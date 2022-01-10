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Ідея Зеленського про подвійне громадянство може привести до проблем у оборонній та безпековій сфері, - Айвазовська

Ідея Зеленського про подвійне громадянство може привести до проблем у оборонній та безпековій сфері, - Айвазовська

Голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська вважає ризиковими ідеї президента Володимира Зеленського про множинне громадянство.

Таку думку висловила в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"По-перше, президент в частині подвійного громадянства намагається сподобатись західній діаспорі. Сама ідея не є поганою, але реалізація може бути небезпечною. Бо крім громадян країни-агресора всі інші мають право на подвійне громадянство, ми забуваємо, що країна-агресор має своїх партнерів, і вони навіть мають західні паспорти. Тому що пропагандою в Чехії, Великій Британії, Нідерландах займаються часто їхні громадяни, але за кошти росіян. Також є громадяни на пострадянських територіях, які формально навіть входять до ОДКБ", - нагадала експертка.

"Тому я не вітаю ідею подвійного громадянства без відповіді на питання, як не лише за формальних обставин уникнути проблем у оборонній та безпековій сфері після широкої практики видачі паспортів", - зазначила Айвазовська.

Вона також переконана, що громадяни мають бути пов’язані з державою і місцевим самоврядуванням, де вони проживають, щоб бути обраними.

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"Тобто вони мають в ній проживати. Інакше логіка цензів повністю нівелюється, і тоді треба змінювати ценз щодо участі у виборах у ролі кандидатів тощо. Це дуже складно і, як на мене, дуже ризиковано, бо вписавши норму про подвійне громадянство, крім країни-агресора, ми забуваємо, що така країна може бути не одна. І навіть, якщо вона здійснює свою агресію в інший спосіб – дипломатичний, політичний, економічний – тим не менш, недружні країни до нас присутні не лише в групі ОДКБ, які публічно підтримують", - застерегла Айвазовська.

Із повною версією інтерв'ю Ольги Айвазовської можна ознайомитись за посиланням.

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Топ коментарі
+27
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10.01.2022 23:43
+22
Кумедна.
Ідея Зеленського про подвійне громадянство НЕ може, А МАЄ привести до проблем у оборонній та безпековій сфері. Для того і протягується.
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10.01.2022 23:55
+13
до проблем у оборонній та безпековій сфері привела ідея 73% виборців про ватного клоуна на посаді президента і верховного головнокомандувача.
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10.01.2022 23:44
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Це не для тебе, тому що тупорилим не зрозуміти. Заспокойся. Можеш навіть бояришника випити.
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11.01.2022 00:20 Відповісти
отаке запитання якмога краще характеризує пересічного 73/43%зедебіла. Який тут сере по виданим йому подляковим методичкам. Який навіть не спромігся заглянути в оригінал статті на Цензорі за . Я вже не кажу про заслуги Ольги, як керівника ГО "Опора" у виборчих процсах, що відбуваються в Україні.
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11.01.2022 00:58 Відповісти
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10.01.2022 23:43 Відповісти
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11.01.2022 01:03 Відповісти
до проблем у оборонній та безпековій сфері привела ідея 73% виборців про ватного клоуна на посаді президента і верховного головнокомандувача.
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10.01.2022 23:44 Відповісти
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10.01.2022 23:48 Відповісти
Морда, к которой в очередь выстроились миллионы кирпичей!
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11.01.2022 03:32 Відповісти
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11.01.2022 06:19 Відповісти
"По-перше, президент в частині сподобатись західній діаспорі."

Откуда ты знаешь что оно хочет? В ж.пу ему заглядывала?
Оно Украину хочет под путена подпихнуть - а вы всё мечтаете что вам сподобаться хотят.
"умный нарид" ему и нафиг бы не впав...
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10.01.2022 23:52 Відповісти
оно лично ничего не хочет. оно на работе и играет роль.
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10.01.2022 23:53 Відповісти
Ни кому он не хочет понравиться ,думаю у него есть Израильское и Российское . Российское - большевероятьней ,так как гранды -Россия врядли на фильмы давала бы, иностранцам.
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11.01.2022 07:51 Відповісти
Он бы право собственности в Крыму не оформил.
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11.01.2022 08:11 Відповісти
Кумедна.
Ідея Зеленського про подвійне громадянство НЕ може, А МАЄ привести до проблем у оборонній та безпековій сфері. Для того і протягується.
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10.01.2022 23:55 Відповісти
не МАЄ привести, а приведе
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11.01.2022 00:08 Відповісти
Чайка, Ви знаєте, як я Вас поважаю - але цей Ваш комент страждає декількома неточностями. Інша, окрім вказаної вище - це неповага до справжньої української патріотки Ольги Айвазовської, як це прикро, мені...
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11.01.2022 01:02 Відповісти
Іноді краще жувати ...
Ну то й що, шо патріотка? Аби всі патріоти ще й трохи розуму мали. А все правильно написав.

Мені став огидним знайомий "патріот" активно виступаючий за Україну, за віру, за мову і за Зеленського, якому олігарх Порошенко заважає в великому будівництві України.
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11.01.2022 08:00 Відповісти
Не не неповага до Ольги, а уточнення. З боку ВАЗеленського, це не помилка, як вважає пані Ольга, а спланована акція.
Уявіть собі, що ВАЗеленський відстоює інтереси уйла. З такої точки зору, руйнація армії, економіки, енергетики, зовнішньої політики, подвійне громадянство- виглядає абсолютно логічними кроками, за-для досягнення мети.
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11.01.2022 10:44 Відповісти
Кумедна Чайка.
Сам Зеленский и есть главная проблема в оборонній та безпековій сфері!
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11.01.2022 09:21 Відповісти
В Словакии двойное гражданство запрещено - умные люди
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10.01.2022 23:57 Відповісти
А подвійне- це не множинне, а множинне- це помножене???
Щось я заплутався, скільки у Бені громадянств, щоб Зюзя зміг ввести? Подвійно множинне- буде саме те?
Коротше кажучи: липень, енто серпень или липень- енто вересень?
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11.01.2022 02:03 Відповісти
Так обычно бывает если лидер страны,. дибил
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11.01.2022 00:15 Відповісти
воістину дебил!
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11.01.2022 02:05 Відповісти
Он не дебил, а враг.
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11.01.2022 08:12 Відповісти
Как насчет из одного Зеленского сделать два. За ноги и к двум березам.... Он же хочет Родину разделить почему нельзя разделить его?
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11.01.2022 00:21 Відповісти
А де воно зараз?
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11.01.2022 00:41 Відповісти
На Індійському Океані чекає, коли бомбардування почнуться.
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11.01.2022 08:14 Відповісти
Они (СН) спят и видят в своих снах Ростов...
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11.01.2022 00:46 Відповісти
ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО.
Люди скаржаться на нову дорогу.
https://youtu.be/l5UhGBhVDMc
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11.01.2022 01:05 Відповісти
100%!
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11.01.2022 01:19 Відповісти
100%!
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11.01.2022 01:19 Відповісти
А какие идеи у ЗЕшоблы были хорошими. Хоть одна
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11.01.2022 01:49 Відповісти
усі, особливо вдала: #ЙДІТЬУСРАКУ та #ЯВАМНИЧЕГОНЕДОЛЖЕН.
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11.01.2022 02:08 Відповісти
Подвійне громадянство, скажу вам так, потрібне великим чиновникам. які підготували собі запасний аердром. Тим українцям, хто має громадянство нормальної країни--ця возня похеру.
Вже багато років маю два паспорти. і якщо стане питання від чогось відмовитись, то ви ж розумієте. назад я ніколи не повернуся,
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11.01.2022 01:58 Відповісти
Не вася, а знаєш різницю між паспортами та громадянством?
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11.01.2022 02:10 Відповісти
Прибейте уже кто нибудь Осла тупорылогоп
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11.01.2022 03:33 Відповісти
Та там суцільний генератор ідей! Он Богдан сам нещодавно говорив про нутрощі **************** охфєсу - зелох пропонує будь-яку ідею, а його оточення беззаперечно підтримує.
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11.01.2022 03:38 Відповісти
Все це говорить про те, що народ ні хріна не вирішує!
Бо народ - стадо баранів 73%, що їм запропонують, те вони і зжеруть!
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11.01.2022 06:23 Відповісти
а что будет если зелень в Буковеле столкнется с твердым грунтом на спуске...
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11.01.2022 06:32 Відповісти
Программу шмаркле ФСБ написала только до отдыха на Буковели и отдыха на Индийском океане, а дальше всё. Он теперь не знает, что делать, в Ростов или опять в Киев.
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11.01.2022 08:21 Відповісти
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11.01.2022 09:04 Відповісти
Добре, що американці та НАТО не пішли на поступки Путлеру. Тому що цим прецендентом скористався б шмаркля. Ну як же, якщо Захід поступився Путлеру тоді і ми теж поступимося йому .... тобто капітулюємо. А так зараз шмаркля не знає, що й робити. Але воювати він не збирається.
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11.01.2022 09:58 Відповісти
 
 