Пентагон не бачить ознак послаблення концентрації сил РФ поблизу України
Американські військові не помітили суттєвих змін чисельності російського угруповання поблизу України.
Про це заявив у понеділок представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми не бачили суттєвих змін у тому, що стосується військ поблизу кордону з Україною", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.
"Не видно скорочення угруповання. Там все ще залишається суттєве угруповання - на схід, північ і навіть на південь від України", - додав Кірбі.
Топ коментарі
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+14 Папєрєднік
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