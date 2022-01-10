Головні новини 10 січня: переговори США та Росії, ситуація в Казахстані
США та Росія провели переговори в Женеві, влада Казахстану заявляє про "відновлення порядку", Covid-сертифікати діятимуть не рік, а 9 місяців, - головні новини України 10 січня.
Двоє воїнів загинули на Донбасі
Захисники України підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та дістали поранення, несумісні з життям.
Переговори США та РФ
Представники Штатів та Росії зустрічалися в Женеві, на території представництва США при відділенні ООН. Перемовини проходили у закритому форматі й тривали майже 8 годин.
За їх результатами США заявили, що Росія не відповіла на заклики до деескалації.
Ситуація в Казахстані
Влада Казахстану твердить, що "відновила порядок" після "спроби держперевороту". Організаторами протестів, за офіційною версією, були "іноземні бойовики", а потім спільники буцімто викрали з моргів їхні тіла, щоби приховати сліди.
Тим часом у соцмережах продовжують публікувати відео жорстких зачисток на вулицях Алмати.
Українці вийшли до посольства Казахастану на акцію проти репресій та інтервенції ОДКБ.
Обвинувальний акт щодо Лероса передали до суду
Депутата підозрюють в хуліганстві через показаний президенту середній палець та невиконанні судового рішення через те, що він не оскаржив інформацію, яку оприлюнив про Дениса Єрмака - брата голови ОП Андрія Єрмака.
Медведчуку продовжили домашній арешт
Термін дії запобіжного заходу подовжили до 10 березня.
Covid-сертифікати діятимуть не рік, а 9 місяців
Україна наслідує в цьому рішенні Єврокомісію. Юридично все оформлять цього тижня. "Зелений" сертифікат про отримання двох доз вакцини діятиме не 365 днів, а 270.
Літак "Мрія" пошкодив у Польщі стійку шасі
Найбільший літак світу не може вилетіти з Польщі. На допомогу йому вирушили українські спеціалісти. Очікують, що несправність оперативно виправлять, після чого "Мрія" полетить далі.
Будь ласка, зачекайте...
Обратите внимание, что со вчерашнего дня в сети нет новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что Вова и Андрюша уже не в стране. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу вас намазать. Он сможет?
- Borislav Bereza (@UkrBereza) https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640?ref_src=twsrc%5Etfw January 9, 2022
https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640?ref_src=twsrc%5Etfw
Первый - на самом деле предложения России американцами обсуждаются куда серьезнее, чем это пытаются подать. Но чтобы не разгонять "зраду" это маскируется под конфликтные формулировки.Иначе вообще непонятно, зачем Байден соглашался на эти переговоры и всячески их "пробивал".
Второй - ключевые требования Москвы по нерасширению НАТО учитывать на Западе не собираются, пытаясь договориться по менее чувствительным для американцев вопросам.И если такая позиция сохранится неизменной, то переговоры в данном формате будут свернуты уже в ближайшую неделю-две.Но пока о крахе говорить рано. Есть все признаки, что какие-то конкретные решения, видимо, уже подготовлены. Ведь слишком много дипломатических усилий со всех сторон подключено, чтобы все это оказалось просто мыльным пузырем. (с)
А щодо членства України в НАТО, то сьогодні чітко прозвучало:
"Ми нікому не дозволимо закрити політику відчинених дверей НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці із суверенними державами, які хочуть працювати зі Сполученими Штатами. І ми не будемо приймати рішення ні щодо України без України, ні щодо Європи без Європи, ні щодо НАТО без НАТО", - заступник державного секретаря США Венді Шерман після переговорів із російською делегацією у Женеві, повідомляє https://www.nytimes.com/live/2022/01/10/world/russia-us-ukraine-talks NYT.
И как только что ввернул Пионтковский - их послали, не по русски, правда. Этот мидовский прыщ было совсем раздухарился.
Как рассказывал бывший адьютант Гитлера Белов, на переговоры с Гахой, президентом Чехословакии, с целью придания вескости своим словам, потому что решения о введении войск еще не принял Гитлер приказал привести двух генералов самого звероподобного вида. Гаха потерял сознание прямо в кабинете Гитлера. Потом Белов давал показания в Нюрнберге в том числе и поэтому эпизоду. Так и ВВП, отправил на переговоры дипломата самого зверского воспитания, а вдруг проканает запугать госпожу Шерман.
З Казахстану надходить інформація, що з 28 грудня 2021 року Назарбаєва ніхто не бачив і не було його відеозвернення у зв'язку з подіями, а тільки те звернення що опублікувала його пресслужба. Йому 82-й рік, останній раз його бачили на публіці 28 грудня 2021 р. у Петербурзі на саміті СНД. Є припущення, що він важко хворий і Токаєв скористався ситуацією, щоб усунути клан Назарбаєва від влади за допомогою рашистської армії. Складається враження, що ху*ло був готовий і ждав сигналу, бо дуже швидко ввів війська. Для того щоб ввести війська необхідний час на підготовку, а тут зразу після звернення Токаєва рашистські військові літаки почали приземлятись в казахських аеропортах.
Казахський політик і економіст Мухтар Тайжан про події в Казахстані.
Знає імена 20 своїх дідів до середини 15 століття. «У нас у всіх приблизно по 20 поколінь записано, ми знаємо, ми пам'ятаємо своїх дідів, своє походження, історію знаємо, чим вони займались».
Нурсултан Назарбаєв представник великого роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B7 Старшого жузу шапросте - великий древній рід з великою історією.
мне про говно писать неинтересно, и так вокруг одно говно.." (с)