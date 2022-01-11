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США вивчають потреби України у засобах ППО, – Пентагон

США вивчають потреби України у засобах ППО, – Пентагон

Делегація військових США вивчала потреби України у засобах протиповітряної оборони.

Про це на брифінгу заявив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами представника Пентагону, американська делегація проконсультувалася із представниками України щодо потреб країни в оборонній сфері. Зокрема йшлося про протиповітряну та протиракетну оборону. Він відмовився повідомити деталі.

На запитання, чи є ознаки змін у чисельності російського угруповання поблизу кордонів України, Кірбі відповів негативно. За його словами, поблизу України залишається суттєве угруповання – "на схід, північ і навіть на південь від України".

Також читайте: Київ просить США надати ракети Patriot та системи ППО, - CNN

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Топ коментарі
+16
Скумбрию ловит. По 8 гривен.
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11.01.2022 02:32
+14
Он вчера улетел на Сейшелы отдыхатьВячеслав Береза вчера предоставил факты о том что Осел улетел в очередное путешествие или на встречу с кацапским руководством .
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11.01.2022 03:29
+11
Не хочеться бути песимістом,але Україна висить на волосинці від падіння в прірву.На чолі країни-нікчема,влада-винігрет із злодюжок,"кротів",придурків і просто відвертого лайна,країною керує якийсь мутний єрмак.Змінити владу не можна,бо самі не підуть,а протестувати не можна,бо ху@ло "приставив пістолет до скроні країни". Ця волосинка-підтримка США,українська армія і частина патріотичного населення.Невнятне бурмотіння Заходу на реальну загрозу тільки підбурює вже зовсім знахабніле ху@ло.Якось,м'яко кажучи, все недобре виглядає.
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11.01.2022 06:02
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И это прекрасно !!! Как тебе такая многоходовочка пуйло
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11.01.2022 01:59 Відповісти
А где Верховный Главнокомандующий?
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11.01.2022 02:14 Відповісти
Скумбрию ловит. По 8 гривен.
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11.01.2022 02:32 Відповісти
Он вчера улетел на Сейшелы отдыхатьВячеслав Береза вчера предоставил факты о том что Осел улетел в очередное путешествие или на встречу с кацапским руководством .
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11.01.2022 03:29 Відповісти
ТК "Рада" наполегливо переконує, що головзєблан не імітує свою присутність в робочому кабінеті, а точно там є. Був. Вчора. Но живих доказів тому немає. Публікують свідчення зєбланів.
воваЗє-ПНХ!
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11.01.2022 05:33 Відповісти
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11.01.2022 05:40 Відповісти
Министр обороны Верещук позвонила Главнокомандующему и сказала что в Украине всё спокойно и государство подготовлено вернуться в московское стойло.
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11.01.2022 08:41 Відповісти
Также она сообщила, что солдатам украинской армии постоянно в пищу дают московские пищевые добавки, что они согласны будут стать под любое командование. А вообще в армии кто то контролирует пищу для украинских солдат?
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11.01.2022 08:47 Відповісти
Вы иронизируете, а фактом есть то что во времена Майдана ее муж руководил сбу Альфа при захвате и поджеге "дома пройсоюзов" вместе с ранеными майдановцами
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11.01.2022 09:18 Відповісти
Він так "працює"
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11.01.2022 08:54 Відповісти
Вже часу ек має вивчати. Треба поквапитись
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11.01.2022 02:38 Відповісти
Времени осталось мало,
Время говорит - скорей
(с)
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11.01.2022 02:48 Відповісти
Кацапсина в спам!!!
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11.01.2022 03:30 Відповісти
"Вивчають потребу", "дуже стурбовані", "якщо будете себе погано поводити то сакції дуже серйозні включимо" і т.д...
Можна вже друкувати товсту книжку з цими висловами!
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11.01.2022 03:59 Відповісти
Не хочеться бути песимістом,але Україна висить на волосинці від падіння в прірву.На чолі країни-нікчема,влада-винігрет із злодюжок,"кротів",придурків і просто відвертого лайна,країною керує якийсь мутний єрмак.Змінити владу не можна,бо самі не підуть,а протестувати не можна,бо ху@ло "приставив пістолет до скроні країни". Ця волосинка-підтримка США,українська армія і частина патріотичного населення.Невнятне бурмотіння Заходу на реальну загрозу тільки підбурює вже зовсім знахабніле ху@ло.Якось,м'яко кажучи, все недобре виглядає.
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11.01.2022 06:02 Відповісти
Не можна відкритим текстом говорити про те, що каломой привів зєбланів на дерібан України на скільки встигне до відкритого нападу ху@ла(
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11.01.2022 06:13 Відповісти
все ще гірше. В нього домовленності з ****** ,тому що з США його майбутнбого немає .

Коломойский предложил отвернуться от МВФ в сторону России

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/653661/ https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/653661/

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11.01.2022 08:04 Відповісти
НАМ НЕОБХОДИМО ПОМОЧЬ ВОССТАНОВИТЬ ПВО !!!
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11.01.2022 06:22 Відповісти
Там уже нечего востанавливать все что можно было уже востановлено,нужны новые комплексы
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11.01.2022 06:57 Відповісти
А ИМЕЛ ВВИДУ СИСТЕМУ ПВО, КОТОРАЯ У НАС БЫЛА И ВООБЩЕ ВСЕ РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА !)
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11.01.2022 07:17 Відповісти
Та , да ! Вот Петр Алексеевич за свои деньги ПВО восстанавливал в 2014г , а сейчас что ?
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11.01.2022 07:19 Відповісти
Таки да. И за свои деньги.
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11.01.2022 07:48 Відповісти
Те клистроны р\локаторов, что были на проверке в ФСБ поставили на место ?
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11.01.2022 08:06 Відповісти
История с клистронами была уже по зелепукине
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11.01.2022 08:31 Відповісти
Похоже переговоры прошли удачно
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11.01.2022 06:38 Відповісти
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11.01.2022 07:27 Відповісти
Тю. А кацапы говорят,что украинцев ленин придумал
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11.01.2022 08:29 Відповісти
США подняли РАБссию в кален....особенно рюсскае быдло полюбило тушонку Рузвельта в 1941 году,и Ножки Буша в 1992 году
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11.01.2022 08:29 Відповісти
Они на боевом дежурстве должны были стоять ещё вчера. Не было бы вообще сейчас никаких разговоров о вторжении.
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11.01.2022 08:31 Відповісти
Вот те раз.США по словам Трампа поставили в Украину военной помощи на 5 ярдов долларов с 2014 года...Мабуть Байден и Порошенко с Гройсманом все вкрали... Шоб Новороссию Путлера построить от Харькова до Одессы....
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11.01.2022 08:33 Відповісти
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11.01.2022 08:39 Відповісти
 
 