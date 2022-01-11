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діти (4938) отруєння (941) Хмельницький (395) ЦГЗ (264)

16 дітей зазнали інгаляційного отруєння хлором після перебування в аквапарку у Хмельницькому, - ЦГЗ

16 дітей зазнали інгаляційного отруєння хлором після перебування в аквапарку у Хмельницькому, - ЦГЗ

16 дітей з Вінниччини, які напередодні перебували в аквапарку міста Хмельницький, дістали інгаляційне отруєння хлором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я МОЗ,

Згідно з офіційним повідомленням, 50 мешканців смт. Турбів (Вінницька область), серед яких 34 дитини віком від 2 до 7 років, відвідали розважальний комплекс під час відпочинку у смт. Летичів (Хмельницька область).

Після відвідування аквапарку у 16 дітей з’явилися прояви гострого отруєння — сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня важкості. Всі вони отримали медичну допомогу у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні, після чого 13 дітей вирушили додому, ще 3 дітей було госпіталізовано до педіатричного відділення і відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

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Попередньою причиною отруєння лікарі називають перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, де застосовуються речовини для дезінфекції, адже діти були в аквапарку з 08:30 до 16:30.

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Хто всрався?
Діти обісралися...
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11.01.2022 04:07 Відповісти
Добре, що хоч на ковід все не зіпхнули! А так хтось повинен понести відповідальність!
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11.01.2022 05:29 Відповісти
Там реально аж глаза слезятся от хлора
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11.01.2022 06:54 Відповісти
Глаза слезятся, нос соплится, бронхи кашляются еще при десятках других различных заболеваний, а не только ковиде. Поскольку речь о хлоре все-таки, то были нарушены правила ТБ при использовании хлора и (или) хлорсодержащих веществ для обеззараживания воды. То ли детей раньше необходимой паузы после применения хлора запустили, то ли передоз хлора после праздничного другого передоза, то ли еще что-то! А остаточные концентрации хлора в воде, или помещениях после обработки не должны оказывать никакого заметного вредного воздействия на организм детей независимо от времени пребывания. Интересно лабораторные исследования хоть какие-то проводились?
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11.01.2022 09:28 Відповісти
Там аналізи на хлор роблять, як це робиться у всьому світі? Що за маразм? То діти тонуть в аквапарках, то труяться хлором...
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11.01.2022 08:42 Відповісти
Во всём в этой стране виноваты дети?
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11.01.2022 08:59 Відповісти
Цивилозованніе страны давно отказались от хлорсодержащих антисептиков.Яд ,которым отравили Ющенко.Водопроводную воду не хлорируют.Потому мы так мало живем.Кругом диоксины.На законадательном уровне нужно запретить.Альтернатив -тьма.Еще со времен позднего совка.
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11.01.2022 09:30 Відповісти
Брешуть як с?ки. "Перевищили допустимий час перебування". А як же працівники цього аквапарку які перевищують цей час щодня?
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11.01.2022 09:32 Відповісти
Бо не нема професіоналів на місцях. Та й самі працівники не хотять покращувати свою кваліфікацію та роблять все на "від'**...ь". І так у всіх сферах нашого життя. А потім ми дивуємося, чому у нас жопа на кожному кроці.
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11.01.2022 10:41 Відповісти
 
 