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обстріл (27098) Донбас (22348) втрати (4285) операція Об’єднаних сил (6725)

Двоє українських воїнів загинули внаслідок підриву на замінованій ділянці на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ОС

Двоє українських воїнів загинули внаслідок підриву на замінованій ділянці на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ОС

Упродовж минулої доби, 10 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У бік Пісків противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення, несумісні з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - повідомили у штабі.

У штабі наголосили, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 11 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Пісків із СПГ, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, - штаб ООС

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.

Двоє українських воїнів загинули внаслідок підриву на замінованій ділянці на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ОС 01
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Топ коментарі
+11
А де ж гнидакомандуюча,навіть співчуття рідним не висловить?Царство Небесне воїнам,співчуття рідним...
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11.01.2022 08:10
+11
Вечная и светлая память погибшим…….Пусть покоятся с миром……
Родным и близким искрение соболезнования.
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11.01.2022 08:22
+3
А шо наша доблестная разведка? Спала, когда орки дiлянку мiнували? Виноватых нет? Значит будут новые подрывы.
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11.01.2022 09:17
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А де ж гнидакомандуюча,навіть співчуття рідним не висловить?Царство Небесне воїнам,співчуття рідним...
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11.01.2022 08:10 Відповісти
Вечная и светлая память погибшим…….Пусть покоятся с миром……
Родным и близким искрение соболезнования.
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11.01.2022 08:22 Відповісти
А шо наша доблестная разведка? Спала, когда орки дiлянку мiнували? Виноватых нет? Значит будут новые подрывы.
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11.01.2022 09:17 Відповісти
А какие виды разведки Вы знаете?
Ну что бы разобраться.
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11.01.2022 18:56 Відповісти
"Разобраться" в чем? Вы не согласны с моим комментарием? Аргументируйте.
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12.01.2022 11:00 Відповісти
Не согласен.
В утверждении "А шо наша доблестная разведка?", я задаю вопрос: - А какую из разведок Вы имели ввиду? )))
Вы знаете, сколько их видов? Задачи и цели?
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12.01.2022 13:41 Відповісти
Я что-то аргументов не увидел. "Задаю вопрос ..." - это не аргумент.
Вы утверждаете, что разведка не должна следить за врагом и в том числе выявлять минирование противником территории?
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12.01.2022 14:09 Відповісти
Вы понимаете о ЧЁМ Вас спрашивают?
Вы ЗНАЕТЕ КАКИЕ ВИДЫ РАЗВЕДКИ СУЩЕСТВУЮТ?
А Вы всю жизнь живёте с единственным мнением что, разведка - это те перемазанные краской и говнищем герои, которые и ломы перекусывают и за языком ходят)))
Так вот не играйте словами, а ответьте на вопрос. Аргументы, я Вам ту же приведу.
И уверен в том, что Вы понятия не имеет, о чём говорите.
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12.01.2022 14:32 Відповісти
Я-то понимаю "о чем меня спрашивают". А вот вы, похоже, не понимаете разницу между "приведите аргументы" и "я задаю вопрос".
Вопросом на вопрос отвечают люди, которым нечего сказать по существу (не считая того, что это элементарно не вежливо).
И не надо мне ваших фантазий о том, что "разведка - это те перемазанные краской и говнищем герои, которые и ломы перекусывают и за языком ходят".
Я задал конкретный вопрос по существу: Вы утверждаете, что разведка не должна следить за врагом и в том числе выявлять минирование противником территории?
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12.01.2022 14:40 Відповісти
Отвечаю упоротому барану - НЕТ. Это, если иметь ввиду общевойсковую разведку.
Так понятно баран?
Поэтому таким умникам и задаётся вопрос, вы про какую разведку речь ведёте?
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12.01.2022 16:14 Відповісти
1. Как эта "ценнейшая" информация меняет суть моего первого коммента? К чему было все твое словоблудие?
2. Если то что ты написал, правда - то правильно ли это? Или так в СССРе было?
3. В инфорезист уже написали, что это наши там что-то минировали и подорвались. Скорее всего, нарушение техники безопасности. Если так, то виноватых опять нет?
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12.01.2022 17:39 Відповісти
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11.01.2022 10:31 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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11.01.2022 11:11 Відповісти
 
 