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Пентагон (1380) росія (63589) США (21006) Кірбі (522)

Пентагон не бачить ознак послаблення концентрації сил РФ поблизу України

Пентагон не бачить ознак послаблення концентрації сил РФ поблизу України

Американські військові не помітили суттєвих змін чисельності російського угруповання поблизу України.

Про це заявив у понеділок представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не бачили суттєвих змін у тому, що стосується військ поблизу кордону з Україною", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

"Не видно скорочення угруповання. Там все ще залишається суттєве угруповання - на схід, північ і навіть на південь від України", - додав Кірбі.

Читайте: Між Росією та Україною може бути збройний конфлікт, - Боррель

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Топ коментарі
+18
Где президент Украины?
Почему от него ни слова о возможной атаке ядерного государства?
Почему только селфи с лыжной горки?
Какой ******* за "это" проголосовал??
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10.01.2022 22:15
+17
Погано що в смереку не вхерачився з розгону тупою макітрою. Скільки пользи приніс би Україні...
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10.01.2022 22:27
+14
Он устал от войны.
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10.01.2022 22:18
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Где президент Украины?
Почему от него ни слова о возможной атаке ядерного государства?
Почему только селфи с лыжной горки?
Какой ******* за "это" проголосовал??
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10.01.2022 22:15 Відповісти
Он устал от войны.
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10.01.2022 22:18 Відповісти
президент васхищается сваей техникой горнага спуска на сноуборде ...
ана становицца - атточенной
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10.01.2022 22:20 Відповісти
Погано що в смереку не вхерачився з розгону тупою макітрою. Скільки пользи приніс би Україні...
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10.01.2022 22:27 Відповісти
Ооооой Смереко.... Чарівна моя Смерееекоооо.... Чож ти так ростеш далеко.....
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10.01.2022 23:06 Відповісти
А на хер він тобі потрібний? Лежити десь обдовбаний і обоссанний. Пора взагалі скасовувати інститут президентства. Без них стабільніше
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10.01.2022 22:20 Відповісти
Пусть отдохнёт перед капитуляцией. Ведь это тоже гражданам может не понравится.
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10.01.2022 22:30 Відповісти
У нас и сейчас парламентско-президентская республика. Ну и что? Мудрый нарид привел к власти монобольшинство монобыдла имени папы Бени. Осталось еще дать всю власть всяким Дубинским, Бужанским, Тищенкам, Трухановым, Безуглым, Брагарам и прочей швали.
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10.01.2022 22:30 Відповісти
з досвіду - президенти вже кілька разів Україну в лайно засовували, а ВР із цього лайна витягувала. Знову ж - якщо ВР призначатиме в головні прем'єр-міністра, то явний клоун і наркоман все ж таки не пройде
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10.01.2022 22:38 Відповісти
Все зависит от рядовых избирателей и никакая система руководства государством не сможет нивелировать дебилизм рядовых избирателей.
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10.01.2022 22:44 Відповісти
Може..

призначення парламентом це і є якийсь фільтр від прямого божевілля мудрого та простого народу
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10.01.2022 22:48 Відповісти
Ну и кого же выбрало бы монобольшинство Президентом?
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10.01.2022 22:49 Відповісти
моно-більшість заїхала на спині карлика-президента
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10.01.2022 22:52 Відповісти
Монобольшинство заехала на нарративах ФСБешного "лишь бы не Порох, потому что он развязал войну на Донбассе". И получили зебиратели и войну, и цены, и коммуналку, и прямое управление бункерфюрером Украиной через своего агента Дерьмака.
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10.01.2022 23:05 Відповісти
так ты же нофыелитца и голосовал...!
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10.01.2022 22:50 Відповісти
Т.е. самокатчик или Азиров были самое оно для Украины? Может лучше научиться выбирать головой, а не задницей?
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10.01.2022 22:47 Відповісти
Азірова призначив карний злочинець Яник, а того у свою чергу Ющенко
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10.01.2022 22:50 Відповісти
Верховная рада, которую избрал "мудрый нарид".
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10.01.2022 23:27 Відповісти
зайди в фейсбук в групи зе і запитай !
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10.01.2022 22:41 Відповісти
Зато Зеля все видит и забил на подготовку. Устало оно, нужно было хорошо оттянуться на отдыхе.
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10.01.2022 22:16 Відповісти
С Буковеля ближе к польской границе если чо вдруг
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10.01.2022 22:20 Відповісти
Буковель вообще интересное место. Некоторые едут в Буковель, а оказываются в Омане. Фэномэн.
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10.01.2022 22:26 Відповісти
Телепортируются !
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10.01.2022 22:31 Відповісти
телепорт пакет білого порошку ?
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10.01.2022 22:44 Відповісти
Раньше я думал что нужно давать п***ды чтобы враг убежал, а вы его чаем и пряниками прикармливаете за одним столом
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10.01.2022 22:19 Відповісти
Не бачете? Пошліть Бубочку в разведку. Зловіть його на просторах Тихого океану, одіньте на нього маскхалат, ніж в зуби, зімні кальсони і хай повзе. Хай отрабатує гроші, су**а...
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10.01.2022 22:24 Відповісти
А как можно умидеь ослабление если и никакой концентрации и не было, 5 лет назад тоже говорили про 90 тыс у границы и сейчас таже цифра. Все высосано из пальца.
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10.01.2022 22:54 Відповісти
и не увидите... ***** словил кайф пугая Европу... он чувствует прилив силы в своем хереющем от ботоксного передоза тельце от возможности держать кого-то в напряге и неизвестности...
и проверенное веками :
перевес в огневой мощи - всегда убедительный аргумент в любых переговорах о мире ...
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10.01.2022 22:57 Відповісти
Зе старается подольше оставаться на заграничных курортах. Надеется, что в момент начала боевых действий будет где-нибудь на верблюде или на слоне ехать. Так и поедет дальше, не оборачиваясь на Украину.
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10.01.2022 22:59 Відповісти
Я их тоже не заметила, можно мне в Пентагоне работать!? Я могу помочь еще и глаза открыть кое-кому, кое в чем...
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10.01.2022 23:04 Відповісти
 
 