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Головні новини 10 січня: переговори США та Росії, ситуація в Казахстані

Головні новини 10 січня: переговори США та Росії, ситуація в Казахстані

США та Росія провели переговори в Женеві, влада Казахстану заявляє про "відновлення порядку", Covid-сертифікати діятимуть не рік, а 9 місяців, - головні новини України 10 січня.

Двоє воїнів загинули на Донбасі

Захисники України підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та дістали поранення, несумісні з життям.

Переговори США та РФ

Представники Штатів та Росії зустрічалися в Женеві, на території представництва США при відділенні ООН. Перемовини проходили у закритому форматі й тривали майже 8 годин.

За їх результатами США заявили, що Росія не відповіла на заклики до деескалації.

Ситуація в Казахстані

Влада Казахстану твердить, що "відновила порядок" після "спроби держперевороту". Організаторами протестів, за офіційною версією, були "іноземні бойовики", а потім спільники буцімто викрали з моргів їхні тіла, щоби приховати сліди.

Тим часом у соцмережах продовжують публікувати відео жорстких зачисток на вулицях Алмати.

Українці вийшли до посольства Казахастану на акцію проти репресій та інтервенції ОДКБ.

Обвинувальний акт щодо Лероса передали до суду

Депутата підозрюють в хуліганстві через показаний президенту середній палець та невиконанні судового рішення через те, що він не оскаржив інформацію, яку оприлюнив про Дениса Єрмака - брата голови ОП Андрія Єрмака.

Медведчуку продовжили домашній арешт

Термін дії запобіжного заходу подовжили до 10 березня.

Covid-сертифікати діятимуть не рік, а 9 місяців

Україна наслідує в цьому рішенні Єврокомісію. Юридично все оформлять цього тижня. "Зелений" сертифікат про отримання двох доз вакцини діятиме не 365 днів, а 270.

Літак "Мрія" пошкодив у Польщі стійку шасі

Найбільший літак світу не може вилетіти з Польщі. На допомогу йому вирушили українські спеціалісти. Очікують, що несправність оперативно виправлять, після чого "Мрія" полетить далі.

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Топ коментарі
+4
Під пальмою на теплому пісочку ніжився.

Обратите внимание, что со вчерашнего дня в сети нет новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что Вова и Андрюша уже не в стране. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу вас намазать. Он сможет?

- Borislav Bereza (@UkrBereza) https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640?ref_src=twsrc%5Etfw January 9, 2022

https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640?ref_src=twsrc%5Etfw
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11.01.2022 00:28
+2
А шо клоун делал?
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11.01.2022 00:09
+2
Із 20 тисяч іноземних терористів Токаєв показав тільки одного "терориста" киргизького музиканта. А решта розчинилась у повітрі.

З Казахстану надходить інформація, що з 28 грудня 2021 року Назарбаєва ніхто не бачив і не було його відеозвернення у зв'язку з подіями, а тільки те звернення що опублікувала його пресслужба. Йому 82-й рік, останній раз його бачили на публіці 28 грудня 2021 р. у Петербурзі на саміті СНД. Є припущення, що він важко хворий і Токаєв скористався ситуацією, щоб усунути клан Назарбаєва від влади за допомогою рашистської армії. Складається враження, що ху*ло був готовий і ждав сигналу, бо дуже швидко ввів війська. Для того щоб ввести війська необхідний час на підготовку, а тут зразу після звернення Токаєва рашистські військові літаки почали приземлятись в казахських аеропортах.
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11.01.2022 00:14
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А шо клоун делал?
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11.01.2022 00:09 Відповісти
Під пальмою на теплому пісочку ніжився.

Обратите внимание, что со вчерашнего дня в сети нет новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что Вова и Андрюша уже не в стране. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу вас намазать. Он сможет?

- Borislav Bereza (@UkrBereza) https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640?ref_src=twsrc%5Etfw January 9, 2022

https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640?ref_src=twsrc%5Etfw
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11.01.2022 00:28 Відповісти
https://www.dymka.com.ua/suspilstvo/zelenskyj-opublikuvav-foto-pro-pochatok-roboty-v-op-yake-bulo-zrobleno-v-lystopadi-mynulogo-roku/ Фотографія з робочого кабінету, яка нагадує іншу фотографію, зроблена ще 29 листопада 2021 року.
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11.01.2022 00:29 Відповісти
Анализируем переговоры США и России. Вариантов здесь остается ровно два..

Первый - на самом деле предложения России американцами обсуждаются куда серьезнее, чем это пытаются подать. Но чтобы не разгонять "зраду" это маскируется под конфликтные формулировки.Иначе вообще непонятно, зачем Байден соглашался на эти переговоры и всячески их "пробивал".

Второй - ключевые требования Москвы по нерасширению НАТО учитывать на Западе не собираются, пытаясь договориться по менее чувствительным для американцев вопросам.И если такая позиция сохранится неизменной, то переговоры в данном формате будут свернуты уже в ближайшую неделю-две.Но пока о крахе говорить рано. Есть все признаки, что какие-то конкретные решения, видимо, уже подготовлены. Ведь слишком много дипломатических усилий со всех сторон подключено, чтобы все это оказалось просто мыльным пузырем. (с)
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11.01.2022 00:10 Відповісти
Штати втягують росію у тривалі і безплідні переговори, як це вони робили у часи холодної війни з совком.
А щодо членства України в НАТО, то сьогодні чітко прозвучало:

"Ми нікому не дозволимо закрити політику відчинених дверей НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці із суверенними державами, які хочуть працювати зі Сполученими Штатами. І ми не будемо приймати рішення ні щодо України без України, ні щодо Європи без Європи, ні щодо НАТО без НАТО", - заступник державного секретаря США Венді Шерман після переговорів із російською делегацією у Женеві, повідомляє https://www.nytimes.com/live/2022/01/10/world/russia-us-ukraine-talks NYT.
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11.01.2022 00:19 Відповісти
хотелось бы верить в это но пазл складывается по другому... на жаль...
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11.01.2022 00:21 Відповісти
Дивіться тут, цікава аналітика: https://www.youtube.com/watch?v=6z9zi-gqyBs&t=3005s
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11.01.2022 00:36 Відповісти
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11.01.2022 05:55 Відповісти
Да кто кого втягивает ! Сначала был ультиматум, потом ультиматум превратился в уведомление о намерениях, а тепер в просьбу дать согласие о невступлении. Но пака еще просят железобетонное согласие. А как способ "навести ужас" выдвинули проведение учений в европейской части России.
И как только что ввернул Пионтковский - их послали, не по русски, правда. Этот мидовский прыщ было совсем раздухарился.
Как рассказывал бывший адьютант Гитлера Белов, на переговоры с Гахой, президентом Чехословакии, с целью придания вескости своим словам, потому что решения о введении войск еще не принял Гитлер приказал привести двух генералов самого звероподобного вида. Гаха потерял сознание прямо в кабинете Гитлера. Потом Белов давал показания в Нюрнберге в том числе и поэтому эпизоду. Так и ВВП, отправил на переговоры дипломата самого зверского воспитания, а вдруг проканает запугать госпожу Шерман.
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11.01.2022 01:39 Відповісти
Із 20 тисяч іноземних терористів Токаєв показав тільки одного "терориста" киргизького музиканта. А решта розчинилась у повітрі.

З Казахстану надходить інформація, що з 28 грудня 2021 року Назарбаєва ніхто не бачив і не було його відеозвернення у зв'язку з подіями, а тільки те звернення що опублікувала його пресслужба. Йому 82-й рік, останній раз його бачили на публіці 28 грудня 2021 р. у Петербурзі на саміті СНД. Є припущення, що він важко хворий і Токаєв скористався ситуацією, щоб усунути клан Назарбаєва від влади за допомогою рашистської армії. Складається враження, що ху*ло був готовий і ждав сигналу, бо дуже швидко ввів війська. Для того щоб ввести війська необхідний час на підготовку, а тут зразу після звернення Токаєва рашистські військові літаки почали приземлятись в казахських аеропортах.
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11.01.2022 00:14 Відповісти
Ю.Швец только что уведомил, организовали бунт два племянника Назарбаева, один из которых первый зам. казахского КГБ Нурсултан отстоял их, арестовали только близкого друга Нурсултана преда КГБ. Этот племяш близкий к криминалу. Поэтому и появились "ходячие мертвецы" (они забирали своих для погребения".
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11.01.2022 01:24 Відповісти
https://hvylya.net/video/245132-socialnyy-vzryv-v-kazahstane-glazami-kazaha-klan-nazarbaeva-razorvut-a-rossiyu-postarayutsya-vygnat Социальный взрыв в Казахстане глазами казаха: клан Назарбаева разорвут, а Россию постараются выгнать

Казахський політик і економіст Мухтар Тайжан про події в Казахстані.
Знає імена 20 своїх дідів до середини 15 століття. «У нас у всіх приблизно по 20 поколінь записано, ми знаємо, ми пам'ятаємо своїх дідів, своє походження, історію знаємо, чим вони займались».

Нурсултан Назарбаєв представник великого роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B7 Старшого жузу шапросте - великий древній рід з великою історією.
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11.01.2022 01:56 Відповісти
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11.01.2022 00:30 Відповісти
"я про говно писать не стану, пишите сами про свое говно..
мне про говно писать неинтересно, и так вокруг одно говно.." (с)
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11.01.2022 00:50 Відповісти
События в Казахстане и несостоявшийся "пуч" Зели от 01.12.2021- звенья одной цепи, начало которой в параше. Пока Зелю "пучит" в Буковеле и в Индийском океане, параша готовит новый "пуч" для Зели на ближайшую удобную дату. Ею может стать возвращение Пороха в Украину 17.01. Поэтому, когда будете тратить Зелину тысячу на билет до Киева и Борисполя на 17.01, внимательно смотрите, кто рядом с вами едет (или стоит).
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11.01.2022 07:08 Відповісти
 
 