по 8, 8 продуктов в продовольственной карточке, 8 выполненных предвыборных обещаний зеледента. А три раза по восемь это 24, а 2+4=6. Это и есть магическая цифра зеледента.
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10.01.2022 22:31 Відповісти
Какие нах 8 спутников? Січ 2 запустили? Нет..и планируют запустить , я так понял Фальконом по программе СпейсХ - "собирайтесь до кучи, на орбиту дофигачу, там высыплю и дальше разбирайтесь". Программа интересная и позволяет дешево выводить свой спутник- только это же для поделок из школ, университетов, стартапов..Представляю, что у нас там за спутник( нет, даже не представляю))
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10.01.2022 22:26 Відповісти
******** Алєксандрич вже запустив: міжнародну політику, економіку, медицину, оборону, залишилось супутники запустити...
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10.01.2022 22:29 Відповісти
Це вже навіть не смішно 🙄
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10.01.2022 22:32 Відповісти
Хто це сказав?
Туфтай?
🤣🤣🤣
Звичайно, вірю!
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10.01.2022 22:33 Відповісти
Подождите, мы ещё миллиард деревьев не посадили!
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10.01.2022 22:43 Відповісти
внедрение новейших космических технологий на рынке услуг и масштабный R&D. .... Это он у рогозина брал уроки по распилу бюджета?
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10.01.2022 22:46 Відповісти
А может штук 30 хоть Байрактаров запустим полетать вдоль границы своей туда сюда? Для настроения хорошего.
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10.01.2022 22:48 Відповісти
отслеживать нерест и миграцию скумбрии
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10.01.2022 22:52 Відповісти
А оце вже буде вмєшатєльством в її лічну жизнь!
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10.01.2022 23:09 Відповісти
ну, Маск запустил 100+ за год. с системами доставки. а тут похоже забашляют чтобы закинуть. да и спутники наверное купят, правда втридорога + откаты, потому что (единственный?) отечественный спутник и тот у кацапов какого-то хрена валяется.
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10.01.2022 23:08 Відповісти
Вся зеленая шантрапа берёт пример с главклоуна. Тот АБСОЛЮТНО не фильтрует того, что исторгает из рта, значит, и остальным можно. Главное, чтобы цифры были посолиднее: ТЫСЯЧИ, МИЛЛИОНЫ, МИЛЛИАРДЫ чего-то там... Они сами не помнят, что, когда и кому они обещали, выполнять всё это никто из них не собирается... Цена зеленого слова = ПОЛНЫЙ НОЛЬ... Одним словом: п-ллллы...
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10.01.2022 23:24 Відповісти
Напомнило анекдот: Новости по телеку: -Завтра ожидается конец света, а так же прогноз погоды не послезавтра.
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11.01.2022 01:56 Відповісти
по вене он се их запустит..
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11.01.2022 03:24 Відповісти
что и куда запустят? в небо? благодаря разведке и Отто фон Брауну союз стал кацмической державой... а нам на уши лапшу вешают о кацмическом величии... что с этого имеет нищий украинский народ? нифига...
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11.01.2022 06:36 Відповісти
Ага.. Сразу, как только миллиард деревьев прорастут..
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11.01.2022 08:14 Відповісти
Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что в ближайшие годы страна намерена построить собственный космодром
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11.01.2022 08:58 Відповісти
А чем вы недовольны?
У Голобородько должны же быть соратники, как Робин у Бэмена!
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11.01.2022 10:55 Відповісти
 
 