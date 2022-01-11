Двоє українських воїнів загинули внаслідок підриву на замінованій ділянці на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ОС

Упродовж минулої доби, 10 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У бік Пісків противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення, несумісні з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - повідомили у штабі.

У штабі наголосили, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 11 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.