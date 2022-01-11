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США вивчають потреби України у засобах ППО, – Пентагон
Делегація військових США вивчала потреби України у засобах протиповітряної оборони.
Про це на брифінгу заявив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За словами представника Пентагону, американська делегація проконсультувалася із представниками України щодо потреб країни в оборонній сфері. Зокрема йшлося про протиповітряну та протиракетну оборону. Він відмовився повідомити деталі.
На запитання, чи є ознаки змін у чисельності російського угруповання поблизу кордонів України, Кірбі відповів негативно. За його словами, поблизу України залишається суттєве угруповання – "на схід, північ і навіть на південь від України".
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