Ідея Зеленського про подвійне громадянство може привести до проблем у оборонній та безпековій сфері, - Айвазовська

Голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська вважає ризиковими ідеї президента Володимира Зеленського про множинне громадянство.

Таку думку висловила в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"По-перше, президент в частині подвійного громадянства намагається сподобатись західній діаспорі. Сама ідея не є поганою, але реалізація може бути небезпечною. Бо крім громадян країни-агресора всі інші мають право на подвійне громадянство, ми забуваємо, що країна-агресор має своїх партнерів, і вони навіть мають західні паспорти. Тому що пропагандою в Чехії, Великій Британії, Нідерландах займаються часто їхні громадяни, але за кошти росіян. Також є громадяни на пострадянських територіях, які формально навіть входять до ОДКБ", - нагадала експертка.

"Тому я не вітаю ідею подвійного громадянства без відповіді на питання, як не лише за формальних обставин уникнути проблем у оборонній та безпековій сфері після широкої практики видачі паспортів", - зазначила Айвазовська.

Вона також переконана, що громадяни мають бути пов’язані з державою і місцевим самоврядуванням, де вони проживають, щоб бути обраними.

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"Тобто вони мають в ній проживати. Інакше логіка цензів повністю нівелюється, і тоді треба змінювати ценз щодо участі у виборах у ролі кандидатів тощо. Це дуже складно і, як на мене, дуже ризиковано, бо вписавши норму про подвійне громадянство, крім країни-агресора, ми забуваємо, що така країна може бути не одна. І навіть, якщо вона здійснює свою агресію в інший спосіб – дипломатичний, політичний, економічний – тим не менш, недружні країни до нас присутні не лише в групі ОДКБ, які публічно підтримують", - застерегла Айвазовська.

Із повною версією інтерв'ю Ольги Айвазовської можна ознайомитись за посиланням.