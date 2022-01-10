11% громадян кажуть, що знайомі з практикою продажу голосів на виборах і це критично для результатів при дистанційному голосуванні, – Айвазовська

Голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська вважає, що Україна не готова до системи електронних виборів через високий відсоток підкупу виборців.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Електронне голосування на технічному рівні можна реалізовувати будь-коли, а от на політичному - лише тоді, коли до держави і до розпорядника цифрових даних є цілковита довіра суспільства. Тоді цей процес є абсолютно захищеним, як з внутрішньої, так і з міжнародної точки зору. Коли ті, хто володіє реєстрами і даними, є абсолютно підзвітними перед суспільством і їм довіряють на 100%. І що органи ворожої пропаганди не накрутять людей так, що вони вийдуть на вулиці з криками, що у нас вкрали вибори", - наголосила Айвазовська.

"Тому що, коли ви не знаєте з чого і як зроблена ця ковбаса, ви її не повинні їсти. Коли ви не розумієте, як зійшлись ці результати виборів, ви не можете їм довіряти. Дистанційне голосування проблемне не лише з технічної точки зору, але й політичної, бо голосування в безпечному контрольованому просторі – це інше, ніж вдома.

Коли в нас є підкуп виборців як явище. Коли в нас є адміністративний ресурс як явище. Коли в нас 11% виборців кажуть, що мали практику або знають про купівлю голосів. А 11% при явці в 50%, якщо вони будуть мобілізовані, це 22% - це критична кількість для переваги. І допускати в таких умовах дистанційне голосування, де люди можуть просто прийти в якесь приміщення і при свідках за 500 гривень (саме таку суму озвучували респонденти, тобто голос в Україні коштує 500 гривень) проголосувати, як їм скажуть – це просто стріляти собі в ногу", - застерегла голова правління ОПОРИ.

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"Там, де немає виборів, їх немає в жодній формі. В Російській Федерації це не має жодного значення – електронне голосування чи ні. В Україні, де є вибори, це має колосальний вплив, наскільки країна живе в безпечному просторі і чи приймають результат ті, хто програв. А вони приймуть результат, тільки якщо вони бачитимуть, з чого складаються ці дані", - переконана Айвазовська.

Із повною версією інтерв'ю Ольги Айвазовської можна ознайомитись за посиланням.