Двоє українських воїнів загинули внаслідок підриву на замінованій ділянці на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ОС
Упродовж минулої доби, 10 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
У бік Пісків противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення, несумісні з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - повідомили у штабі.
У штабі наголосили, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 11 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Родным и близким искрение соболезнования.
Ну что бы разобраться.
В утверждении "А шо наша доблестная разведка?", я задаю вопрос: - А какую из разведок Вы имели ввиду? )))
Вы знаете, сколько их видов? Задачи и цели?
Вы утверждаете, что разведка не должна следить за врагом и в том числе выявлять минирование противником территории?
Вы ЗНАЕТЕ КАКИЕ ВИДЫ РАЗВЕДКИ СУЩЕСТВУЮТ?
А Вы всю жизнь живёте с единственным мнением что, разведка - это те перемазанные краской и говнищем герои, которые и ломы перекусывают и за языком ходят)))
Так вот не играйте словами, а ответьте на вопрос. Аргументы, я Вам ту же приведу.
И уверен в том, что Вы понятия не имеет, о чём говорите.
Вопросом на вопрос отвечают люди, которым нечего сказать по существу (не считая того, что это элементарно не вежливо).
И не надо мне ваших фантазий о том, что "разведка - это те перемазанные краской и говнищем герои, которые и ломы перекусывают и за языком ходят".
Я задал конкретный вопрос по существу: Вы утверждаете, что разведка не должна следить за врагом и в том числе выявлять минирование противником территории?
Так понятно баран?
Поэтому таким умникам и задаётся вопрос, вы про какую разведку речь ведёте?
2. Если то что ты написал, правда - то правильно ли это? Или так в СССРе было?
3. В инфорезист уже написали, что это наши там что-то минировали и подорвались. Скорее всего, нарушение техники безопасности. Если так, то виноватых опять нет?