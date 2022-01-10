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вибори (6593) Донбас (22348) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101) Формула Штайнмаєра (323)

Формула Штайнмаєра втратила актуальність, бо Росія створила нові ризики видачею паспортів на окупованих територіях, - Айвазовська

Формула Штайнмаєра втратила актуальність, бо Росія створила нові ризики видачею паспортів на окупованих територіях, - Айвазовська

Формула Штайнмаєра вже втратила актуальність і світовим лідерам треба шукати інші способи реагування на дії, що вчиняє Росія на українських територіях.

Таку думку висловила в інтерв’ю Цензор.НЕТ  голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, яка представляла Україну в мінській контактній групі.

"Проблема з формулою Штайнмаєра в тому, що ми можемо зараз піднімати якісь середньовічні угоди, будапештський меморандум, але всі вам скажуть, що час пішов. Те саме сталося і з Мінськими угодами і формулою Штайнмаєра. Ситуація і безпекова і економічна на окупованих територіях стала іншою, і ми не можемо застосовувати рамки домовленостей, які були на початку - у 2014-2015", вважає Айвазовська.

Айвазовська нагадала, що за останні роки відбулось залучення громадян України з подвійним громадянством до політичних і виборчих процесів у Російській Федерації – як в ролі кандидатів, так і виборців.

"Якщо вірити російській статистиці, зараз понад 600 тисяч осіб змінили громадянство і отримали паспорти РФ. Відповідно до змін в Конституцію РФ, які були проведені влітку 2020 на референдумі з онлайн голосуванням (до якого є великі питання довіри, як і до всього, що робить Росія), РФ має право захищати своїх громадян на будь-якій території", - зауважила експертка.

Читайте: Вибори, що проводились у 2021 році – це великий крок назад і це схоже на часи Януковича, - Айвазовська

"Тобто мова про те, що російська держава отримала не лише право, а й обов’язок захищати своїх громадян на будь-якій території, зокрема і в мілітарний спосіб. Зараз не говоримо про Крим, бо це окрема історія з іншим забарвленням, бо відбулась порушення міжнародного права в частині зміни етнополітичного ландшафту населення за рахунок масового переселення з території Росії до Криму. І зараз вам ніхто не дасть точних даних, але навіть з огляду на українські дані, це десь пів мільйона громадян, що є дуже великим числом громадян Росії, які просто приїхали і поселились на території Криму", - зазначила Айвазовська.

"Тому формула Штайнмаєра – це про 2016, мінські угоди – це про 2014-2015 рік, а ми живемо вже в іншій реальності. І з нашими партнерами треба говорити про те, як реагувати на нові реальні факти, які відбулись з вини Росії на території України", - наголосила керівник ОПОРИ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 11% громадян кажуть, що знайомі з практикою продажу голосів на виборах і це критично для результатів при дистанційному голосуванні, – Айвазовська

Із повною версією інтерв'ю Ольги Айвазовської можна ознайомитись за посиланням.

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Топ коментарі
+5
Сто баллов , Айвазовская !!!
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10.01.2022 23:58
+4
Єта Айвазовська розумна тітонька.
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10.01.2022 23:28
+2
штанмайэр был хорошый дядька-
штанмайэр хформулы писал
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10.01.2022 23:31
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А Айвазовська читала про https://tribun.com.ua/88064 план визнання кремлем ордло в межах усього Донбасу ?
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10.01.2022 23:22 Відповісти
що означає на практиці висновок: зедебільна влада прислуги уродів ЄрЗе повністю провалила міжнародну дипломатичну складову деокупації Донбасу.
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11.01.2022 00:50 Відповісти
Єта Айвазовська розумна тітонька.
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10.01.2022 23:28 Відповісти
штанмайэр был хорошый дядька-
штанмайэр хформулы писал
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10.01.2022 23:31 Відповісти
Ну в целом верно. По логике---закон обратной силы не имеет. Совсем иная конфигурация сложилась. Хотя и тупиковость другая лезет. Это кино вино и домино надолго нам.
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10.01.2022 23:43 Відповісти
это потому что у вас "линия разграничения в голове". а если поставить минные поля и стрелять на любой шорох, то проблемы нет
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10.01.2022 23:45 Відповісти
Та в конце концов пусть линия и будет у меня в голове---если кому охота конечно---только ведь у меня. Границы массово никто никогда не минировал, кабаны дикие и прочие контрабандисты за неделю всё угробят, та и мин много надо, ямок накопать тоже канитель. И снайперов кормить содержать, чтоб на каждый шорох шмаляли---дорого будет.
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11.01.2022 13:35 Відповісти
Сто баллов , Айвазовская !!!
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10.01.2022 23:58 Відповісти
Штайнмайер, как оказалось, обычный немецкий прохиндей на деньги Газпрома, подыгрывал рослее, но денег так и не заработал
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11.01.2022 00:44 Відповісти
"Формула Штанмайєєра", між іншим, оригінальна програма Штанмайєєра зразка 2016року деокупації окупованого Донбасу і повернення його під контроль центральної української влади (яку Німеччина надала для обговорення нормандській четвірці в переддень Берлінського самміту в січні 2016року) і ******* "формула" в трактовці ************, яку підписали Кучма на початку грудня 2019року, і видать, Зеля підписав в Парижі 09.12.19року - це дві великі різниці. З першою Порошенко в основному погоджувався, тільки вимагав прийняти очевидні принципові зміни в Мінський протокол деокупації (програма Штанмайєра - практично ідентична з ним, тільки уточнювалися окремі етапи): контроль над кордоном мав перейти до ДПС МВС України ще до початку виборчого процесу місцевих виборів на окупованому Донбасі. Касапський варіант нам і так знайомий: впихнути сепаратистів так, щоб вони управляли Україною, а на їх забаганки щоб не було жодного нашого впливу.

Але тут Айвазовська права: в такій редакції вона вже неприйнятна, і мінські протоколи мають бути скасовані.
От тільки зелене зедебільна влада прислуги уродів ЄрЗе на таке не здатна.
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11.01.2022 00:46 Відповісти
Треба роздати американські паспорти українцям і захищати своїх і ввести війська з ядерною зброєю. Проти москалів треба застосовувати їх методи. Буде сильне скиглення мордособак, але тільки так.
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11.01.2022 08:22 Відповісти
 
 